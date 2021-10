Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Meßkirch

Pfanne fängt Feuer

Zu einem Brand ausrücken musste die Freiwillige Feuerwehr Meßkirch am Montagabend gegen 21.30 Uhr in den Mettenbachweg. Beim Kochen entzündete sich Öl in einer Pfanne und fing Feuer. Um größeren Schaden zu verhindern, warf eine Bewohnerin die Pfanne aus dem Fenster. Die Freiwillige Feuerwehr Meßkirch war mit elf Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen vor Ort. Der geschätzte Sachschaden liegt bei etwa 400 Euro. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Sigmaringen

Parkrempler

Rund 1.500 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag kurz nach 20 Uhr in der Straße "In der Au" ereignet hat. Ein 19-jähriger Fiat-Lenker kollidierte beim Ausparken aus einer Parklücke mit einem ordnungsgemäß geparkten Pkw. Verletzt wurde niemand.

Krauchenwies

Kollision beim Rückwärtsausparken

Eine 68-jährige Mercedes-Lenkerin kollidierte am Montagnachmittag gegen 14.15 Uhr beim Rückwärtsausparken aus einem Parkplatz in der Hausener Straße mit einem hinter ihr geparkten Audi. Der gleichaltrige Audi-Lenker gelangt nun ebenfalls zur Anzeige, da er im Halteverbot parkte. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 4.000 Euro.

Leibertingen

Wirtschaftlicher Totalschaden nach Crash mit der Leitplanke

Mutmaßlich aufgrund von Morgenreife kam am Montag gegen 8 Uhr eine 18-jährige Opel-Lenkerin auf der K 8217 zwischen Kreenheinstetten und Langenhart von der Kreisstraße ab und kollidierte mit der Leitplanke am rechten Fahrbahnrand. Im weiteren Verlauf drehte sich der Opel um etwa 180 Grad und schlitterte über die Fahrbahn, ehe das Fahrzeug im Straßengraben auf der gegenüberliegenden Straßenseite zum Stillstand kam. Am Opel entstand wirtschaftlicher Totalschaden von etwa 6.000 Euro, an der Leitplanke Sachschaden von rund 1.000 Euro. Die 18-Jährige wurde durch den Unfall nicht verletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Leibertingen war mit fünf Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen vor Ort, um die Straße zu säubern. Die Straßenmeisterei Meßkirch sicherte die defekte Leitplanke mittels Warnbanken ab. Während der Unfallaufnahme und den Abschleppmaßnahmen musste die Kreisstraße gesperrt werden.

Pfullendorf

Fehler beim Ausparken

Rund 14.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmorgen gegen 6.30 Uhr in der Überlinger Straße ereignet hat. Nach Angaben eines 60-jährigen VW-Lenkers tastete er sich beim Ausparken zunächst langsam in die Straße hinein, kollidierte jedoch etwa in der Mitte der Straße mit dem Skoda einer 65-Jährigen. Verletzt wurde dabei niemand.

Altshausen

Zerkratzter Fahrzeuglack

Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte zwischen dem 18.10.2021 und dem 24.10.2021 auf einem Firmenparkplatz in der Ulrichstraße den Fahrzeuglack der Motorhaube eines dort abgestellten Pkw mit einem spitzen Gegenstand. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 500 Euro. Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 beim Polizeirevier Bad Saulgau zu melden.

Pfullendorf

Unfallflucht

Auf dem Parkplatz einer Firma in der Straße "Theuerbach" touchierte am Montagmorgen zwischen 7.30 Uhr und 11.30 Uhr ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beim Ein- oder Ausparken den BMW einer 39-Jährigen. Der BMW wurde am linken hinteren Kotflügel beschädigt, der Sachschaden liegt bei etwa 1.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Wer Beobachtungen zum Tatgeschehen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 07552/2016-0 mit dem Polizeiposten Pfullendorf in Verbindung zu setzen.

Bad Saulgau

Sachbeschädigung an Gartenzaun

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte am Montag zwischen 8 Uhr und 17 Uhr eine Latte des Gartenzauns eines Grundstücksbesitzers in der Schützenstraße. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Wer Beobachtungen zum Tatgeschehen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 07581/482-0 mit dem Polizeirevier Bad Saulgau in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell