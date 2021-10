Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Diebin im beschleunigten Verfahren verurteilt

Eine Ladendiebin, die am Dienstagmorgen aus einem Elektrofachgeschäft "In den Käppeleswiesen" Waren im Wert von über 1.000 Euro stehlen wollte und festgenommen werden konnte (wir berichteten), wurde nun in einem beschleunigten Verfahren vor Gericht gestellt und bereits am Mittwoch verurteilt. Das Amtsgericht Hechingen verhängte eine Freiheitsstrafe von 5 Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt wurde und bereits rechtskräftig ist.

Unsere Meldung von gestern:

Sigmaringen

Diebstahl in Elektrofachmarkt

Sechs original verpackte Kopfhörer versuchten eine 56-Jährige und ihr unbekannter Komplize am Dienstag gegen 11.30 Uhr aus einem Elektrofachmarkt in der Straße "In den Käppeleswiesen" zu stehlen. Eine Angestellte beobachtete den bislang unbekannten Mann dabei, wie er seiner Mittäterin mehrere Kopfhörer im Wert von über 1000 Euro gab und diese sie in ihre Tasche steckte. Nachdem das Duo ohne zu bezahlen das Geschäft verlassen hatte, konnten Angestellte zumindest die 56-Jährige einholen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die Beamten ermitteln nun wegen des Verdachts des Bandendiebstahls.

Sigmaringen

Technischer Defekt löst Brand aus

Ursächlich für den Brand im Dachgeschoss eines Firmengebäudes in der Fidelis-Graf-Straße dürfte am Mittwoch gegen 20.30 Uhr ein technischer Defekt an einem Lüftungsgerät gewesen sein. Aufgrund der unklaren Rauchentwicklung rückte die Freiwillige Feuerwehr mit 40 Einsatzkräften an. Nachdem sich der Brand beim Eintreffen der Rettungskräfte bereits selbst gelöscht hatte, mussten die Wehrleute das Dachgeschoss lediglich lüften. Sachschaden am Gebäude ist ersten Erkenntnissen zufolge nicht entstanden, Personen wurden nicht verletzt.

Sigmaringen

Zusammenstoß beim Ausparken

Auf einem Parkplatz in der Karlstraße hat ein 47-jähriger Wohnmobilfahrer am Mittwoch gegen 11 Uhr beim Ausparken einen geparkten Mercedes gestreift und Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro verursacht. Verletzt wurde hierbei niemand.

Sigmaringendorf

Diebstahl aus Metzgerei

Ein bislang unbekannter Täter hat im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag und Montagvormittag aus einer Metzgerei in der Hauptstraße Bargeldeinnahmen im mittleren vierstelligen Euro-Bereich entwendet. Der Täter verschaffte sich mutmaßlich durch den Mitarbeitereingang Zugang zu den Geschäftsräumen und durchsuchte die Räumlichkeiten, wo er letztendlich das Bargeld auffand und entwendete. Wer in dieser Zeit etwas Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise zu dem Täter geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 beim Polizeirevier Sigmaringen zu melden.

Meßkirch

Sachbeschädigung an Grab

In den letzten Wochen haben Unbekannte auf einem Friedhof in der Ziegelbühlstraße randaliert. An einem Familiengrab haben die Vandalen die Grabplatte beschädigt und den Weihwasserbehälter verbogen. An einem Urnengrab zerbrachen die Täter den Grabstein. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Der Polizeiposten Meßkirch hat Ermittlungen wegen Störens der Totenruhe aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter Tel. 07575/2838 zu melden. Angehörige haben für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, eine Belohnung in Höhe von 1.000 Euro ausgelobt.

Mengen

Wildunfall

Am Donnerstag gegen 1.30 Uhr kam es auf der L 283 von Hohentengen Richtung Mengen zu einem Wildunfall mit einem Reh. Die 31-jährige Opel-Fahrerin sah das Tier durch den starken Neben zu spät und erfasste es. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro, die 31-Jährige blieb unverletzt.

Mengen - Rulfingen

Diebstahl

Eine ca. 40 cm hohe Madonnenfigur aus Kunststoff hat ein bislang unbekannter Täter am vergangenen Wochenende von einem Bildstock in der Krauchenwieser Straße entwendet. Der Wert der Figur wird auf etwa 60 Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Mengen unter Tel. 07575/5071 entgegen.

Bad Saulgau

Unfall

Gesamtschaden in Höhe von gut 7.000 Euro entstand am Mittwoch gegen 14 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Friedrichstraße. Der 55-jährige Fahrer eines Fiat Panda übersah beim Ausparken eine 40-Jährige mit deren Daimler, die die Friedrichstraße ordnungsgemäß befuhr. Durch den Zusammenstoß der beiden Pkw wurde der Daimler gegen einen geparkten Citroen geschleudert. Die 40-jährige Fahrerin wurde bei der Kollision leicht verletzt und begab sich nach dem Unfall in ärztliche Behandlung. Ihre 7-jährige Mitfahrerin blieb glücklicherweise unverletzt. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den nicht mehr fahrbereiten Fiat.

Bad Saulgau

Auffahrunfall

Auf der Fulgenstadter Straße ereignete sich am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr ein Auffahrunfall. Eine 52-jährige VW-Fahrerin wollte nach rechts Richtung Fulgenstadt abbiegen, musste jedoch verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender 28-jähriger Mercedes-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell