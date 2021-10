Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Polizeieinsatz nach Streit

Wegen eines handfesten Streits mussten Polizei und Rettungsdienst am Sonntagnachmittag in die Marktstraße ausrücken. Eine 32-Jährige und ihr gleichaltriger Partner waren derart in Streit geraten, dass sie sich gegenseitig leicht verletzten. Der Mann verließ vorrübergehend die gemeinsame Wohnung.

Ravensburg

Auffahrunfall an Schnellstraßen-Ausfahrt

An der Ausfahrt Ravensburg-Nord auf der B 30 in Richtung Ulm ist bei einem Unfall am Sonntagnachmittag Sachschaden an zwei Autos entstanden. Ein 33 Jahre alter Renault-Fahrer, der in Richtung Berg unterwegs war, prallte aus Unachtsamkeit mit einem vor ihm fahrenden 40-jährigen Audi-Fahrer zusammen. Der entstandene Schaden an den Wagen beläuft sich laut ersten Schätzungen auf rund 6.000 Euro.

Ravensburg

Mehrere Autos beschädigt

Mindestens drei Autos wurden in der Nacht zum Sonntag in der Rudolfstraße stark beschädigt. Ein Unbekannter warf an einem seitlich geparkten Pkw mit einem Stein eine Seitenscheibe ein. Zudem wurden an diesem Wagen sowie an zwei ebenfalls am Straßenrand geparkten Wagen die linken Seitenspiegel zerstört. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Sachbeschädigung, Hinweise werden unter Tel. 0751/803-3333 erbeten.

Ravensburg

Vandalismus an Hirschgehege

Ein Gehege und eine Holzbank sind am Sonntagmorgen am Tiergehege am Locherholzwald bei Hinzistobel beschädigt worden. Der bislang nicht bekannte Täter riss die Bank aus ihrer Verankerung und kippte den Holzpfeiler eines Zauns. Wie hoch der entstandene Schaden ist, kann derzeit nicht gesagt werden. Hinweise auf den Verursacher können unter Tel. 0751/803-3333 an die Polizei Ravensburg gegeben werden.

Weingarten

Auto angefahren

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt das Polizeirevier Weingarten gegen einen Fahrzeuglenker, der in der Straße "Promenade" am Sonntagmorgen einen geparkten Audi A6 angefahren hat. Zwischen 4 und 13 Uhr verursachte der unbekannte Fahrer einen Schaden von rund 1.000 Euro. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Weingarten

Hebelspuren an Postbox

An einer Aufbewahrungsbox der Deutschen Post in einer Abt-Hyller-Straße wurden am Sonntag zur Mittagszeit frische Hebelspuren festgestellt. Offensichtlich wurde versucht, diese aufzubrechen. Das Polizeirevier Weingarten geht derzeit von einem versuchten Aufbruch aus und bittet unter Tel. 0751/803-6666 um Hinweise zu dem Täter, der für die Hebelspuren verantwortlich ist.

Weingarten

Rauschgift nach Verkehrskontrolle beschlagnahmt

Wegen Drogenbesitzes und Fahrens unter Rauschgifteinfluss ermittelt das Polizeirevier Weingarten derzeit gegen einen 31-Jährigen. Der Opel-Fahrer war am Sonntagmorgen in der Ravensburger Straße in eine Verkehrskontrolle geraten. Nachdem sich Anzeichen für Drogenbeeinflussung ergaben und ein Vortest positiv reagierte, musste der Mann die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Nach einer freiwilligen Nachschau in seiner Wohnung fanden die Ermittler außerdem eine geringe Menge Betäubungsmittel. Der Mann gelangt nun entsprechend zur Anzeige.

Wolpertswende

Radfahrer stößt mit Milchlaster zusammen

Glücklicherweise nur leicht verletzt worden ist ein 94 Jahre alter Senior, der Samstagnachmittag in der Hauptstraße in Wolpertswende seitlich von einem Milchlastwagen gestreift wurde und gestürzt ist. Der Radler war in Richtung Ortsmitte unterwegs, als er von dem Lastzug überholt wurde. Da Gegenverkehr kam, scherte der Fahrer des Gespanns wieder nach rechts ein und streifte dabei mit dem Anhänger den 94-Jährigen. Dieser wurde aufgrund seiner Verletzungen von Rettungsdienst zur Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Leutkirch

Auf Autobahn in Leitplanke gefahren

Glück hatte ein junger Autofahrer, der am Sonntagabend auf der A 96 bei der Anschlussstelle Leutkirch-Süd gegen die Leitplanke geprallt ist. Der 19 Jahre alte Skoda-Fahrer, der in Richtung Lindau unterwegs war, geriet beim Wechseln von der linken auf die rechte Spur ins Schleudern. Nach der Kollision mit der rechten Leitplanke drehte sich sein Wagen zwei Mal um die eigene Achse, bevor er auf der linken Fahrspur zum Stehen kam. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Skoda wurde so schwer beschädigt, dass er durch einen Abschleppdienst geborgen werden musste. Wie hoch der entstandene Schaden ist, kann derzeit noch nicht abschließend gesagt werden. Die linke Fahrspur musste zur Räumung der Unfallselle zeitweise gesperrt werden.

Leutkirch

Fische verendet

In einer Fischzuchtanlage in Adrazhofen sind am Wochenende zahlreiche Fische verendet. Ursächlich dürfte hierfür eine Verschmutzung des Wassers in der Aufzuchtanlage sein. Als Grund für die Verunreinigung wird derzeit von Polizei und Landratsamt das Jauchen der angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflächen angenommen. Wie hoch der entstandene Schaden durch das Fischsterben ist kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden.

Bad Wurzach

Feuerwehreinsatz

Zu einem Brandalarm ist die Freiwillige Feuerwehr Bad Wurzach am Sonntagmorgen in eine Klinik in der Karl-Wilhelm-Heck-Straße ausgerückt. Eine 91 Jahre alte Frau hatte den Alarm ausgelöst, da sie von den Türen eines Fahrstuhls eingeklemmt worden war. Zu einem Feuer war es nicht gekommen, auch die Frau bedurfte keiner Befreiung durch die Wehrleute, sodass diese zeitnah wieder abrücken konnten.

Richtigstellungen unserer Pressemeldung vom 24.10.2021:

Leutkirch

Auseinandersetzungen in Gaststätte

Die Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau, bei der diese mittels einer Flasche oder einem Glas am Kopf verletzt wurde, fand bereits am frühen Samstagmorgen statt. Ein Pressebericht wurde vom Polizeipräsidium Ravensburg am Samstag bereits veröffentlicht.

Bad Wurzach

Unfall unter Alkoholeinfluss

Der Unfallverursacher, der am Samstagabend in Arnach alkoholisiert über eine Verkehrsinsel gefahren und im Anschluss in eine Holzhütte geprallt ist, war 21 Jahre alt.

