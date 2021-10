Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Wald

Vermummte Person zersticht Reifen

Am Freitagabend gegen 22:10 Uhr hörte der 24-jährige Geschädigte in seiner Reifenwerkstatt in der Hohenzollernstraße ein zischendes Geräusch. Als er das Garagentor öffnet stellt er eine vermummte männliche Person fest, welche gerade dabei war die Reifen an seinem Fahrzeug aufzuschlitzen. Dem Geschädigten gelingt es zuerst, den Vermummten festzuhalten. Als plötzlich zwei weitere vermummte Männer hinzukamen forderten diese ihn auf, unter vorzeigen eines Messers, den fixierten Täter loszulassen. Nachdem der Geschädigte dieser Aufforderung nachkam flüchteten die drei Männer unerkannt zu Fuß in Richtung Hippertsweiler.

Ostrach

Pkw kollidiert mit Traktor

Am Freitag gegen 15:15 Uhr befuhr der 49-jährige Geschädigte mit seinem Traktor der Marke Steyr die K 8240 aus Habsthal in Richtung Rosna. Als er auf der Strecke mit seinem Traktor nach links in einen Feldweg abbiegen wollte und den Blinker betätigte übersah dies ein 65-jähriger Opellenker und setzt zum Überholen an. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge und der Traktor kippt auf die Seite. Beide Fahrzeuglenker werden dadurch leicht verletzt und kamen vorsorglich zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 20.000 Euro.

Sigmaringen

Ladendieb wird nach Diebstahl aggressiv

Am Freitag gegen 17:45 Uhr entwendete ein 31-jähriger Tatverdächtiger in einem Lebensmitteldiscounter in der Straße In der Au mehrere Lebensmittel. Da dies ein 45-jährig Securitimitarbeiter bemerkte wurde er auf den Vorfall angesprochen und ins Büro gebeten. Als der Securitymitarbeiter die Polizei verständigte wurde der Tatverdächtige aggressiv und versuchte ihn zu schlagen. Dem Geschädigten gelang es dem Schlag auszuweichen und den Ladendieb bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Hierbei zog er sich eine leichte Verletzung an der Lippe zu. Der Dieb muss nun mit einer Anzeige wegen Diebstahls und Körperverletzung rechnen.

