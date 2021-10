Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Abgelenkt - Autofahrer fährt in Stauende

Baindt / Landkreis Ravensburg (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall mit fünf zum Teil schwer verletzten Personen und hohem Sachschaden ereignete sich am Freitagnachmittag gegen 14.45 Uhr auf der Bundesstraße 30 Höhe Baindt. Ein 28-jähriger VW-Lenker war mit seinem Golf in Richtung Bad Waldsee unterwegs. Den ersten Ermittlungen zufolge abgelenkt durch sein Mobiltelefon, erkannte er kurz nach der Abfahrt Baindt das dortige Stauende (Umgefallener Lastwagen, wir berichteten in unseren täglichen Meldungen) zu spät und fuhr in das Heck eines stehenden Opels. Durch die Wucht des Aufpralls schob er die drei vor ihm fahrende Fahrzeuge aufeinander. Der 28-jährige Unfallverursacher und zwei Personen die im Opel saßen erlitten schwere Verletzungen. Eine weitere im Opel sitzende Person und die Fahrerin des darauffolgenden Honda erlitten leichte Verletzungen. Sie mussten nach der Erstversorgung am Unfallort zur weiteren Behandlung von Rettungsdiensten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Ein im Opel sitzender Hund wurde ebenfalls verletzt. Eine hinzugerufene Tierrettung brachte ihn in eine Tierklinik. Sowohl der Wagen des Unfallverursachers also auch der Opel und der Honda waren infolge des Zusammenstoßes nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der an den vier beteiligten Fahrzeugen entstandene Gesamtsachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Neben mehreren Einsatzkräften des Rettungsdienstes und der Polizei war die Freiwillige Feuerwehr Baindt im Einsatz, die sich um auslaufende Betriebsstoffe kümmerte. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern aktuell noch an. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen war die B 30 bis etwa 17.30 Uhr in nördliche Richtung gesperrt.

