Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Leutkirch

Streit endet in Schlägerei

Aus bislang unbekannter Ursache gerieten ein 22-jähriger und ein bislang unbekannter Mann in der Nacht von Freitag auf Samstag in einer Gaststätte, in einem Ortsteil von Leutkirch, in Streit. Im Verlauf dieses Streits ergriff der unbekannte Tatverdächtige einen Gegenstand aus Glas und schlug damit auf den Geschädigten ein. Dieser erlitt dadurch eine Platzwunde am Kopf, welche im Anschluss in einem nahegelegenen Krankenhaus versorgt wurde. Die Polizei in Leutkirch hat die Ermittlungen wegen Gefährlicher Körperverletzungen aufgenommen.

Ravensburg

Unfall durch Alkoholeinfluss

In der Nacht von Freitag auf Samstag kollidierte in der Karlstraße ein 29-jähriger BMW-Fahrer mit einem 20-jährigen Lenker eines Seat Ibiza. Als der Unfallverursacher mit seinem BMW von der Meersburgerstraße nach links in die Karlstraße einbiegt kam er zu weit auf die Gegenfahrbahn und streife hierbei den ordnungsgemäß fahrenden Geschädigten in seinem Seat. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Unfallverursacher deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Beim Unfallverursacher wurde eine Blutentnahme veranlasst. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens konnten die ermittelnden Beamten bislang keine Angaben machen. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Der Unfallverursacher muss mit einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen. Des Weiteren wurde sein Führerschein sichergestellt.

Ravensburg

Unfallverursacher flüchtet

Am Freitagmorgen, gegen 06:55 Uhr, befuhr der 37-jährige Lenker eines Toyota Auris die B32, von der Abfahrt B30 Nord, in Richtung Ravensburg. Kurz vor der Abzweigung nach links in die Ulmer Straße scherte ein weißer Fiat Punto vom rechten Fahrstreifen kommend vor dem Toyotafahrer ein. Trotz einer Vollbremsung kollidierten die Fahrzeuge und am Toyota entstand ein Sachschaden ca. 1500 Euro. Der Unfallverursacher setzte mit seinem Fiat die Fahrt unbeirrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen welche sachdienliche Hinweise zum Unfall geben können werden gebeten sich beim Polizeirevier Ravensburg unter der Telefonnummer 0751-8033333 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell