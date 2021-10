Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Gewahrsam

In der Gewahrsamszelle der Polizei Friedrichshafen endete die Nacht von Montag auf Dienstag für einen 31-jährigen Mann, der gegen 21.15 Uhr in der Bismarckstraße gegenüber Passanten aggressiv aufgetreten war und die verständigten Polizeibeamten beleidigte und bedrohte. Da der hochaggressive Mann dem von den Polizisten erteilten Platzverweis nicht nachkam und aufgrund seiner Alkoholisierung von rund 3,2 Promille mit weiteren Einsätzen zu rechnen war, musste er die Beamten zum Polizeirevier begleiten. Während der gesamten Maßnahmen warf der 31-Jährige mit drohenden und beleidigenden Äußerungen um sich und muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Friedrichshafen

Zigarettenrauch löst Brandalarm aus

Mutmaßlich weil ein 55-Jähriger am Montagabend in seinem Zimmer im Industrieweg geraucht hatte, löste er gegen 23.30 Uhr einen Einsatz des Rettungsdienstes, der Polizei und der Feuerwehr Friedrichshafen aus. Die Einsatzkräfte stellten deutlichen Rauchgeruch fest, gebrannt hatten offensichtlich jedoch nur Zigaretten. Es wird nun geprüft, ob der 55-Jährige für die Einsatzkosten aufkommen muss.

Friedrichshafen

Drogenfund bei Verkehrskontrolle

Mit Konsequenzen muss ein 34-jähriger Autofahrer rechnen, der am Montagabend im Bereich Lipbach von einer Streifenwagenbesatzung kontrolliert wurde. Bei der Überprüfung des Mannes stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten fest. Darüber hinaus fanden sie in seinem Wagen ein Behältnis mit einer geringen Menge Marihuana auf. Der Mann musste die Polizisten in eine Klinik begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Neben einer Anzeige wegen des Verdachts des Fahrens unter der Wirkung berauschender Mittel kommt auf ihn ein Strafverfahren wegen Drogenbesitzes zu. Die Polizeibeamten untersagten ihm die Weiterfahrt und stellten die Betäubungsmittel sicher.

Immenstaad

Auffahrunfall

Sachschaden entstand am Montag gegen 13.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 31 bei Kirchberg. Eine 25-jährige Audi-Lenkerin fuhr in Richtung Friedrichshafen. Um einen Bus aus der Haltestelle auf die Straße einfahren zu lassen, bremste sie ab. Dies erkannte der folgende 20-jährige Audi-Fahrer nicht und fuhr der Vorausfahrenden auf. Am Wagen des Unfallverursachers entstand etwa 6.000 Euro, am Audi der Frau etwa 4.000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Tettnang

Vorfahrt missachtet

Auf rund 8.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der bei einem Unfall am Montag gegen 16 Uhr in der Kirchstraße entstand. Ein 57-jähriger VW-Fahrer bog von der Schillerstraße nach links in die Kirchstraße ein und übersah dabei den von rechts kommenden Opel eines 28 Jahre alten Vorfahrtsberechtigten. In der Folge stießen beide Autos im Einmündungsbereich zusammen. Am Wagen des Unfallverursachers beläuft sich der Sachschaden auf etwa 5.000 Euro, am Opel wird dieser auf rund 3.000 Euro geschätzt. Die Beteiligten blieben glücklicherweise unverletzt.

Bodenseekreis

Betrüger bringt Frau um ihre Ersparnisse

Nachdem ein dreister Betrüger eine 66-jährige Frau aus dem westlichen Bodenseekreis um ihre gesamten Ersparnisse gebracht hat, ermittelt die Polizei Meersburg. Der Unbekannte hatte bereits vor einem Jahr über die sozialen Medien Kontakt zu der Frau aufgenommen und sich als Witwer und baldiger Millionen-Erbe ausgegeben. Um dieses Erbe antreten zu können, seien Steuern und Gebühren fällig, die er aufgrund eines aktuellen Insolvenzverfahrens nicht begleichen könne. Durch geschickte Gesprächsführung brachte er die 66-Jährige dazu, ihm finanziell unter die Arme zu greifen. Sie errichtete ein Kredit-Konto, auf das der Täter zugreifen konnte, und veranlasste darüber hinaus zahlreiche Überweisungen auf ausländische Konten in einer Gesamthöhe im sechsstelligen Euro-Bereich. Als sie schließlich angab, selbst über keine finanziellen Mittel mehr zu verfügen, erhielt sie eine Messenger-Nachricht von einem angeblichen Polizeibeamten aus Frankreich, der ihr zur Anzeigenerstattung riet. Erst als dieser hierfür einen vierstelligen Geldbetrag forderte, wurde die Geschädigte misstrauisch und erstattete (gebührenfrei) Anzeige beim Polizeiposten Meersburg. Die Polizei ermitteln nun wegen der bekannten Betrugsmasche "Romance Scamming" und rät zu einem gesunden Maß an Misstrauen. Lassen Sie sich von Unbekannten nicht um den Finger wickeln, geben Sie keinesfalls Kontodaten, Kreditkartendaten oder gar ein Passwort preis und überweisen Sie kein Geld. Sprechen Sie mit unabhängigen Personen über ihren unbekannten Kontakt im Internet oder verständigen Sie im Zweifel die Polizei, die Sie unabhängig und kostenlos berät. Informationen zu dieser Betrugsmasche und wie Sie sich vor ihr schützen können, finden Sie im Internet auf der Seite der polizeilichen Kriminalprävention: https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/romance-scamming/

Uhldingen-Mühlhofen

Betrunken hinterm Steuer

Mit strafrechtlichen Folgen muss ein 46-jähriger Autofahrer rechnen, der am späten Montagabend deutlich alkoholisiert im Bereich Oberuhldingen unterwegs war. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Überlingen war auf den Pkw-Lenker aufmerksam geworden, als dieser mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Mühlhofen unterwegs war. In der Kontrolle pustete der Fahrer über 1,7 Promille, weshalb er die Beamten in eine Klinik begleiten musste, wo die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Die Polizisten behielten seinen Führerschein ein, untersagten dem 46-Jährigen die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein.

Meersburg

Mutmaßlich Betrunkene baut Unfall und flüchtet

Nach einem Verkehrsunfall am Montagabend gegen 19.30 Uhr in der Unterstadtstraße ermittelt die Polizei Überlingen aktuell wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht gegen eine 54-jährige Autofahrerin. Ein Zeuge war auf den Parkrempler aufmerksam geworden und beobachtete, wie die Unfallverursacherin in Schlangenlinien einfach davonfuhr. Die später verständigte Streifenwagenbesatzung konnte die 54-jährige Unfallflüchtige sowie ihren leicht demolierten Wagen zuhause antreffen. Da sie über 1,1 Promille pustete, musste sie die Beamten in eine Klinik begleiten, wo ihr zwei Blutproben entnommen wurden. Ihr drohen nun strafrechtliche Konsequenzen.

