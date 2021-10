Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Von Fahrbahn abgekommen - Fahrerin mutmaßlich unter Drogen

Strafrechtliche Konsequenzen drohen einer 33-jährigen Autofahrerin, die am Mittwochmorgen gegen 5.45 Uhr auf der L 207 zwischen Markdorf und Kluftern einen Verkehrsunfall verursacht hat. Die Frau war mit ihrem Smart in Richtung Kluftern unterwegs und verlor, mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über ihren Wagen. In einer scharfen Rechtskurve kam sie über die Gegenfahrbahn nach links von der Straße ab, überfuhr ein Verkehrszeichen und kam nach mehreren Metern in einer Böschung zum Stehen. Während der Sachschaden am Schild und der Böschung noch nicht genau beziffert werden kann, beläuft sich dieser am Smart, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, auf rund 4.000 Euro. Die 33-Jährige klagte über Kopfschmerzen. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme stellten die Beamten deutliche Auffälligkeiten, die auf eine aktuelle Drogenbeeinflussung hindeuteten, bei der Fahrerin fest. Da ein Test positiv auf Drogen reagierte, musste die 33-Jährige in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Sollte die Untersuchung den Verdacht bestätigen, muss sie mit einer Anzeige wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr rechnen. Die Beamten behielten ihren Führerschein ein und untersagten ihr die Weiterfahrt.

Friedrichshafen

Schaufenster beschädigt

Auf rund 2.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, den Unbekannte am Dienstag zwischen 12 Uhr und 18.30 Uhr an einem Schaufenster in der Karlstraße verursacht haben. Die Täter beschädigten die Scheibe eines Modegeschäfts auf bislang nicht bekannte Art und Weise. Der Polizeiposten Altstadt ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07541/36142-0 entgegen.

Friedrichshafen

Mit Radfahrerin kollidiert - Unfallbeteiligter gesucht

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr an der Einmündung Paulinenstraße / Werderstraße ereignet hat, ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise. Eine 17-jährige Radfahrerin war, mutmaßlich ohne Beleuchtung, auf dem Radweg der Paulinenstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs. An der Einmündung Werastraße kollidierte sie mit einer schwarzen Mercedes-Limousine mit FN-Zulassung, deren Fahrer auf die Paulinenstraße einfahren wollte. In der Folge stürzte die 17-Jährige. Da sie am Unfallort angab, unverletzt zu sein, fuhr der Autofahrer weiter. Im Laufe des Tages verspürte sie jedoch Schmerzen, suchte daraufhin einen Arzt auf und verständigte im Nachgang die Polizei. Die Beamten des Polizeireviers Friedrichshafen haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen des Unfalls und den Autofahrer, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden. Die Radfahrerin beschreibt den Fahrer als Mitte 50 Jahre. Der Mann hatte graue Haare und eine leichte Glatze. Er trug eine schwarze Brille mit dickem Rand und war schwarz gekleidet.

Meckenbeuren

Unfall mit Sachschaden

Weil ein 34-jähriger Mercedes-Fahrer am Mittwoch gegen 14.45 Uhr in der Berger Halde offensichtlich die Ausfahrt verpasst hatte und daraufhin seinen Pkw auf der Straße zurücksetzte, verursachte er einen Verkehrsunfall. Ein nachfolgender 28-jähriger Mercedes-Fahrer erkannte dessen Manöver nicht rechtzeitig und fuhr in das Fahrzeugheck. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 5.000 Euro beziffert. Die Beteiligten blieben unverletzt.

Tettnang

Unfall mit Sachschaden

Sachschaden in Höhe von rund 9.000 Euro entstand am Mittwochmorgen gegen 7.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Seestraße. Ein 19-jähriger Autofahrer wollte mit seinem Seat an einem Stadtbus vorbeifahren, obwohl dieser erkennbar anzeigte, von einer Haltestelle auf die Fahrbahn einfahren zu wollen. In der Folge kam es zur Kollision zwischen dem vorfahrtsberechtigen Bus und dem Seat. Am Stadtbus entstand geschätzt 5.000 Euro, am Pkw rund 4.000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Frickingen

Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 17-jähriger Leichtkraftrad-Fahrer Verletzungen erlitt, ereignete sich am Donnerstagmorgen gegen 5.30 Uhr auf der L 205 zwischen Lippertsreute und Frickingen. Ein 21-jähriger BMW-Lenker wollte von Rickenbach kommend nach links auf die Vorfahrtsstraße einfahren und übersah dabei den von links kommenden Zweiradfahrer. Im Einmündungsbereich kollidierten die Fahrzeuge, woraufhin der Motorradfahrer von seiner Maschine abgeworfen wurde und auf die Straße stürzte. Während der Unfallverursacher augenscheinlich nicht verletzt wurde, erlitt der 17-Jährige schwerere Verletzungen. Beide Beteiligten wurden nach der Erstversorgung an der Unfallörtlichkeit zur weiteren Untersuchung von Rettungsdiensten in umliegende Krankenhäuser gebracht. Am BMW entstand rund 8.000 Euro, am Motorrad etwa 2.000 Euro Sachschaden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Da die Ermittlungen, die vom Verkehrsdienst Ravensburg geführt werden, ergaben, dass der BMW-Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, muss dieser, neben einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung, mit weiteren strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen war die L 205 bis etwa 8.30 Uhr voll gesperrt.

Hagnau

Vorfahrtsunfall

Auf rund 10.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der am Mittwoch gegen 9.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Ortsdurchfahrt Hagnau entstand. Eine 81-jährige Hyundai-Lenkerin fuhr von der Winzerstraße auf die Bundesstraße 31 ein und übersah dabei den Audi eines vorfahrtsberechtigen 33-Jährigen. Durch die Kollision im Einmündungsbereich wurde glücklicherweise niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich am Audi auf rund 7.500 Euro, am Wagen der Unfallverursacherin fiel dieser geringer aus.

Heiligenberg

Einbruch in Hofladen

Nachdem sich ein Unbekannter am Dienstag gegen 23.15 Uhr unerlaubt Zutritt zu einem Hofladen in der Altheimer Straße verschafft hat, ermittelt der Polizeiposten Salem und bittet um Hinweise. Der bislang Unbekannte brach im Inneren des Hofladens eine Kaffeemaschine auf und nahm die Wechselgeldkassette mit. Personen, die im fraglichen Zeitraum auf eine mit blauen Jeans, einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Mütze bekleidete Person aufmerksam wurden, oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07553/82690 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Meersburg

Trickbetrug - Achtung beim Münzwechsel

Einem dreisten Trickdiebstahl zum Opfer gefallen ist am Mittwoch gegen 15.45 Uhr eine 75-jährige Frau in der Winzergasse. Im Vorraum der Tourist-Info war sie von einem etwa 40-jährigen Mann abgesprochen worden, der sie bat, ihm Münzgeld zu wechseln. Als die 75-Jährige in ihrer Geldbörse nach Münzgeld suchte, nutzte der Täter die Hilfsbereitschaft schamlos aus, griff ebenfalls nach den Scheinen in ihrem Portemonnaie und flüchtete zu Fuß mit einem dreistelligen Euro-Betrag. Die 75-Jährige beschrieb den Dieb als Mann mit dunklem Teint, dunklen Haaren und augenscheinlich arabischer Herkunft. Er sei von der Statur untersetzt gewesen, trug bei der Tat dunkle Kleidung und eine Brille. Personen, die sachdienliche Hinweis geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07532/43443 an die Ermittler des Polizeipostens Meersburg zu wenden.

Meersburg

13-Jährige auf dem Nachhauseweg begrapscht - Zeugen gesucht

Nachdem eine 13-Jährige am Mittwochabend gegen 19.45 Uhr in der Schützenstraße von Unbekannten belästigt wurde, ermittelt die Kriminalpolizei Friedrichshafen und bittet um Hinweise. Das Mädchen war auf Höhe des Sommertalparkplatzes zu Fuß unterwegs, als sie von drei Jugendlichen einer vierköpfigen Personengruppe unsittlich berührt wurde. Die 13-Jährige rannte umgehend nach Hause und meldete den Vorfall später bei der Polizei. Die Ermittler bitten nun Personen, die im fraglichen Zeitraum auf die Jugendlichen im Alter von etwa 15 bis 16 Jahren aufmerksam wurden oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Sipplingen

Schmiererei auf Schulgelände

Unbekannte haben zwischen Dienstag, 16 Uhr, und Mittwoch, 8 Uhr, auf dem Gelände einer Schule in der Jahnstraße eine Tür und eine Mülltonne beschmiert. Da die angebrachten Zeichen und Schriftzüge wieder abgewaschen werden konnten, jedoch augenscheinlich verfassungsfeindlichen Inhaltes waren, ermittelt nun die Kriminalpolizei. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

--- Korrektur der Pressemeldung vom 27.10.2021 (Alter des Verursachers) --- Markdorf

Auffahrunfall

Ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Pkw ereignete sich am Dienstag gegen 16.45 Uhr auf der L 205 zwischen Bermatingen und Markdorf. Ein 77-jähriger hatte zu spät erkannt, dass der Verkehr stockte und fuhr mit seinem Daimler in das Peugeot-Heck eines vorausfahrenden 64-Jährigen. Durch die Kollision wurde der Peugeot auf den Fiat eines 55-Jährigen aufgeschoben. An den drei Fahrzeugen entstand Gesamtsachschaden in Höhe von rund 4.500 Euro. Verletzt wurde niemand.

