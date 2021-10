Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Fahrzeug beschädigt

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen Opel zerkratzt, der in der Achbergstraße abgestellt war. Der Unbekannte beschädigte die rechte Fahrzeugseite im Bereich des Türgriffs mit einem spitzen Gegenstand. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Sigmaringen

Schachtdeckel ausgehoben - Polizei sucht Zeugen

Das Polizeirevier Sigmaringen hat Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen, nachdem unbekannte Täter am frühen Sonntagmorgen einen Schachtdeckel in der Fidelisstraße angehoben haben. Als eine 55-Jährige gegen 1.45 Uhr mit ihrem Mini über die Kreuzung mit der Fürst-Wilhelm-Straße fuhr, schlug der Schachtdeckel gegen den Boden des Fahrzeugs. Sachdienliche Hinweise zu der Tat nehmen die Ermittler unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Gammertingen

Jugendliche bei Unfall verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 15 Jahre altes Mädchen bei einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 17 Uhr. Die Jugendliche wollte mit ihrem Moped vom Tregeuxplatz in die Straße "Roter Dill" einbiegen. Weil ihre Sicht beeinträchtigt war, tastete sich das Mädchen in die Kreuzung ein und bremste, als sie den Mercedes eines 27-Jährigen erkannte. Ihr Zweirad geriet jedoch ins Schleudern und die 15-Jährige prallte gegen den Mercedes. Ein Rettungswagen brachte das Mädchen in eine Klinik. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Bad Saulgau

Fahrzeug zerkratzt

Mutmaßlich mit einem spitzen Gegenstand hat ein bislang unbekannter Täter am Sonntag die linke Fahrzeugseite eines Pkw zerkratzt. Der Wagen war zwischen 6 und 12 Uhr auf dem Gelände einer Tankstelle in der Platzstraße abgestellt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 beim Polizeirevier Bad Saulgau zu melden.

Bad Saulgau

Polizei nimmt Randalierer fest

Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau wurden am frühen Sonntagmorgen zu einer randalierenden Person in der Pfarrstraße gerufen. Ein 29 Jahre alter alkoholisierter Mann hatte mehrere Mülltonnen umgeworfen und an einem geparkten Fahrzeug den Außenspiegel abgetreten. Die Polizisten nahmen den 29-jährigen Ausländer vorläufig fest und erhoben eine Sicherheitsleistung im dreistelligen Euro-Bereich. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro beziffert. Der Tatverdächtige gelangt nun wegen Sachbeschädigung zur Anzeige.

Pfullendorf

Mülleimer brennt lichterloh

Zu einem brennenden Mülleimer wurden am Samstag gegen 23.30 Uhr Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr auf das Gelände der Sechslindenschule gerufen. Eine Gruppe Jugendlicher hatte mutmaßlich den Inhalt des Mülleimers entzündet und beim Eintreffen einer Polizeistreife das Weite gesucht. Die Beamten konnten einen 15 Jahre alten Tatverdächtigen zu Fuß verfolgen und vorläufig festnehmen. Die Ermittlungen der Polizei zu den weiteren Tatbeteiligten dauern an. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Illmensee

Betrunkener fährt gegen Mauer

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 19-jähriger Fahrzeuglenker rechnen, nachdem dieser am Samstag gegen Mitternacht zweimal gegen eine Mauer gefahren ist. Der junge Mann rangierte in der Oberen Dorfstraße mit seinem Wagen und prallte zunächst rückwärts gegen eine Grundstücksmauer. Im weiteren Verlauf fuhr der 19-Jährige auf der gegenüberliegenden Straßenseite gegen eine weitere Mauer. Eine alarmierte Polizeistreife stellte bei dem jungen Mann deutlichen Alkoholgeruch fest. Nachdem ein Alkoholtest über 1,1 Promille ergeben hatte, waren eine Blutentnahme in einem Krankenhaus und die Beschlagnahme des Führerscheins die Folge. Der 19-Jährige gelangt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zur Anzeige.

Leibertingen-Thalheim

Illegale Müllablagerung

Ermittlungen wegen illegaler Müllablagerung hat der Polizeiposten Meßkirch aufgenommen, nachdem ein Unbekannter im Laufe der letzten Woche größere Mengen an Bauschutt am Grillplatz Katzenhau/Bänkle abgeladen hat. Der Müll, der in mehreren sogenannten "Big-Packs" verpackt war, wurde mutmaßlich mit einem größeren Fahrzeug zur Fundstelle gebracht. Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07575/2838 beim Polizeiposten Meßkirch zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell