Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Banner abgehängt

Vogt/Landkreis Ravensburg (ots)

Auf Anordnung des Landratsamts Ravensburg wurde heute Vormittag ein über die L 317 gespanntes Banner der Klimaaktivisten des Altdorfer Waldes abgehängt. Grund für diese Maßnahme war ein Vorfall vom 21.10.2021, bei dem aufgrund des an dem Tag über die Region hinwegziehenden Herbststurms das seinerzeit über der Fahrbahn befestigte Transparent zerrissen und eine der Hälften auf einen darunter vorbeifahrenden Pkw gefallen war. Hierbei wurde glücklicherweise niemand verletzt. In diesem Zusammenhang hat die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen eines Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Nachdem kurze Zeit später erneut ein Banner über die Fahrbahn gehängt worden war, sahen sich die Behörden aufgrund der durch den Vorfall dokumentierten konkreten Gefährdungssituation zum Handeln veranlasst. Die Einsatzmaßnahmen heute Vormittag verliefen störungsfrei.

