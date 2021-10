Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unfall in Hohlbeinstraße

Schaden in Höhe von etwa 4.500 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag kurz vor 14 Uhr in der Hohlbeinstraße entstanden. Eine 18 Jahre alte Alfa Romeo-Lenkerin war bei einem Fahrmanöver gegen einen geparkten Citroen gefahren. Verletzt wurde bei der Kollision niemand.

Ravensburg

Autofahrerin bei Unfall auf Schnellstraße leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat eine Renault-Fahrerin erlitten, die am Mittwochnachmittag auf der B30 auf Höhe der Anschlussstelle Ravensburg Nord an einem Unfall beteiligt war. Die 67-Jährige war in Richtung Friedrichshafen unterwegs, als sie auf Höhe der Anschlussstelle die Fahrspur wechselte, um auffahrenden Fahrzeugen das Einscheren zu ermöglichen. Ein 38 Jahre alter Seat-Lenker, der von der Auffahrt kam und von dieser gleich auf die linke Spur fahren wollte, übersah den Renault und prallte seitlich mit ihm zusammen. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Ravensburg

Schulkind angefahren

Einen großen Schutzengel hatte ein 13 Jahre altes Mädchen, das am Freitagmorgen auf dem Weg zur Schule in der Hindenburgstraße von einem Pkw erfasst und dabei glücklicherweise nicht schwerer verletzt wurde. Das Schulkind querte einen Zebrastreifen, als eine 29-jährige Renault-Fahrerin, die aus Richtung des Goethe-Platzes kam, das Mädchen übersah und erfasste. Die 13-Jährige wurde auf die Straße geschleudert und kam letztlich unter dem Renault zum Liegen. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte in ein Krankenhaus. Der Schaden, der an dem Renault entstanden ist, wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

Wangen

Unfallflucht nach Spiegelstreifer

Nach einem Zusammenstoß mit dem Außenspiegel eines anderen Wagens am Donnerstagmorgen gegen 7.30 Uhr auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Oflings und der Praßbergstraße weitergefahren ist ein unbekannter Autofahrer, gegen den die Polizei nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt. Der Fahrer kam in einer Kolonne aus Richtung Oflings. Der entstandene Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise auf den Flüchtigen werden unter Tel. 07522/984-0 erbeten.

Wangen

Garagentüre aufgehebelt

Zwischen Mittwochmorgen und Donnerstagnachmittag wurde in der Sudentenstraße eine Garagentür aufgehebelt. Ob der Täter aus der Garage auch etwas gestohlen hat, kann derzeit noch nicht gesagt werden. An der Tür entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Personen, die in diesem Zusammenhang Hinweise auf den Einbrecher geben können oder Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Wangen

Mädchen angefahren

Nach einem Mädchen, das am Freitagmorgen gegen 6 Uhr im Bereich des Bahnhofs Wangen von einem Pkw touchiert worden ist, sucht aktuell das Polizeirevier Wangen. Eine 46 Jahre alte Opel-Fahrerin kam aus Richtung Ravensburger Straße, hielt am Bahnhof und wollte in der Folge wenden, um wieder in Richtung Ravensburger Straße zu fahren. Währenddessen streifte sie mit ihrem Pkw ein etwa 16 bis 17 Jahre altes Mädchen, das etwa 160 cm groß gewesen sein soll. Sie trug dunkle Oberbekleidung und hatte braune längere Haare. Das Mädchen stürzte durch den Zusammenstoß zu Boden. Auf Nachfrage gab es an, nicht verletzt worden zu sein. Zwar gab die Fahrerin dem Mädchen ihre Telefonnummer, vergaß aber, weitere Personalien auszutauschen. Das Mädchen sowie Personen, die die Jugendliche kennen, werden gebeten, sich bei der Polizei Wangen unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Wangen

Unfall auf Autobahn

Auf Höhe der Anschlussstelle Wangen Nord auf der A 96 in Richtung Memmingen sind am Donnerstagmittag zwei Autos zusammengestoßen. Der Fahrer eines Opels wechselte vom linken auf den rechten Fahrstreifen, um anderen Autofahrern das Auffahren auf die Autobahn zu ermöglichen. Dabei übersah er einen 30 Jahre alten Skoda-Lenker, der gerade dabei war, ihn zu überholen. Am Opel des 20-Jährigen entstand durch den seitlichen Zusammenstoß ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro, während sich der Schaden am Skoda auf rund 13.000 Euro beläuft. Der Skoda musste abgeschleppt werden. Die Fahrer blieben unverletzt.

Wangen

Zeugen nach Überholmanöver gesucht

Nach einem gefährlichen Überholmanöver, zu dem es am Donnerstagmorgen auf der B 32 zwischen Wangen und Herfatz gekommen war, sucht der Verkehrsdienst aktuell nach Zeugen. Der 55 Jahre alte Fahrer eines VW Multivan überholte in einer Kurve vor ihm fahrende Autos trotz seiner eingeschränkten Sicht. Eine zufällig entgegenkommende Polizeistreife musste bis zum Stillstand abbremsen, um eine frontale Kollision zu verhindern. Die Beamten wendeten im Anschluss und stellten den VW-Fahrer. Er hat nun mit einer Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung zu rechnen. Die Autofahrer, die von dem VW überholt wurden, sowie Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Tel. 07563/9099-0 bei der Polizei zu melden.

Wangen

Unfall nach medizinischer Notlage

Ein gesundheitliches Problem dürfte der Grund dafür gewesen sein, dass ein Lastwagenfahrer am Donnerstagmorgen gegen 8.30 Uhr von der A96 auf Höhe der Behelfsausfahrt bei Neuravensburg abgekommen ist und einen Unfall verursacht hat. Der 62 Jahre alte Fahrer des Schwerlasters verlor nach dem medizinischen Notfall die Kontrolle über sein Fahrzeug. Beim Steuern in den Grünstreifen knickte sein Lkw am Auflieger rechts ab und wühlte sich ins Erdreich. Der Fahrer wurde nach dem Unfall vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An dem Lkw entstand ein Schaden, der auf etwa 60.000 Euro geschätzt wird. Ein Abschleppdienst barg das Gespann. Durch den Unfall wurde der rechte Fahrstreifen der Autobahn stark verschmutzt. Die Autobahnmeisterei reinigte die Fahrbahn.

Wangen

Autofahrer gerät mehrfach in Gegenverkehr

Schaden in Höhe von etwa 21.000 Euro und mindestens zwei Verletzte ist die Bilanz einer Unfallfahrt, bei der ein 80 Jahre alter Opel-Fahrer am Freitagmorgen mehrfach in den Gegenverkehr geraten war. Die Unfallermittler gehen derzeit davon aus, dass der Senior wegen medizinischer Probleme in der Ravensburger Straße erst eine dortige Verkehrsinsel überfuhr und im Anschluss einen aus Richtung Herfatz entgegenkommenden Lastwagen seitlich streifte. Obwohl er die seitliche Bordwand des Schwerlasters abriss, fuhr er weiter. Dabei kam er kurze Zeit später erneut auf die Gegenfahrbahn und streifte zwei entgegenkommende Skoda und VW, bevor er letztlich frontal mit einem in Richtung Wangen fahrenden Audi zusammenstieß. Durch die Kollision wurde der Audi gegen eine Leitplanke gedrückt. Dessen 43 Jahre alter Fahrer sowie der 80-jährige Unfallverursacher erlitten leichte Verletzungen. Der gerufene Rettungsdienst brachte die Verletzten in ein Krankenhaus. Abschleppdienste mussten die teils schwer beschädigten Fahrzeuge bergen. Die Bundesstraße war zwischen 7.45 und 9 Uhr zur Unfallaufnahme gesperrt.

Amtzell

Beschädigungen in Mehrzweckhalle

Ein Vandale hat zwischen Dienstagnachmittag und Donnerstagmorgen in einer Mehrzweckhalle in der Schulstraße gewütet. Der Unbekannte beschädigte einen Handdesinfektionsspender, einen Seifenspender, einen Spender für Papierhandtücher sowie einen Bewegungsmelder. Wie hoch der entstandene Schaden ist, wird derzeit geprüft. Die Halle ist während der Tageszeiten für jedermann zugänglich. Der Polizeiposten Vogt bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07529/97156-0 zu melden.

Leutkirch

Stoßstange abgerissen

An einem vor der Volksbank in der Bahnhofstraße geparkten BMW hat ein Unbekannter am Donnerstagabend die Stoßstange beschädigt. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Täter die Stoßstange im hinteren Bereich abgerissen und dadurch einen Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro verursacht hat. Das Polizeirevier ermittelt wegen Sachbeschädigung, Hinweise werden unter Tel. 07561/8488-0 erbeten.

Leutkirch

Zeugen gesucht

Nachdem eine Jugendliche auf Höhe der Kreissparkasse in der Unteren Grabenstraße augenscheinlich von einem Mann belästigt und um Bargeld gebracht worden war, ermittelt die Polizei. Ein Passant berichtete einer Polizeistreife, dass ein etwa 30-Jähriger gegen 20.30 Uhr der Jugendlichen das Geld aus der Hand genommen habe und davongerannt sei. Zuvor habe er laut Angaben des Mädchens auch heimlich Bilder von ihr gemacht. Der Passant verfolgte den flüchtenden Mann, der wohl dunkle lockige Haare hatte. Dieser stieg in eine Mercedes A-Klasse, die in der Nähe des Bahnhofs geparkt war, und fuhr davon. Das Mädchen, das als etwa 16 bis 17 Jahre alte beschrieben wird und braune Haare mit blonder Färbung hatte, ist namentlich nicht bekannt. Sie sowie Personen, die Hinweise in dieser Sache geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/ 8488-0 zu melden.

Baindt

Lastwagen umgekippt

Unachtsamkeit dürfte der Grund dafür gewesen sein, dass ein 45 Jahre alter Lastwagenfahrer am Freitagmorgen gegen 11 Uhr von der B 30 abkam. Der Fahrer war in Richtung Biberach unterwegs, als er mit seinem Lkw erst gegen eine Leitplanke prallte und anschließend einen Weidezaun und einen Wildfangzaun beschädigte. Er Schwerlaster kippte dabei zur Seite und verlor geladene Erde. Der entstandene Schaden an den Zäunen und der Leitplanke beläuft sich auf etwa 13.000 Euro, während der Schaden am Lastwagen bei rund 15.000 Euro liegen dürfte.

Fronreute

Diebstahl aus Scheune

Ein bislang unbekannter Täter stahl im Zeitraum zwischen Montag und Mittwoch aus einer Scheune in Obelhofen die Zapfwelle eines Traktors. Die Zapfwelle hat einen Wert von rund 400 Euro. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07584/9217-0 beim Polizeiposten Altshausen zu melden.

Fronreute

Dreister Kraftstoff-Diebstahl

Auf Sprit abgesehen hatte es in Grünlingen ein bislang unbekannter Täter, welcher in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 4 Uhr wiederholt mittels eines Schlauchs aus dem Tank einer Planierraupe Kraftstoff gestohlen hat. Bereits eine Woche zuvor wurde an dem Fahrzeug schon einmal der Tank abgeschlaucht. Im Bereich des Tatorts wurde ein auffälliger Mann beobachtet, der als ca. 40 bis 50 Jahre alt, von kräftiger Statur, mit kurzem Haar und dunkler Kleidung beschrieben wird. Zeugen oder Personen, die zu dieser Zeit Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07584/9217-0 beim Polizeiposten Altshausen zu melden.

Altshausen

Unfallflucht

Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer an einem Opel Astra verursacht, der am Donnerstag zwischen 9.30 Uhr und 12.15 Uhr auf einem Parkplatz in der Hindenburgstraße geparkt war. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Altshausen unter Tel. 0751/803-0 entgegen.

Altshausen

Anhänger von Wind in Gegenverkehr geweht

Glücklicherweise unverletzt blieben die Beteiligten eines Verkehrsunfalls am Donnerstagfrüh in der Saulgauer Straße. Ein 50-jähriger Fiat-Fahrer fuhr mit seinem Transporter und einem Planenanhänger Richtung Ravensburg, als der Anhänger von einer starken Windböe erfasst wurde. Die Böe ließ den Anhänger nach links kippen, wo dieser gegen die Pkw einer 52-jährigen Ford-Fahrerin und eines 47-jährigen Renault-Lenkers prallte. Der unbeladene Planenanhänger stellte sich rasch selbst wieder auf, da sich kurz darauf die Windrichtung änderte. Durch die Kollision entstand am Ford ein erheblicher Sachschaden, da unter anderem die Windschutzscheibe stark beschädigt wurde. Der Schaden am Renault, als auch am Anhänger des Unfallverursachers fiel verhältnismäßig gering aus. Insgesamt wird der Schaden auf gut 8.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell