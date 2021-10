Polizeipräsidium Ravensburg

Friedrichshafen

Zeugenaufruf nach Schlägerei

Wie der Polizei erst nachträglich mitgeteilt wurde, kam es am Samstag gegen 03:30 Uhr im Bereich Buchhornplatz zu einer Schlägerei, bei der 4 Personen auf eine einzelne Person losgingen. Beim Versuch dem Opfer der Schlägerei zu helfen, wurde eine 22-jährige durch einen Schlag aus der Gruppe heraus so schwer verletzt, dass sie zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Personen die Hinweise zu den beteiligten Personen machen können, werden gebeten sich unter T. 07541 7010 bei der Polizei Friedrichshafen zu melden.

Überlingen

Schachtdeckel ausgehoben

Am Sonntag gegen 00:50 Uhr wurde der Polizei eine Gruppe Jugendlicher gemeldet, die im Bereich der Unteren-St.-Leonhard-Straße möglicherweise Schachtdeckel ausgehoben haben. Durch eine Streife des zuständigen Reviers konnten zwei Jugendliche angetroffen werden, die der Gruppe zuzurechnen sind. Sie räumten auch ein, dass Personen aus der Gruppe mehrere Schachtdeckel ausgehoben haben. Diese wurden in der Folge wieder eingesetzt. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde niemand gefährdet oder geschädigt. Nach Abschluss der Ermittlungen wird der zuständigen Staatsanwaltschaft eine Strafanzeige gegen die Tatverdächtigen vorgelegt.

Markdorf

Sexuelle Belästigung

Am frühen Sonntagmorgen kam es in einer Gaststätte im Bereich Weinsteig zu einer sexuellen Belästigung zum Nachteil einer 20-jährigen Frau. Ihren Angaben zufolge wurde sie von einem 25-jährigen im Bereich Gesäß, Bauch und Schultern angefasst, obwohl sie ihm gesagt hat, dass sie das nicht möchte. Der Beschuldigte wird nach Abschluss der Ermittlungen bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.

