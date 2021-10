Polizeipräsidium Ravensburg

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Vespa-Spiegel gestohlen

Auf die Spiegel einer Vespa hatte es offensichtlich ein Unbekannter zwischen vergangenem Freitag und Donnerstag in der Scheffelstraße abgesehen. Der Täter riss einen Spiegel vom Motorroller, der auf dem Fahrradabstellplatz des evangelischen Gemeindehauses geparkt stand, ab und entwendete diesen. Den anderen Seitenspiegel versuchte er mutmaßlich auch zu entwenden, ließ ihn jedoch beschädigt an der Maschine zurück. Der verursachte Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Die Polizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Alkoholisierter Radfahrer

Deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung stellten Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen am Freitagmorgen gegen 2.30 Uhr bei einem 20-jährigen Radfahrer im Stadtgebiet fest. Da er in der Kontrolle etwa 1,7 Promille pustete, musste er die Beamten in eine Klinik begleiten, wo die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Ihm droht eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Sein 19-jähriger Begleiter war ebenfalls leicht alkoholisiert, durfte seine Fahrt jedoch fortsetzen.

Friedrichshafen

Renitenter Mann beleidigt Polizei und Behördenmitarbeiter

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 36-Jähriger rechnen, der am Mittwoch und Donnerstag mehrfach negativ in Erscheinung trat. Bereits am Mittwochmittag musste eine Streifenwagenbesatzung am Rathaus einschreiten, weil er trotz erteilten Hausverbots die Räumlichkeiten nicht verlassen wollte. Da er sich auch gegenüber den eingesetzten Beamten weigerte und laut herumschrie, mussten diese ihn regelrecht aus dem Haus schieben. Bereits eine Stunde später stand der 36-Jährige erneut im Rathaus. Völlig in Rage geraten warf er sein Fahrrad in Richtung der erneut angerückten Beamten, beleidigte diese und versuchte sich mit weiteren Gegenständen zu bewaffnen. Als der Mann in Gewahrsam genommen werden sollte, ergriff er die Flucht. Die Polizisten holten ihn nach kurzer Verfolgung ein und brachten ihn aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands in eine Fachklinik. Am Donnerstagvormittag stand der Mann erneut auf dem Vorplatz und im Haupteingangsbereich der Behörde und beleidigte einen Mitarbeiter. Eine Streife konnte ihn nicht mehr antreffen. Auf den 36-Jährigen kommen mehrere Anzeigen, unter anderem wegen Beleidigung und Hausfriedensbruch zu.

Friedrichshafen

Unfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Erheblichen Sachschaden hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Donnerstag zwischen 6.15 Uhr und 15.15 Uhr an einem im Industrieweg geparkten BMW hinterlassen. Weil der Unfallverursacher einfach davonfuhr, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, ermittelt das Polizeirevier Friedrichshafen wegen Verkehrsunfallflucht. Am BMW entstand rund 5.000 Euro Sachschaden. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 bei den Ermittlern zu melden.

Friedrichshafen

Sachschaden nach Verkehrsunfall

Sachschaden entstand am Donnerstag gegen 10.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Ailinger Straße. Der 72-jährige Unfallverursacher fuhr mit seinem Fiat 500 rückwärts von einem Parkplatz auf die Straße und übersah dabei den Hyundai einer gleichalten Fahrerin, die in Richtung Stadtkern unterwegs war. Infolge des Zusammenstoßes entstand am Fiat etwa 2.000 Euro, am Hyundai rund 3.000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Friedrichshafen

Fahrzeug angefahren

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat am Donnerstag zwischen 8 und 12 Uhr auf dem Parkplatz einer Firma in der Allmandstraße einen abgestellten Ford Focus beschädigt. Der Unfallverursacher, der mutmaßlich mit einem weißen Fahrzeug unterwegs war, verursachte dabei Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Zeugen des Unfalls oder Personen, die sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

Tettnang

Radfahrer kollidiert mit Fußgänger

Zwei Verletzte forderte ein Verkehrsunfall am Donnerstagabend gegen 19 Uhr auf dem Radweg entlang der Seestraße zwischen Tettnang und Bürgermoos. Ein 12-jähriger Mountainbike-Fahrer war aus Richtung Tettnang auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg unterwegs und touchierte auf Höhe der B 467 einen 22-jährigen Fußgänger. Infolge der Kollision stürzte der junge Radler und erlitt schwere Verletzungen. Der Fußgänger wurde beim Unfall leicht verletzt. Rettungskräfte brachten beide Beteiligten in umliegende Kliniken. Während der Unfallaufnahme musste die parallel verlaufende L 333 kurzzeitig gesperrt werden.

Langenargen

Verkehrsunfall

Wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt der Polizeiposten Langenargen aktuell gegen eine 40-Jährige, die am Donnerstag gegen 9.30 Uhr in der Lindauer Straße einen geparkten Wagen touchiert hatte und danach weggefahren war. Ernst am späten Abend meldete sich die Frau nachträglich beim Polizeirevier Friedrichshafen, nachdem sie von der polizeilichen Unfallaufnahme erfahren hatte. Der hinterlassene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Meckenbeuren

Fahrzeug beim Ausparken beschädigt

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Montag zwischen 7.30 Uhr und 12.45 Uhr einen auf einem Parkplatz in der Wiesentahlstraße geparkten Fiat beschädigt. Der Unfallverursacher touchierte das Auto mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken und fuhr danach einfach weg, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro zu kümmern. Der Polizeiposten Meckenbeuren ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07542/94320 entgegen.

Überlingen

Vorfahrt genommen - Unfall

Leichte Verletzungen zog sich ein 57-jähriger Kleinkraftrad-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen gegen 6.45 Uhr im Kreisverkehr Friedhofstraße / Wiestorstraße zu. Eine 40-jährige Toyota-Lenkerin fuhr von der Wiestorstraße in den Kreisel ein und übersah den vorfahrtsberechtigten 57-Jährigen. Dieser bremste stark ab, um eine Kollision zu verhindern, und stürzte aufgrund der nassen Fahrbahn. An seinem Kleinkraftrad entstand geringer Sachschaden.

Überlingen

Unfall mit Sachschaden

Hoher Sachschaden entstand am Mittwoch gegen 19 Uhr bei einem Verkehrsunfall im Hildegardring. Eine 35-jährige Suzuki-Lenkerin war in Richtung Nellenbachstraße unterwegs, als sie ihren Angaben zufolge einem Auto, das mit nicht angepasster Geschwindigkeit entgegenkam, ausweichen musste. Beim Manöver touchierte sie den Spiegel eines BMW und kollidierte mit einem Ford Transit. Der von ihr beschriebene Entgegenkommende war nicht mehr vor Ort. An ihrem Suzuki, der nicht mehr fahrbereit war, entstand rund 10.000 Euro Sachschaden. Am Ford wird dieser auf etwa 5.000 Euro beziffert. Der BMW wurde nur gering in Mitleidenschaft gezogen. Die 35-jährige blieb glücklicherweise unverletzt. Personen, die Zeugen des Verkehrsunfalls wurden und sachdienliche Hinweise zum Hergang geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 mit dem Polizeirevier Überlingen in Verbindung zu setzen.

Salem

Autoanhänger entwendet

Wegen Diebstahls eines Autoanhängers ermittelt derzeit das Polizeirevier Überlingen. Ein bislang unbekannter Täter hat zwischen Mittwochabend und Donnerstagabend einen vor einem Wohnhaus im Keltenring abgestellten zweiachsigen Hänger der Marke "Anssems" entwendet. Zeugen des Diebstahls oder Personen, die Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib des Anhängers geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Salem

Angebranntes Essen

Angebranntes Essen in einer Wohngruppe der Schule im Schloßbezirk löste am Freitagmorgen gegen 0.45 Uhr einen Einsatz der Polizei und der Freiwilligen Feuerwehr Salem aus. Zu einem Brand war es in der Küche nicht gekommen. Es entstand kein Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt.

