Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Erneut Fahrzeugteile ausgebaut und gestohlen

Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Stadtgebiet erneut zahlreiche Auto-Teile gestohlen (wir berichteten bereits am 14.10.2021 über ähnliche Vorfälle). Die Täter gingen hauptsächlich die Außenspiegel oder die Frontstoßstange an und hatten es mutmaßlich auf die darin verbauten Abstandssensoren und Totwinkelassistenten abgesehen. Der verursachte Gesamtschaden kann bislang noch nicht beziffert werden. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt und bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Überlingen

Fußgängerin touchiert - Verursacher gesucht

Nach einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 15.30 Uhr am Kreisverkehr Lippertsreuter Straße / Frohsinnstraße, bei dem ein 11-jähriges Mädchen von einem Pkw touchiert und leicht verletzt wurde, ermittelt die Polizei Überlingen und bittet um Hinweise. Das Mädchen wollte die Lippertsreuter Straße gemeinsam mit ihrer 15 Jahre alten Freundin überqueren. Ein bislang unbekannter Fahrer eines schwarzen SUV erkannte dies beim Verlassen des Kreisels zu spät und erfasste die 11-Jährige leicht. Da beide Mädchen, mutmaßlich unter Schock stehend, offenbar angaben, dass niemand verletzt worden sei, setzte der Lenker seine Fahrt in Richtung Franziskanertor fort. Ein hinzugerufener Rettungsdienst kümmerte sich um das leicht am Bein verletzte Mädchen. Zum Unfallverursacher und dessen Beifahrerin, die auf etwa 50 Jahre alt und grauhaarig beschrieben werden, ist aktuell nichts weiter bekannt. Die Polizei bittet Personen, die den Unfall beobachtet haben, sowie den Unfallverursacher, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Überlingen

Unfall mit Sachschaden

Hoher Sachschaden entstand am Samstag gegen 16 Uhr bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr Aufkircher Straße / Wiestorstraße. Ein 57-jähriger VW-Lenker wollte von einer Grundstückseinfahrt über den Fußgängerweg hinweg direkt in den Kreisel einfahren und stieß dabei mit dem Land Rover eines ebenfalls 57-Jährigen zusammen. Infolge der Kollision entstand am VW, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, etwa 6.000 Euro, am Land Rover rund 10.000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Überlingen

Geparkte Autos beschädigt

Unbekannte haben zwischen Samstagabend und Sonntag zwei im Stadtgebiet abgestellte Autos beschädigt. An einem in der Krummebergstraße geparkten Skoda zerstörten Täter einen Außenspiegel, an einem am Münsterplatz abgestellten Wagen brachen sie einen Scheibenwischer ab und gingen ebenfalls den Außenspiegel an. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Ermittler der Polizei Überlingen, die einen Tatzusammenhang nicht ausschließen, nehmen sachdienliche Hinweise unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Überlingen

Unfallflucht geklärt

Mit einer Strafanzeige muss eine 69-jährige Autofahrerin rechnen, nachdem sie am Samstagabend auf einem Parkplatz in der Lippertsreuter Straße beim Ausparken einen Wagen angerempelt und danach einfach das Weite gesucht hat. Ein aufmerksamer Unfallzeuge notierte sich das Kennzeichen des Wagens und konnte die Unfallverursacherin gegenüber der verständigten Streifenwagenbesatzung beschreiben. Am Wagen der 69-Jährigen war 1.000 Euro, am geparkten Auto 2.000 Euro Sachschaden entstanden. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht ein.

Markdorf

Verletzte bei Verkehrsunfall

Zwei verletzte Personen und hoher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagmittag gegen 12.30 Uhr in der Markdorfer Straße zwischen Markdorf und Lipbach ereignet hat. Ein 71-jähriger Audi-Fahrer war in Richtung Kluftern unterwegs, als er in einer Linkskurve nach links von der Fahrbahn abkam und gegen einen Metallzaun und eine Lärmschutzwand prallte. Bei dem Unfall erlitt der Fahrer leichte Verletzungen. Seine 59-jährige Frau, die auf dem Beifahrersitz saß, zog sich schwere Verletzungen zu. Beide Insassen wurden nach notärztlicher Erstversorgung von Rettungsdiensten in eine Klinik gebracht. Durch den Verkehrsunfall entstand am Zaun etwa 2.000, an der Lärmschutzwand rund 500 Euro Sachschaden. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden am Wagen wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Den ersten Ermittlungen zufolge könnte ein starker Hustenanfall und eine folgende Bewusstlosigkeit beim 71-Jährigen unfallursächlich gewesen sein. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen, bei denen auch die Feuerwehren aus Kluftern und Friedrichshafen im Einsatz waren, musste die L 207 bis etwa 14.15 Uhr zum Teil voll gesperrt werden.

Meersburg

Einbruch in Festhalle

Offensichtlich von blinder Zerstörungswut getrieben brachen Unbekannte zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen in die Festhalle im Sommertalweg ein. Die unbekannten Täter zerstörten zahlreiche Fensterscheiben der Halle und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. In der Halle warfen sie einen Kühlschrank eine Treppe hinunter und schmissen Klappstühle auf das Festhallen-Parkett. Darüber hinaus rissen die Unbekannten eine Notausgangsbeleuchtung sowie eine Lichtkastentür mutwillig ab und entwendeten drei Feuerlöscher. Zwei dieser Löscher konnten in einem nicht weit entfernten Waldstück, teilweise ausgelöst, aufgefunden werden. Der angerichtete Gesamtsachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Personen, die im fraglichen Zeitraum in Tatortnähe Verdächtiges wahrgenommen haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07532/43443 beim Polizeiposten Meersburg zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell