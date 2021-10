Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Schwerer Verkehrsunfall

Ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen und Sachschaden in Höhe von rund 90.000 Euro hat sich am Mittwoch gegen 12 Uhr auf der K 7725 zwischen Hirschlatt und Kehlen ereignet. Ein 74-jähriger Hyundai-Fahrer wollte einen vorausfahrenden BMW überholen und übersah dabei den von hinten folgenden Mercedes-Fahrer, der bereits ebenfalls zum Überholen angesetzt hatte. Durch die seitliche Kollision wurde der Hyundai auf den vorausfahrenden BMW aufgeschoben. Der Mercedes-Lenker verlor die Kontrolle über seinen Wagen, der über die Fahrbahn schleuderte und sich daraufhin mehrfach überschlug. In der Folge erlitt der 74 Jahre alte Mercedes-Fahrer schwere Verletzungen. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt. Beide mussten vom Rettungsdienst in Kliniken gebracht werden. Der gleichalte BMW-Fahrer blieb unverletzt. Alle drei Autos, an denen jeweils Totalschaden entstand, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Meckenbeuren kümmerte sich um auslaufende Betriebsstoffe. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen, die bis etwa 16 Uhr andauerten, musste die K 7725 voll gesperrt werden.

Friedrichshafen

Sachschaden nach Verkehrsunfall

Etwa 9.000 Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Mittwochnachmittag gegen 16:45 Uhr in der Jettenhauser Straße ereignet hat. Ein 38-jähriger Opel-Lenker fuhr von einem Parkplatz auf die Straße ein und übersah dabei den Audi eines 59-jährigen Vorfahrtsberechtigten. Während bei dem folgenden Zusammenstoß am Audi rund 8.000 Euro Sachschaden entstand, fiel dieser am Wagen des Unfallverursachers mit rund 1.000 Euro eher gering aus. Verletzt wurde niemand.

Friedrichshafen - Manzell

Unfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 20-jähriger Autofahrer rechnen, der am Mittwoch gegen 9.45 Uhr auf einem Bäckerei-Parkplatz in der Stockerholzstraße beim Ausparken Sachschaden verursacht und danach das Weite gesucht hat. Auf den Unfall angesprochen, setzte er sich in seinen Wagen und fuhr weg, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Polizeibeamte trafen den jungen Mann kurze Zeit später an und ermitteln nun wegen Verkehrsunfallflucht gegen ihn.

Tettnang

Mit Traktor kollidiert

Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 9.45 Uhr auf der Dorfstraße bei Hiltensweiler. Eine 45-jährige Mazda-Fahrerin war in Richtung Wolfratz unterwegs und wich einem entgegenkommenden Maismäher nach rechts in eine angrenzende Wiese aus. In der Folge verlor sie die Kontrolle über ihren Wagen, geriet ins Schleudern und kollidierte mit einem hinter dem Mäher fahrenden Traktor-Gespann. Während der Mazda mit rund 5.000 Euro Schadenshöhe erheblich in Mitleidenschaft gezogen wurde, entstand an der landwirtschaftlichen Zugmaschine augenscheinlich kein Schaden. Die Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt.

Tettnang

Streit eskaliert

Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen einem 55-jährigen Busfahrer und einem 21 Jahre alten Paketzusteller kam es am Dienstag gegen 11.45 Uhr in der Birkensteige. Der Streit, dessen Anlass den ersten Ermittlungen zufolge eine mögliche Verkehrsbehinderung war, eskalierte, woraufhin beide Kontrahenten aufeinander eingeschlagen haben sollen. Beide müssen mit einer Strafanzeige wegen Körperverletzung rechnen.

Oberuhldingen

Versuchter Einbruch

Nachdem Unbekannte zwischen Montagabend und Dienstagmittag versucht haben sich gewaltsam Zutritt zum Priesterhaus des Klosters Birnau zu verschaffen, ermittelt der Polizeiposten Meersburg. Bei dem gescheiterten Einbruchsversuch richteten die Unbekannten jedoch Sachschaden in noch nicht näher bekannter Höhe an. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07532/43443 bei der Polizei zu melden.

Kressbronn

Radfahrerin bei Unfall verletzt

Verletzungen hat sich eine 62-jährige Radfahrerin zugezogen, als sie am Dienstag gegen 17.50 Uhr in der Friedrichshafener Straße in einen Verkehrsunfall verwickelt worden war. Eine 69-jährige Autofahrerin wollte von der Säntisstraße nach links auf die Straße einfahren und übersah dabei die 62-Jährige, die auf dem Radweg in Richtung Kressbronn unterwegs war. Infolge des Zusammenstoßes stürzte die Radlerin. Sie erlitt leichte Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Am Pkw entstand kein Sachschaden.

Langenargen

Sachbeschädigung an Schule

Der Polizeiposten Langenargen ermittelt aktuell wegen Sachbeschädigung, nachdem Unbekannte zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen die Scheibe eines Fensters der Franz-Anton-Maulbertsch-Schule in Langenargen beschädigt haben. Der dabei angerichtete Sachschaden kann momentan noch nicht beziffert werden. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07543 931625 beim Polizeiposten Langenargen zu melden.

Meersburg

Sachbeschädigung an PKW

Ein Unbekannter hat am Mittwoch zwischen 15 und 19 Uhr die Scheibenwischer eines in der Hans-Dieter-Straße geparkten Fahrzeugs abgerissen. Die Polizei Überlingen hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

