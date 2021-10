Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Tettnang

Radfahrer übersehen

Leichte Verletzungen zog sich ein 35-jähriger Radfahrer am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Loretostraße / Lindauer Straße zu. Ein 26-jähriger VW-Lenker war auf der Loretostraße in Richtung Lindauer Straße unterwegs. Dabei übersah er den auf dem Fahrradschutzstreifen stadtauswärts fahrenden Radfahrer. Infolge der Kollision stürzte dieser und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in eine Klinik gebracht. Sowohl am Herrenrad, als auch am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von jeweils rund 500 Euro.

Meckenbeuren

Radfahrerin übersehen

Ein Verkehrsunfall, bei dem eine 11-jährige Radfahrerin leichte Verletzungen erlitt, ereignete sich am Mittwochmittag gegen 12 Uhr an der Einmündung Max-Eyth-Straße / Hauptstraße. Ein 53-jähriger Ford-Lenker wollte nach rechts auf die Bundesstraße 30 einfahren und beachtete dabei offensichtlich nur den motorisierten Verkehr. Das Mädchen, das mit seinem Rad auf dem Fahrradstreifen in Richtung Friedrichshafen fuhr, erkannte er offensichtlich nicht, sodass er die 11-Jährige beim Anfahren touchierte. Infolge der Kollision stürzte sie vom Rad und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich. Am Ford entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Immenstaad

Sachbeschädigung an Grundschule - Zeugen gesucht

Unbekannte haben zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen mehrere Glassteine einer Sockelleiste an der alten Grundschule in der Schulstraße mutwillig zerstört. Der Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Immenstaad hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07545/1700 um sachdienliche Hinweise.

Friedrichshafen

Radfahrerin nach Unfall verletzt

Mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden musste eine 22-jährige Radfahrerin, nachdem sie am Donnerstagmorgen von einem Pkw erfasst wurde. Ein 52-jähriger BMW-Fahrer fuhr von der Loretostraße in den Kreuzungsbereich zur Waggershauser Straße ein und übersah dabei die 22-jährige Vorfahrtsberechtigte auf dem Radweg. Infolge der Kollision verletzte sich die Radlerin. Der Sachschaden am Wagen des Unfallverursachers wird auf rund 1.000 Euro beziffert, das Fahrrad wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Friedrichshafen

Betrunkener Rollerfahrer - Zeugen gesucht

Nachdem Polizeibeamte am Donnerstag gegen 8.30 Uhr einen 43-Jährigen betrunken unter seiner Vespa liegend angetroffen haben, ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise. Der unverletzte Mann, der auf dem Fahrradweg in der Paulinestraße auf Höhe der Einmündung Länderöschstraße lag, war mutmaßlich gestürzt und pustete in der Kontrolle rund 3,4 Promille. Er musste die Polizeibeamten in eine Klinik begleiten, wo eine Blutentnahme veranlasst wurde. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt gegen ihn ein und bittet nun Personen, die den Mann fahrender Weise gesehen haben oder Zeugen des Unfalls wurden, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Langenargen

Schmierereien - Polizei bittet um Hinweise

Unbekannte haben zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen im Bereich der Amthausstraße und in der Kirchstraße rund um das Gelände der Schule sowie der dortigen Festhalle zahlreiche Schmierereien hinterlassen. Die Täter beschmierten Gebäudefassaden, Wegweiser, eine Bushaltestelle und mehrere Fenster und Türen mit schwarzen und roten Stiften und verursachten so Sachschaden in noch nicht abschätzbarer Höhe. Der Polizeiposten Langenargen hat die Ermittlungen wegen Gemeinschädlicher Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07543/93160 zu melden.

Eriskirch

Auto zerkratzt

Ein Unbekannter hat zwischen Mittwochabend und Donnerstagvormittag einen in der Greuther Straße abgestellten weißen Ford Transit mit einem unbekannten spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Der Polizeiposten Langenargen hat Ermittlungen eingeleitet und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07543/93160 entgegen.

Tettnang

Alkoholisierter Patient greift Arzt an

Offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand sich ein alkoholisierter 65-jähriger Mann, als er am Donnerstagabend gegen 20 Uhr einen Arzt im Klinikum Tettnang angriff und dabei leicht verletzte. Den Angaben des Arztes zufolge schlug der 65-jährige Patient ihm in der Notaufnahme unvermittelt mit der Faust gegen den Körper und kratzte ihn im Gesicht. Gemeinsam mit zwei Streifenwagenbesatzungen konnte der Angreifer, bei dem eine Blutentnahme einen Wert von rund 2,6 Promille ergab, beruhigt werden. Im Anschluss wurde der 65-Jährige in eine Fachklinik gebracht. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen.

Meersburg

Fahrerin flüchtet nach Unfall

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss eine 39-jährige Autofahrerin rechnen, die am Mittwoch gegen 15.30 Uhr in der Daisendorfer Straße einen Verkehrsunfall verursacht hatte und danach geflüchtet war. Sie hatte beim Rückwärtsfahren einen Ford gleich mehrfach touchiert und dabei Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro angerichtet. Die Lenkerin des beschädigten Ford parkte ihren Wagen und wollte die Unfallverursacherin ansprechen, als diese einfach wegfuhr. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht gegen die 39-Jährige ein.

Überlingen

Auto zerkratzt - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter hat zwischen Mittwochvormittag und Donnerstagmorgen einen in der Steinhausgasse auf dem Parkplatz eines Drogeriemarkts geparkten Pkw beschädigt. Der Täter zerkratzte den Lack mit einem unbekannten spitzen Gegenstand und verursachte dadurch Sachschaden. Die Polizei Überlingen ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel 07551/804-0 entgegen.

Überlingen

Mann ersucht unter Drohungen um Gehör

Unzufrieden damit, dass er beim Bürgeramt "Ü-Punkt" keinen spontanen Termin bekam, war offensichtlich ein 58-jähriger Mann, gegen den nun die Polizei Überlingen ermittelt. Die Tatsache, dass er so spontan kein Gehör fand, hatte ihn wohl derart in Rage gebracht, dass er sich mit einem Wackerstein "bewaffnete" und eine Angestellte bedrohte. Eine hinzugerufene Streifenwagenbesatzung konnte den Mann beruhigen. Er wurde aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes in eine Fachklinik gebracht. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung gegen ihn ein.

Überlingen

Auto zerkratzt

Einen in der Mühlenstraße geparkten Pkw zerkratzt haben Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Die Täter verursachten Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe. Die Polizei Überlingen ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07541/804-0 entgegen.

Frickingen

Unfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Donnerstag kurz nach 7 Uhr in der Hauptstraße ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise. Ein bislang unbekannter Opel-Astra-Lenker war auf der L 200 in Richtung Überlingen unterwegs und bremste ohne ersichtlichen Grund abrupt stark ab. Dem nachfolgenden 20-jährigen VW-Fahrer gelang es nicht, rechtzeitig anzubremsen, er fuhr in das Opel-Heck. Anstatt sich um eine Schadensregulierung zu kümmern, setzte der Opel-Fahrer seine Fahrt fort. Am VW entstand an der Front rund 1.500 Euro Sachschaden. Der Unbekannte war mit einer braunen Astra-Limousine mit polnischer Zulassung unterwegs. Der Pkw war in einem guten Zustand und dürfte nun nach dem Unfall einen deutlich sichtbaren Heckschaden haben. Personen, die sachdienlichen Hinweise zum Fahrer oder zum Unfallwagen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07553/82690 an den Polizeiposten Salem zu wenden.

Überlingen

Aggressiv und betrunken unterwegs

Mit strafrechtlichen Folgen muss ein 65-jähriger Mann rechnen, der am Donnerstagabend mutmaßlich mit seinem Auto in Meersburg unterwegs war, obwohl er deutlich unter Alkoholeinfluss stand und er nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Der Mann war bereits in einem Hotel negativ aufgefallen, als er dort in seinem Zimmer randaliert und Hotelmitarbeiter sowie Gäste belästigt hatte. Von dort verließ er das Hotel und konnte von einer verständigten Streifenwagenbesatzung im Rahmen der Fahndung angetroffen werden. Da er sich trotz seiner gepusteten 2 Promille augenscheinlich hinter das Steuer seines Wagens gesetzt hatte, musste er die Beamten zur Entnahme zweier Blutproben in eine Klinik begleiten. Der uneinsichtige 65-Jährige trat dabei völlig renitent und unbelehrbar gegenüber den Beamten auf und warf mit beleidigenden Äußerungen um sich. Wie die Ermittlungen ergaben, ist der Mann darüber hinaus auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den 65-Jährigen ein, untersagten ihm die Weiterfahrt und beschlagnahmten seinen Fahrzeugschlüssel.

