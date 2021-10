Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Inzigkofen

Karambolage an Kreuzung

Drei Fahrzeuge sind am Dienstag gegen 8.45 Uhr auf der B 313 zwischen Inzigkofen und Vilsingen auf Höhe der Abzweigung Richtung Pault zusammengestoßen. Eine 45-jährige Ford-Fahrerin wollte an der Kreuzung nach links abbiegen, musste jedoch verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender 69-jähriger Dacia-Lenker hielt rechtzeitig an. Der ihm nachfolgende 44-jähige Fahrer eines Kieslasters erkannte die beiden wartenden Fahrzeuge zu spät, fuhr dem Dacia auf und schob diesen auf den Ford der 45-Jährigen. Die beiden Pkw-Lenker erlitten leichte Verletzungen und begaben sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Um die beiden Pkw kümmerte sich der Abschleppdienst. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro.

Sigmaringen

Versuchter Einbruch in Tankstelle

In der Nacht von Sonntag auf Montag versuchte ein bislang Unbekannter in eine Tankstelle in der Laizer Straße einzubrechen. Der Täter scheiterte jedoch bei dem Versuch, die Hintertüre des Verkaufsraums aufzuhebeln. Bei dem Einbruchsversuch wurde die Türe beschädigt, die Höhe des Schadens kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt nun wegen versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls und sucht Zeugen. Wer in dieser Nacht Verdächtiges gesehen hat oder Hinweise zu dem Täter geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Sigmaringen

Fahrzeug angefahren - Zeugen gesucht

Sachschaden im niedrigen vierstelligen Euro-Bereich hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Sonntag gegen 18 Uhr in der Straße "Sonnenhalde" an einem Fahrzeug hinterlassen. Der Unbekannte touchierte einen abgestellten Opel und suchte im Anschluss das Weite, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Sigmaringen

Diebstahl in Elektrofachmarkt

Sechs original verpackte Kopfhörer versuchten eine 56-Jährige und ihr unbekannter Komplize am Dienstag gegen 11.30 Uhr aus einem Elektrofachmarkt in der Straße "In den Käppeleswiesen" zu stehlen. Eine Angestellte beobachtete den bislang unbekannten Mann dabei, wie er seiner Mittäterin mehrere Kopfhörer im Wert von über 1000 Euro gab und diese sie in ihre Tasche steckte. Nachdem das Duo ohne zu bezahlen das Geschäft verlassen hatte, konnten Angestellte zumindest die 56-Jährige einholen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die Beamten ermitteln nun wegen des Verdachts des Bandendiebstahls. Herbertingen

Polizei bittet um Hinweise zu beschädigtem Fahrezeug

Vermutlich einen bisher unbekannten geparkten Pkw touchiert hat am Dienstagmorgen gegen 3 Uhr ein 33-jähriger Renault-Lenker in der Fulgenstadter Straße in Mieterkingen. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme war der beschädigte Wagen nicht mehr am Unfallort. Zeugen des Unfallsoder Personen, deren Fahrzeug zur genannten Zeit beschädigt wurde, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 beim Polizeirevier Bad Saulgau zu melden.

Illmensee

Person bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Ohne Fremdbeteiligung geriet ein 24-jähriger Seat-Lenker am Dienstagabend gegen 18.15 Uhr auf der L 201b zwischen Ruschweiler und Neubrunn ins Schleudern. Vermutlich verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam auf die Gegenfahrbahn und überschlug sich im angrenzenden Acker. Am Seat entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 3.000 Euro, im Acker dagegen geringer Sachschaden. Die Freiwillige Feuerwehr Illmensee war mit 16 Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen vor Ort. Ein Abschleppunternehmen barg das Unfallauto, der 24-Jährige wurde von einer Rettungswagenbesatzung ins Krankenhaus gebracht.

Pfullendorf

Unter Drogeneinwirkung am Steuer

Deutliche Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss stellte eine Polizeistreife am Dienstag gegen 16.15 Uhr bei einem 22-jährigen Autofahrer im Stadtgebiet fest. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme in einem Krankenhaus an und untersagten dem jungen Mann die Weiterfahrt. Sollte die Blutuntersuchung den Konsum bestätigen, erwarten den 22-Jährigen ein empfindliches Bußgeld, Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot.

Pfullendorf

Fassade beschädigt

Zwei bislang unbekannte Täter haben am Dienstag gegen 16.45 Uhr in der Sankt Katharinenstraße die Fassade eines Drogeriemarkts beschädigt. Ein Zeuge beobachtete zwei Buben dabei, wie diese eine Sprühflasche entzündeten und mit der Flamme die Wand beschädigten. Es entstand Sachschaden von etwa 100 Euro. Weitere Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zu den zwei Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07552/2016-0 mit dem Polizeiposten Pfullendorf in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell