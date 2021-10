Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshsafen

Auffahrunfall

Glück im Unglück hatte ein 17-jähriger Motorradfahrer am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Bodenseestraße. Er war in Richtung Friedrichshafen unterwegs und erkannte zu spät, dass die vorausfahrende Citroen-Fahrerin verkehrsbedingt anhalten musste. Der 17-Jährige fuhr in das Heck des Wagens, wodurch am Pkw rund 1.000 Euro, am Leichtkraftrad mehrere hundert Euro Sachschaden entstand. Der Unfallverursacher sowie die 21-jährige Pkw-Lenkerin blieben unverletzt.

Immenstaad

Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Mit strafrechtlichen Folgen muss eine 83-jährige Autofahrerin rechnen, die unerlaubt mit ihrem Pkw im Bereich Immenstaad unterwegs war. Obwohl ihr der Führerschein aufgrund eines zurückliegenden Vorfalls entzogen worden war, setzte sie sich erneut in ihren Wagen und wurde dabei von einem Zeugen beobachtet, der die Polizei verständigte. Auch gegenüber den Beamten zeigte die Seniorin keine Einsicht, sodass ihr, neben der Untersagung der Weiterfahrt, der Fahrzeugschlüssel abgenommen werden musste. Die 83-jährige gelangt wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zur Anzeige.

Meckenbeuren

Unfallflucht mit nicht versichertem Wagen

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Montag gegen 23 Uhr an einer Tankstelle in der Seestraße ermittelt die Polizei Friedrichshafen gegen ein 24-jährige Autofahrerin. Sie hatte an der Zapfsäule getankt und wollte im Anschluss augenscheinlich bezahlen. Da die Kartenzahlung offensichtlich scheiterte, setzte sie sich in ihren Wagen und fuhr los, ohne zu beachten, dass der Schlauch noch im Tankstutzen ihres Wagens hing. Sie versuchte vergeblich die abgerissene Tankpistole wieder mit dem Schlauch zu verbinden und fuhr dann einfach weg, ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern. Da, wie die polizeilichen Ermittlungen ergaben, auch ihr Versicherungsschutz am Auto abgelaufen war, muss sie neben der Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht auch mit einer Anzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz rechnen.

Friedrichshafen

Unfallflucht

Strafrechtliche Folgen kommen auf einen 40-jährigen Autofahrer zu, nachdem er am Dienstagmittag gegen 12 Uhr in der Bismarckstraße einen Unfall verursacht hatte und danach einfach weggefahren war. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie der Fahrer beim Ausparken mehrfach gegen einen stehenden Mazda fuhr. Da der Unfallverursacher das Weite suchte, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro kümmerte, notierte er sich das Kennzeichen und verständigte die Polizei. Die Beamten trafen den 40-Jährigen an seiner Wohnanschrift an und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht gegen ihn ein.

Friedrichshafen

Mann bei Streit verletzt

Ein Streit zwischen zwei Männern ist am Dienstagabend gegen 20 Uhr am Romanshorner Platz eskaliert. Unter massiver Alkoholeinwirkung von knapp drei Promille schlug ein 55-Jähriger im Laufe der Auseinandersetzung seinem ebenfalls alkoholisierten 52-jährigen Kontrahenten gegen den Hals. Das Opfer erlitt durch den Schlag mittelschwere Verletzungen. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen den 55-jährigen Tatverdächtigen.

Friedrichshafen

Gestohlener Rucksack

Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Dienstagabend gegen 19 Uhr in einem Restaurant in der Meistershofener Straße einen schwarzen Rucksack. Nach Angaben des 55-jährigen Opfers befanden sich darin ein Laptop und Kopfhörer im Gesamtwert von etwa 3.000 Euro. Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

Friedrichshafen

Trunkenheit im Straßenverkehr

Deutlichen Alkoholgeruch sowie drogentypische Auffälligkeiten stellte am heutigen Mittwoch gegen 4.30 Uhr eine Polizeistreife bei einem 23-jährigen Autofahrer im Stadtgebiet fest. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille, woraufhin die Polizisten eine Blutentnahme in einem Krankenhaus anordneten. Den Führerschein des jungen Mannes beschlagnahmten die Beamten. Sollte die Blutuntersuchung auch den Drogenkonsum bestätigen, erwarten den 23-Jährigen zusätzlich zu einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein empfindliches Bußgeld, Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot.

Tettnang

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ohne erforderliche Fahrerlaubnis war ein 20-Jähriger am Montagabend gegen 22 Uhr mit seinem E-Scooter auf der Graf-Eberhard-Straße unterwegs, als er von einer Polizeistreife gestoppt wurde. Weil der Scooter in Deutschland keine Zulassung besitzt, ist für die Nutzung eine Fahrerlaubnis erforderlich. Weil das Fahrzeug zudem keinen Versicherungsschutz besaß, untersagten die Polizisten dem jungen Mann die Weiterfahrt und zeigten ihn wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz an.

Friedrichshafen

Ohne Fahrerlaubnis mit Motorroller unterwegs

Ein 58-jähriger war am Dienstagabend gegen 23 Uhr ohne erforderliche Fahrerlaubnis mit seinem Motorroller in der Werastraße unterwegs. Eine Polizeistreife nahm den Fahrer genauer unter die Lupe. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 58-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt und zeigten ihn bei der Staatsanwaltschaft an.

Überlingen

Kollision auf Kreuzung

Glücklicherweise unverletzt blieben die Unfallbeteiligten bei der Kollision ihrer Fahrzeuge am Dienstagmorgen gegen 8.30 Uhr. Ein 36-jähriger Lkw-Lenker wollte mit seinem Gespann von der Straße "Zum Degenhardt" nach links in die Rengoldshauser Straße abbiegen. Aus der Gegenrichtung kam ein 50-jähriger Opel-Lenker, der gleichzeitig in die Rengoldshauser Straße einbog. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand Sachschaden von rund 2.500 Euro.

Markdorf

Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ereignete sich am Dienstag gegen 16.30 Uhr auf der L 205 bei Markdorf. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens musste ein 55-jähriger Fiat-Lenker stark abbremsen. Der hinter ihm fahrende 64-jährige Peugeot-Lenker bremste infolge dessen ebenfalls stark ab. Ein nachfolgender 67-jähriger Mercedes-Lenker erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Peugeot auf, welcher wiederum auf den Fiat aufgeschoben wurde. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt etwa 4.500 Euro, verletzt wurde niemand.

Meersburg

Person nach Kollision mit Betonmauer leicht verletzt

Aus bislang ungeklärter Ursache kam am Dienstag gegen 18.30 Uhr ein 77-jähriger VW-Lenker auf der B 33 zwischen Uhldingen und Mühlhofen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Betonmauer am rechten Fahrbahnrand. Am VW entstand wirtschaftlicher Totalschaden von etwa 5.000 Euro. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um den Wagen. Der 77-Jährige wurde indes mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

