Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Fahrzeug prallt gegen einen Baum

Glück im Unglück hatten die Insassen eines Mercedes am Mittwoch gegen 19 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Wilhelmstraße. Ersten Erkenntnissen zufolge erlitt der 80-jährige Fahrer des Wagens während der Fahrt gesundheitliche Probleme und verlor dadurch die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dieses kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Weder der 80-Jährige noch seine 89-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall verletzt. Der Senior wurde zur Behandlung seiner gesundheitlichen Probleme mit dem Krankenwagen in eine Klinik gebracht. Während am BMW rund 4.500 Euro Sachschaden entstand, kann dieser am Baum noch nicht beziffert werden.

Ravensburg

Unter Drogen am Steuer

Ein empfindliches Bußgeld, Punkte im Verkehrssünderregister und ein Fahrverbot erwarten einen 35-jährigen Autofahrer, den Polizeibeamte am Donnerstagfrüh gegen 1 Uhr im Stadtgebiet gestoppt haben. Weil sie bei dem Mann drogentypische Auffälligkeiten feststellten, veranlassten die Polizisten eine Blutentnahme in einem Krankenhaus und untersagten dem 35-Jährigen die Weiterfahrt. Sollte die Blutuntersuchung den Drogenkonsum bestätigen, erwartet den Mann eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Ravensburg

Verbranntes Essen - Feuerwehr rückt an

Ein vergessener Kochtopf auf dem Herd eines Mehrfamilienhauses in Oberzell hat am Mittwoch gegen 13 Uhr für einen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr gesorgt. Eine 84 Jahre alte Frau hatte das Essen versehentlich auf dem Herd stehen lassen, wo es kurze Zeit später anbrannte und starken Rauch entwickelte. Die Seniorin alarmierte selbstständig die Rettungskräfte. Sowohl die 84-Jährige als auch ihre 79-jährige Mitbewohnerin wurden vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht, blieben aber unverletzt. Die Feuerwehr lüftete, sodass die beiden Bewohnerinnen ihre Wohnung kurz darauf wieder betreten konnten. Sachschaden entstand ersten Erkenntnissen zufolge nicht.

Bad Waldsee

Fahrzeuge kollidieren - Verursacher sucht das Weite

Unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat sich am Dienstagmorgen der bislang unbekannte Unfallverursacher nach einem Auffahrunfall in der Holzstraße. Ein 56 Jahre alter Audi-Fahrer musste gegen 5.30 Uhr an der Zufahrt zu einem Betriebsgelände verkehrsbedingt halten. Dies erkannte der nachfolgende Lenker eines dunklen SUV mutmaßlich zu spät und fuhr auf das Heck des Audi auf. Im Anschluss fuhr der Unbekannte weiter, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Am Audi entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt der Polizeiposten Bad Waldsee unter Tel. 07524/4043-0 entgegen.

Bad Waldsee

Gas und Bremse verwechselt - Fahrzeug landet in Böschung

Eine 82-Jährige hat am Mittwoch gegen 12.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Friedhofstraße an ihrem VW offensichtlich das Gaspedal mit der Bremse verwechselt. Die Seniorin prallte in der Folge mit ihrem Fahrzeug zunächst gegen einen geparkten Wagen, bevor sie mit ihrem VW in einer abfallenden Böschung landete. Die Freiwillige Feuerwehr Bad Waldsee musste den Pkw aus dem Gebüsch ziehen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt etwa 6.000 Euro, Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Altshausen

Unfallflucht vorgetäuscht - Mann gelangt zur Anzeige

Polizeibeamte des Polizeipostens Altshausen haben gegen einen 23-jährigen Autofahrer Ermittlungen wegen Vortäuschens einer Straftat aufgenommen. Der junge Mann meldete der Polizei am Montag gegen 18 Uhr einen Unfall, bei dem der Unfallverursacher geflüchtet sei. Weil er sich bei der Schilderung des Unfallhergangs jedoch in massive Widersprüche verstrickte und der Schaden an seinem Fahrzeug nicht mit den Schilderungen übereinstimmte, nahmen die Beamten den Wagen genauer unter die Lupe. Anhand der Beschädigungen war schnell klar, dass der 23-Jährige mutmaßlich auf der B 30 in die Mittelleitplanke geprallt war und eine Fremdbeteiligung nahezu ausgeschlossen werden konnte. Der junge Mann gelangt nun zur Anzeige bei der Staatsanwaltschaft.

Aulendorf

Fassade beschädigt - Unfallverursacher flüchtet

Wie jetzt erst angezeigt wurde, beschädigte in der Nacht von Freitag auf Samstag ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker die Fassade eines Frisörsalons in der Hauptstraße. Der Unfallverursacher, der mit einem größeren Fahrzeug unterwegs gewesen sein dürfte, streifte mutmaßlich beim Wenden die Mauer des Gebäudes und fuhr im Anschluss einfach weiter. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten zu melden.

Isny

Unfall beim Ausparken

Rund 2.500 Euro Sachschaden hat ein 82 Jahre alter Skoda-Fahrer am Mittwoch gegen 13 Uhr beim Rückwärtsfahren verursacht. Der Senior parkte rückwärts aus einer Parklücke im Unteren Grabenweg aus. Obwohl eine 42-jährige Ford-Lenkerin den 82-Jährigen durch Hupen vor der Kollision warnte, prallte dieser gegen ihren Wagen. Verletzt wurde niemand.

Kißlegg

Auf frisiertem Mofa ohne Führerschein unterwegs

Deutlich zu schnell war eine 58-Jährige am Donnerstag gegen 5 Uhr auf der L 265 Höhe Dettishofen mit ihrem Mofa unterwegs, weshalb sie von einer Polizeistreife gestoppt wurde. Die Beamten stellten schnell fest, dass offensichtlich technische Veränderungen am Zweirad vorgenommen worden waren und das "Mofa" somit typverändert wurde. Da die Frau nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist, stellten die Polizisten das Fahrzeug sicher und zeigten die 58-Jährige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz an.

Leutkirch

Polizei klärt Unfallflucht

Eine Unfallflucht, die sich bereits am vergangenen Wochenende im Hoherbergweg zugetragen hat, haben Beamte des Polizeireviers Leutkirch geklärt. Ein bis dato unbekannter Fahrzeuglenker hatte einen geparkten BMW touchiert und im Anschluss das Weite gesucht, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Am BMW entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Die Polizisten stellten, nach einem Hinweis, in unmittelbarer Nähe des Unfallorts den Hyundai eines 66-Jährigen fest, der korrespondierende Schäden aufwies. Den 66-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Aichstetten

Polizei stellt Drogen sicher

Eine Zivilstreife des Verkehrsdienstes Kißlegg hat am Dienstag gegen 23 Uhr zwei Männer kontrolliert und dabei eine kleinere Menge Betäubungsmittel gefunden. Weil ein 24 Jahre alter Mann auf einem Parkplatz am Eurorasthof einen Joint rauchte, nahmen die Beamten ihn und einen weiteren Fahrzeuginsassen genauer unter die Lupe. Dabei entdeckten die Polizisten bei der Durchsuchung des Fahrzeugs weitere Drogen sowie drogentypische Konsumutensilien. Die Beamten beschlagnahmten die Betäubungsmittel und zeigten das Duo wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz an.

