Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Unfall auf Bundesstraße

Eine frontale Kollision zweier Autos auf der B463 zwischen Sigmaringen und Albstadt hat am Freitagmorgen mindestens sechs Verletzte und Totalschaden an drei Fahrzeugen gefordert.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen überholte eine 28 Jahre alte Autofahrerin, die in Richtung Albstadt unterwegs war, kurz nach dem Nollhof einen vorausfahrenden Pkw und einen Lastwagen samt Anhänger. Wegen der schlechten Sicht aufgrund Nebel und Dunkelheit übersah sie dabei einen entgegenkommenden Peugeot. Die Wagen stießen heftig zusammen und schleuderten über die Straße. Der Wagen der 26-jährigen Peugeot-Fahrerin schleuderte in die Leitplanke und kollidierte auch mit dem Fahrzeug eines Paketzustellers, der hinter ihr in Richtung Sigmaringen gefahren war. Der Paketzusteller wurde leicht verletzt, während die 26-Jährige schwerere Verletzungen erlitt.

Im Fiat der Verursacherin befanden sich zur Unfallzeit fünf Personen, von denen die Beifahrerin schwer und die Fahrerin, sowie zwei Kleinkinder leichter verletzt wurden. Rettungsdienste brachten die Verletzten in umliegende Krankenhäuser. An allen drei beteiligten Fahrzeugen entstand durch den Unfall wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden sowie der Schaden an der Leitplanke kann derzeit noch nicht genau beziffert werden.

Neben zahlreichen Rettungswagen war auch die Straßenmeisterei sowie die Freiwillige Feuerwehr Stetten mit drei Fahrzeugen am Unfallort. Die Bundesstraße war zwischen kurz nach 5 und kurz vor 12 komplett gesperrt. Eine örtliche Umfahrung war eingerichtet.

Scheer

Fehlalarm

Ein fehlerhaft ausgelöster Melder einer Rauchgasanlage dürfte ursächlich für den Fehlalarm in einem Firmengebäude in der Industriestraße am Donnerstag gegen 22 Uhr gewesen sein. Aufgrund des Brandalarms rückte die Freiwillige Feuerwehr mit 23 Einsatzkräften an. Beim Eintreffen der Rettungskräfte konnte weder Rauch, noch Feuer festgestellt werden. Nachdem kein Schadensereignis vorlag, konnten die Einsatzkräfte zeitnah wieder abrücken.

Sigmaringen

Sachbeschädigung - Auto zerkratzt

Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstag zwischen 20.15 Uhr und 21.30 Uhr einen Audi, der in der Lagerstraße abgestellt war, offenbar mutwillig beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Zeugen der Tat werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Beuron

Technischer Defekt - Brand in Waldgebiet

Ursächlich für den Brand im Waldgebiet bei Thiergarten dürfte am Donnerstag gegen 12.30 Uhr ein technischer Defekt an einer landwirtschaftlichen Zugmaschine im Bereich des Motorblocks gewesen sein. Nach abgeschlossenen Waldarbeiten geriet die Zugmaschine nach bisherigem Kenntnisstand ohne Einwirkung Dritter in Brand. Aufgrund der hohen Hitzeentwicklung fing zudem ein Holzstapel Feuer. Ein Holzhäcksler und die im Umfeld stehenden Bäume wurden beschädigt. Die Freiwillige Feuerwehr rückte mit rund 30 Einsatzkräften an, welche den Brand unter Kontrolle brachten. Der Rettungsdienst war mit sechs Helfern an der Brandstelle im Einsatz. Der Gesamtschaden wird auf etwa 300.000 Euro geschätzt, die Zugmaschine wurde vollständig zerstört.

Stetten am kalten Markt

Vorfahrt genommen - Unfall

Glück im Unglück hatten ein 84-jähriger Can-Am-Fahrer und seine 79-jährige Beifahrerin am Donnerstagnachmittag um 15 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Brühlstraße/Hauptstraße. Eine 61-jährige VW Golf-Fahrerin fuhr die Brühlstraße aufwärts und wollte in die Hauptstraße einbiegen. Hierbei übersah sie die von links kommende, vorfahrtsberechtigte 3-rädrige Can-Am und stieß mit dieser zusammen. Die beiden Dreiradlenker wurden von ihrem Gefährt geschleudert und dadurch leicht verletzt. Sie wurden anschließend ins Krankenhaus gebracht, die VW-Fahrerin blieb unverletzt. Die Can-Am war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand Sachschaden. Die Höhe ist aktuell noch nicht bekannt.

Veringenstadt

Wildunfall - mit Leitplanke kollidiert

Am Donnerstag gegen 7 Uhr ereignete sich in den Serpentinen von Veringendorf Richtung Jungnau ein Verkehrsunfall mutmaßlich mit Wildbeteiligung. Ein 58-jähriger Daimler-Benz-Fahrer fuhr die Serpentinen entlang, als seinen Angaben zufolge ein Wildtier die Fahrbahn kreuzte. Der Autofahrer versuchte nach rechts auszuweichen und kollidierte mit der dortigen Leitplanke. Durch den Zusammenstoß wurde der Airbag des Fahrzeugs ausgelöst. Bei dem Ausweichmanöver wurde der 58-Jährige leicht verletzt. Der Sachschaden am Daimler beträgt etwa 4.000 Euro. An der Leitplanke entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Das Tier konnte nicht aufgefunden werden.

Scheer

Auffahrunfall

Auf der B32 von Bad Saulgau Richtung Scheer ereignete sich auf Höhe der Abzweigung Hipfelsberg am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr ein Auffahrunfall. Eine 49-jährige VW-Fahrerin wollte nach links Richtung Hipfelsberg abbiegen, musste jedoch verkehrsbedingt anhalten. Eine nachfolgende 19-jährige Ford-Fahrerin erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. Es entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von jeweils etwa 8.000 Euro.

Sigmaringen

Auto angefahren - Fahrerflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat am Donnerstag zwischen 2 Uhr und 15 Uhr auf dem Parkplatz im Würthweg einen Audi angefahren und ist geflüchtet. Der Pkw wurde am hinteren linken Kotflügel sowie an der hinteren Stoßstange beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Wald

Zerstochene Autoreifen

Ein bislang unbekannter Täter zerstach am Donnerstagabend gegen 21.45 Uhr in der Hohenzollernstraße die Reifen eines Opels. Da sich bereits vor einer Woche ein ähnlicher Vorfall ereignete, prüft die Polizei, ob ein Zusammenhang zwischen beiden Taten bestehen könnte. Wer Beobachtungen zum Tatgeschehen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 07552/2016-0 mit dem Polizeiposten Pfullendorf in Verbindung zu setzen.

Bad Saulgau

Tätlicher Angriff auf Polizisten

In der Fuchsgasse geriet am Donnerstag gegen 17.45 Uhr eine vierköpfige Gruppe Jugendlicher aufgrund Zigarettenkonsums ins Visier der Polizei. Bei der Personenkontrolle stellte sich zudem heraus, dass ein 17-Jähriger im Besitz einer geringen Menge Betäubungsmittel war. Während der Personalienüberprüfung entriss der Jugendliche seinen Ausweis einem Beamten und ergriff unvermittelt die Flucht. Nach kurzer Verfolgung konnten die Polizisten den 17-Jährigen stellen. Er schlug dabei einem Polizeibeamten mehrfach gegen den Oberkörper, weshalb die Beamten Pfefferspray anwenden mussten. Hierdurch wurden der Jugendliche sowie einer der Polizeibeamten leicht verletzt, letzterer konnte seinen Dienst zunächst nicht mehr fortsetzen. Den Jugendlichen erwartet eine Anzeige wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Ostrach

Unfall bei Abbiegefehler

Beim Abbiegen von der Hauptstraße in die Hohenzollernstraße kollidierte am Donnerstag gegen 15.15 Uhr eine 76-jährige BMW-Lenkerin mit einer 45-jährigen, verkehrsbedingt wartenden VW-Lenkerin. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 7.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Pfullendorf

Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Fahrzeuglenker touchierte am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr in der Römerstraße rechtsseitig eine Straßenlaterne und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An der Laterne entstand im Bereich des Betonfundaments ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Wer Beobachtungen zum Tatgeschehen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 07552/2016-0 mit dem Polizeiposten Pfullendorf in Verbindung zu setzen.

Herbertingen

Sachbeschädigung durch Graffiti

Gleich drei Gebäude im Bereich der Goethestraße wurden zwischen Dienstag und Mittwoch von einem bislang unbekannten Täter mit Graffiti beschmiert. Hierbei wurden in schwarzer und blauer Farbe verschiedene Buchstabenkombinationen, unter anderem die für eine Beleidigung der Polizei verwendete Abkürzung "ACAB" (für "All Cops Are Bastards"), gesprüht. Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 beim Polizeirevier Bad Saulgau zu melden.

