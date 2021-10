Polizeipräsidium Ravensburg

Sigmaringen

Diebstahl aus Pkw

Bislang unbekannte Täter schlugen am Donnerstag im Zeitraum zwischen 15.30 Uhr und 16.15 Uhr die Seitenscheibe eines VW ein, der auf einem Wanderparkplatz in der Nollhofstraße abgestellt war. Aus dem Fahrzeug wurde ein Geldbeutel samt Inhalt entwendet, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen unter Tel. 07571/104-0 um Hinweise.

Dietershofen

Motorradfahrer leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich ein 53-jähriger Motorradfahrer zu, der am Mittwoch gegen 16.45 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Dietershofen und der L 195 stürzte. Der Fahrzeuglenker kam in einer Linkskurve aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Leitpfosten. Er wurde zur weiteren ärztlichen Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Am Zweirad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Stetten am kalten Markt

Verkehrsunfallflucht

Vermutlich beim Öffnen einer Fahrzeugtüre beschädigte am Donnerstag zwischen 9 Uhr und 13.45 Uhr eine bislang unbekannte Person einen geparkten Skoda. Der Verursacher entfernte sich anschließend von dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Lagerstraße, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern. Nach Angaben des Skoda-Fahrers hatte im genannten Zeitraum ein weißer Pkw nebenan geparkt. Hinweise nimmt der Polizeiposten Stetten am kalten Markt unter der Tel. 07573/815 entgegen.

Bad Saulgau

Einbruch in Pfarrhaus

In das derzeit unbewohnte Pfarrhaus in der Pfarrgasse sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag bislang unbekannte Personen eingebrochen. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Gegenstände im Gesamtwert eines dreistelligen Euro-Betrags. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen unter Tel. 07581/482-0 um sachdienliche Hinweise.

Pfullendorf

Grill beinahe von Balkon geweht

Ein Gasgrill, der über ein Balkongeländer in der Straße "Äußeres Härle" hing, wurde am Donnerstag gegen 14 Uhr von der Freiwilligen Feuerwehr Pfullendorf mittels Drehleiter wieder sicher auf dem Balkon verstaut. Vermutlich aufgrund des starken Winds wurde der Grill über das Geländer geweht und nur noch von einem Gasschlauch am Herunterfallen gehindert. Da der Bewohner nicht erreichbar war, beseitigte die Freiwillige Feuerwehr die Gefahr.

