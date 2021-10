Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Bus-Unfall

Meersburg / Bodenseekreis (ots)

Mutmaßlich medizinische Probleme eines Stadtbus-Fahrers waren die Ursache für einen Verkehrsunfall der sich am Freitag gegen 14.30 Uhr auf der L 201 zwischen Meersburg und Unteruhldingen ereignet hat. Der 36-Jähriger war in Richtung Unteruhldingen unterwegs, als er plötzlich die Kontrolle über seinen Bus verlor. Infolgedessen kam der Bus, indem sich zum Unfallzeitpunkt neun Fahrgäste befanden, von der Fahrbahn ab, fuhr über eine Wiese auf einen Anwohnerparkplatz, wo er mehrere Fahrzeuge teilweise erheblich beschädigte. Erst nach etwa 250 Metern kam er dann in einem Weinberg zum Stehen. Der Busfahrer musste mit schweren-, zwei Passagiere mit leichten Verletzungen von den verständigten Rettungsdiensten in umliegende Kliniken gebracht werden. Der Gesamtsachschaden wird den ersten Erkenntnissen zufolge auf einen hohen fünfstelligen Euro-Betrag geschätzt. Ein Mercedes, der von dem Bus gerammt und auf eine Mauer geschoben wurde, sowie der Stadtbus waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Neben rund 20 Einsatzkräften des Rettungsdienstes, einem Rettungshubschrauber und zahlreichen Einsatzkräften der Polizei, waren auch die Freiwilligen Feuerwehren aus Meersburg, Uhldingen und Markdorf im Einsatz. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern aktuell noch an und werden durch den Verkehrsdienst Ravensburg geführt. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen war die L 201 bis etwa 17.30 Uhr teilweise voll gesperrt.

