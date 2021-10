Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Person von Lastwagen erfasst und getötet

Markdorf (Bodenseekreis) (ots)

Auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Rudolf-Diesel-Straße ist am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr eine 82-jährige Frau, die mit einem Rollator unterwegs war, von einem Lastwagen erfasst und so schwer verletzt worden, dass sie noch an der Unfallstelle an den Folgen ihrer Verletzungen verstarb.

Der Fahrer des Lastwagens war dabei, mit seinem Fahrzeug rückwärts an die Rampe des Discounters heranzufahren. Dabei übersah er die 82-Jährige, die mit ihrem Rollator den Parkplatz überquerte. Sie wurde von dem Schwerlaster überrollt. Dabei erlitt sie so schwere Verletzungen, sodass ein Notarzt nur noch den Tod der Frau feststellen konnte. Der 48-jährige Lkw-Fahrer erlitt einen Schock. Er wurde an der Unfallstelle durch den Rettungsdienst betreut und im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht. Am Lastwagen entstand durch die Kollision geringer Sachschaden. Die Freiwillige Feuerwehr sowie ein Krisen-Interventions-Team waren vor Ort im Einsatz. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg wurde zur Untersuchung an der Unfallstelle ein Gutachter hinzugezogen.

