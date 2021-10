Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Schlägereien auf Schulhof fordern Polizei

Zwei Schlägereien am Mittwoch und Donnerstag auf einem Schulgelände in der St-Martinus-Straße haben zur Folge, dass die Polizei aktuell wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam es am Mittwoch zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen einem 17-Jährigen und zwei 16-Jährigen. Grund hierfür waren vorangegangene Beleidigungen, die die beiden Jüngeren nicht auf sich sitzen lassen wollten. Am Folgetag suchten die 22 und 24 Jahre alten Brüder des 17-Jährigen den Schulhof auf und griffen einen 18-Jährigen an, der augenscheinlich versuchte, bei dem Konflikt zwischen den Parteien zu vermitteln.

Ravensburg

Auto zerkratzt und Reifen zerstochen

Einen erheblichen Schaden hat ein Unbekannter an einem in einer Tiefgarage im Gertrud-Ehrle-Weg abgestellten Auto verursacht. Er zerkratzte den Wagen und zerstach die Reifen. Der Pkw war seit Montag dort geparkt, tagsüber war die Garage für jedermann betretbar. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Sachbeschädigung. Hinweise werden unter Tel. 0751/803-3333 erbeten.

Ravensburg

Verletzt nach Unfall

Auf der Kreisstraße zwischen Obereschach und Ravensburg ist am Donnerstag gegen 13.30 Uhr ein Autofahrer bei einem Unfall verletzt worden. Der 34-Jährige war mit seinem Jaguar in Richtung Ravensburg unterwegs, als ihn ein entgegenkommender Fahrer eines Kleinlastwagens beim links abbiegen nach Torkenweiler übersah. Durch die frontale Kollision wurde der Jaguar von der Straße geschleudert. Während der Fahrer wegen leichter Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste, entstand am Wagen ein Schaden in Höhe von rund 35.000 Euro. Der Schaden am Kleinwagen war unterdessen eher gering. Wie sich während der Unfallaufnahme herausstellte, was der Unfallverursacher leicht alkoholisiert. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg wurde eine Blutentnahme bei dem 63-Jährigen veranlasst und sein Führerschein beschlagnahmt.

Kißlegg

Auto zerkratzt

Rundherum zerkratzt worden ist ein BMW zwischen Mittwoch und Donnerstag im Schönauweg. Ein Unbekannter verursachte mit einem spitzen Gegenstand an dem Pkw einen Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Derzeit wird vermutet, dass ein Kind für die Kratzer verantwortlich sein könnte. Der Polizeiposten Vogt ermittelt. Sachdienliche Hinweise können unter Tel. 07529/97156-0 gegeben werden.

Wangen

Beim Einfahren übersehen

Schaden in Höhe von etwa 7.000 Euro dürfte ein Verkehrsunfall gefordert haben, bei dem am Donnerstag gegen 14.30 Uhr in der Zeppelinstraße zwei Autos zusammengestoßen sind. Ein 42 Jahre alter Fiat-Fahrer übersah beim Einbiegen vom Nieratzer Weg in die Zeppelinstraße einen Toyota, dessen 55-jährige Fahrerin angehalten hat, um abbiegen zu können. Die Fahrer wurden durch die Kollision nicht verletzt.

Isny

Brandalarm

Die Freiwillige Feuerwehr Isny musste am Donnerstag kurz vor 12 Uhr wegen eines Brandalarms in die Maierhöfer Straße ausrücken. Ein heißer Topf mit Fett hatte in einer Küche zu einer Rauchentwicklung geführt. Der Qualm löste in der Folge den Brandalarm aus und rief die Wehrleute auf den Plan. Nach kurzem Durchlüften und beseitigen Topfes konnten diese wieder abrücken.

Waldburg

Unfall im Kreisverkehr

Glücklicherweise unverletzt blieben die Fahrer zweier Autos, die im Kreisverkehr auf der Landesstraße zwischen Schlier und Vogt unterhalb der Kalksteige zusammengestoßen sind. Eine 38 Jahre alte Opel-Lenkerin wollte kurz vor 9 Uhr in den Kreisverkehr einfahren, als sie eine 59-Jährige in einem Renault übersah, die den Kreisel bereits befuhr. Bei der Kollision der Pkw entstand ein Schaden von etwa 6.000 Euro.

Weingarten

Mann vor Fenster

Wegen eines vermeintlichen Einbruchs ermittelt aktuell das Polizeirevier Weingarten, nachdem ein Fremder in Boschstraße am frühen Dienstag eine Familie erschreckte. Der Mann stand offensichtlich direkt vor dem Fenster einer dortigen Wohnung und war zugange, als eine 28-Jährige gegen 02.30 Uhr den Rollladen hochzog. Der Mann flüchtete und ließ einen Schaden am Rollladenkasten zurück. Über ihn ist bislang lediglich bekannt, dass er eine Mütze getragen haben soll. Personen, die im Bereich der Boschstraße/ Daimlerstraße zu dieser Zeit Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Weingarten

Zusammenstoß auf Fahrradweg

Leicht verletzt worden ist ein 10 Jahre alter Junge am Donnerstag zur Mittagszeit auf dem Radweg entlang der Daimlerstraße. Der Bub war mit einem Scooter in Richtung Niederbiegen unterwegs, als er mit einem entgegenkommenden 40-jährigen Radfahrer zusammenstieß. Beim Sturz zog sich der 10-Jährige Schürfwunden zu und wurde vorsorglich von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Radler blieb unverletzt.

Fronreute

Omnibus kommt von Straße ab

Einen Schutzengel hatte der 66 Jahre alte Fahrer eines Omnibusses, der am Donnerstagmorgen von der Kreisstraße zwischen Fronhofen und Fleischwangen abkam und einen Baum überfuhr. Er sowie sechs im Bus befindliche Kinder blieben bei dem Unfall unverletzt. Der Fahrer kam aus Unachtsamkeit von der Straße ab, überfuhr den Apfelbaum und streifte einen weiteren Baum einer Streuobstwiese. An dem Bus entstand ein Schaden in Höhe von etwa 7.000 Euro. Wie hoch der Schaden ist, der an der Streuobstwiese entstand, kann derzeit nicht beziffert werden.

Aitrach

Unter Drogen am Steuer

Der Verkehrspolizei ermittelt gegen einen 32-jährigen Autofahrer wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogen, nachdem dieser am frühen Freitagmorgen aufgefallen war. Gegen 00.15 Uhr nahm eine Polizeistreife den VW-Lenker auf der A 96 zwischen Aitrach und Aichstetten ins Visier, da seine Kennzeichen nur an der Front- und Heckscheibe abgelegt und nicht erkennbar waren. Der Fahrzeugführer verhielt sich bei der Kontrolle seines Pkws sehr hektisch, ein freiwillig durchgeführter Urintest deutete auf den Konsum von Betäubungsmitteln hin. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme in einem Krankenhaus an und untersagten dem 32-Jährigen die Weiterfahrt. Sollte die Blutuntersuchung den Konsum bestätigen, erwarten ihn ein empfindliches Bußgeld, Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot. Des Weiteren konnten die Polizisten im VW einen griffbereiten Schlagstock finden, sodass er auch wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz zur Anzeige gelangt.

Leutkirch

Reifenplatzer auf A 96

Vier leicht beschädigte Fahrzeuge sind die Bilanz eines Reifenplatzers, der sich am Donnerstag gegen 13.45 Uhr auf der A 96 zwischen Leutkirch und Aichstetten ereignete. Während der Fahrt platze ein Reifen am Lkw eines 37-jährigen Schwerlast-Fahrers. Durch die Explosion des Reifens und umherfliegende Teile wurden zwei Pkw leicht beschädigt. Zwei weitere Autos erlitten beim Überfahren von Teilen auf der Fahrbahn einen leichten Sachschaden. Die Polizei sicherte die Gefahrenstelle ab und beseitigte Reifenteile auf der Fahrbahn.

Bad Wurzach

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Ein Vandale hat zwischen n dem 20.10.2021 und dem 27.10.2021 die Reifen an einem in der Straße "Falkenblick" in Dietmanns geparkten Skoda beschädigt. Der Täter hämmerte drei Nägel in den Reifen des Geschäftswagens. Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07564/2013 beim Polizeiposten Bad Wurzach zu melden.

Leutkirch

Unfallflucht nach Kleinstunfall

In der Straße "Sonthofen" fuhr ein bislang unbekannter Pkw-Lenker am Mittwoch zwischen 8 und 20 Uhr gegen einen Weidezaun. An diesem entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Wer Beobachtungen zum Tatgeschehen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 07561/8488-0 mit dem Polizeirevier Leutkirch in Verbindung zu setzen.

