Ravensburg

Audi-Fahrer gesucht

Nach dem Fahrer eines Audi, der am Dienstagnachmittag in der Metzgerstraße unterwegs war, sucht aktuell das Polizeirevier Ravensburg. Der Fahrer fuhr in Richtung Brühlstraße und überholte einen 23 Jahre alten Fahrradfahrer. Beim Wiedereinscheren behinderte der Fahrer des grau/silbernen SUV-Modells den Zweiradlenker. Dieser musste dem Audi ausweichen, stürzte und verletzte sich dabei. Der Radler wurde wegen seiner Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt. Der Fahrer des Wagens sowie Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

Gegen Auto geschlagen

Einen Pkw durch einen Schlag beschädigt hat ein 55 Jahre alter Mann im Wohngebiet Andermannsberg in der Nacht auf Donnerstag. Der 55-Jährige war als Passant unterwegs, als er mit einem Schaumstoff gegen den vorbeifahrenden Wagen schlug. Dabei entstand ein geringer Schaden. Möglicher Grund für den Schlag könnte gewesen sein, dass der 26-jährige Lenker des Autos angeblich zu schnell unterwegs war.

Ravensburg

Zwei Verletzte bei Unfall

Totalschaden an zwei Autos ist am Mittwochnachmittag bei einer Frontalkollision auf der Landesstraße zwischen Fenken und Ravensburg entstanden. Der 72 Jahre alter Unfallverursacher, der von Fenken nach Ravensburg unterwegs war, sowie der entgegenkommende Seat-Fahrer erlitten bei dem Unfall Verletzungen und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 72-jährige Renault-Fahrer bog von der Landesstraße nach links in Richtung Hinzistobel ab und übersah dabei den entgegenkommenden 34-Jährigen im Seat. Die Autos wurden durch einen Abschlepper geborgen. Während der Unfallaufnahme war auf der Landesstraße eine örtliche Umfahrung eingerichtet.

Ravensburg

Rauchtopf geworfen

Jugendliche haben am Mittwochnachmittag in der Hochgerichtstraße einen qualmenden Rauchtopf in den Garten eines Wohnhauses geworfen. Der Rauch verfärbte nach ersten Erkenntnissen die Hausfassade sowie ein Gelände. Wie hoch der dadurch entstandene Schaden ist, klärt nun das Polizeirevier Ravensburg, Hinweise auf die jugendlichen Verursacher werden unter Tel. 0751/803-3333 erbeten.

Ravensburg

Autos auf Scheffelplatz zerkratzt

Ein Unbekannter hat am Mittwoch zwischen 6 und 15 Uhr zwei auf dem Scheffelplatz geparkte Autos zerkratzt. Mit einem spitzen Gegenstand setzte der Verursacher mehrmals an und sorgte an den Wagen für einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Personen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Wangen

Einbrüche im Stadtgebiet

An mehreren Rohbauten eines Reihenhauskomplexes, an einem Hundesalon und an einem Blumenladen waren in der Nacht zum Mittwoch Einbrecher am Werk. Auf der Baustelle in der Bodenseestraße durchsuchten die Täter mehrere Wohneinheiten und stahlen aus einer Wohnung zahlreiche Baumaschinen und Werkzeuge im Gesamtwert von etwa 4.500 Euro. Am Blumengeschäft in der Straße "Am Waltersbühl" hebelte ein Einbrecher ein Fenster auf, durchsuchte den Verkaufsraum und stahl Bargeld im dreistelligen Euro-Bereich aus der Kasse. In den Hundesalon in der Franz-Josef-Spiegler-Straße gelang der Täter nicht. Er versuchte eine Scheibe mit einem Stein einzuwerfen und eine Türe aufzuhebeln, scheiterte jedoch an seinem Vorhaben und zog von Dannen. Ob die Taten in Verbindung stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen, die das Polizeirevier Wangen derzeit führt. Personen, die Hinweise auf die Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Wangen

Unfallflucht

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei gegen eine 59 Jahre alte Frau. Die Fahrerin steht im Verdacht, am Mittwochmorgen auf einem Parkplatz im Aumühleweg beim rückwärts Ausparken einen abgestellten Honda touchiert zu haben. Anstatt sich um den Unfall zu kümmern, blieb die Fiat-Fahrerin zunächst im Auto sitzen. Als eine Zeugin sie dann schließlich ansprach, stritt sie die Kollision, bei der ein Schaden von etwa 2.000 Euro entstanden ist, ab und ging zu Fuß dann davon. Auf sie kommt nun eine Strafanzeige wegen Verkehrsunfallflucht zu.

Bodnegg

Ermittlungen nach gefährlichem Überholmanöver

Beinahe zusammengestoßen wären ein Lastwagen und ein Kleinlaster am Mittwochmorgen auf der B 32 zwischen Wangen und Ravensburg. Der Fahrer des Lastwagens war in Richtung Ravensburg unterwegs, als er kurz vor Lehrwangen, trotz Überholverbots und Sichteinschränkungen, einen vor ihm fahrenden Bus überholte. Während seines Manövers kam ihm ein Kleinlastwagen entgegen, dessen 32 Jahre alter Fahrer bis zum Stillstand abbremsen musste um eine Frontalkollision zu verhindern. Der 26 Jahre alte Lkw-Fahrer wich, zur Verhinderung eines Unfalls, mit seinem Fahrzeug nach links in eine Wiese aus. Auf den Fahrer kommt wegen des gefährlichen und grob rücksichtslosen Überholens ein Strafverfahren zu. Sein Lkw musste von einem Abschleppdienst aus der nassen Wiese gezogen werden.

Bad Waldsee

Sachbeschädigungen auf Schulparkplatz

Auf dem Parkplatz eines Gymnasiums im Döchtbühlweg haben Unbekannte im Laufe des Mittwochs an einem E-Bike die Bedieneinheit zerstört und an einem geparkten Motorrad einen Blinker abgeschlagen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Der ermittelnde Polizeiposten Bad Waldsee schließt einen Zusammenhang der Taten nicht aus. Sachdienliche Hinweise auf den Verursacher werden unter Tel. 07524/4043-0 erbeten.

Baindt

Unfall im Kreisverkehr

Beim Einfahren in den Kreisverkehr auf Höhe der Mochenwanger und der Wickenhauser Straße hat am Mittwochnachmittag gegen 14.30 Uhr ein Autofahrer einen Unfall verursacht. Der 44 Jahre alte Toyota- Lenker kam aus Richtung Baienfurt als er in den Kreisel einfuhr. Dabei übersah er den VW einer 39-Jährigen. Bei der folgenden Kollision entstand Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Bad Waldsee

Auffahrunfall

Leichte Verletzungen zog sich eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall zu, der sich am Mittwoch gegen 12.30 Uhr an der Elisabeth-Achler-Straße / Kammermoosstraße ereignete. Die 57-Jährige musste verkehrsbedingt anhalten, als ihr der nachfolgende 89 Jahre alte Ford-Lenker aus Unachtsamkeit ins Fahrzeugheck fuhr. Bei der Kollision entstand an den Autos augenscheinlich kein Sachschaden.

Bad Waldsee

Pkw kommt von Straße ab

Glück im Unglück hatte ein 28-jähriger Autofahrer, als er am Mittwochmorgen kurz vor 6 Uhr mit seinem Wagen von der Reutestraße abkam. Der Toyota-Lenker war von Reute in Richtung Bad Waldsee unterwegs und war seinen Angaben zufolge vom entgegenkommenden Verkehr geblendet worden. In der Folge prallte sein Wagen gegen mehrere Bäume. Während der 28-jährige unverletzt blieb, entstand an seinem Toyota Totalschaden. Der Pkw war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Leutkirch

Rollerfahrerin bei Unfall verletzt

Kopfverletzungen hat eine Rollerfahrerin erlitten, die am Mittwochmorgen an der Kreuzung Poststraße/ Storchenstraße mit einem Pkw zusammengestoßen ist. Der Fahrer des VW kam aus der Poststraße und wollte auf Höhe des Bahnhofs geradeaus in die Storchenstraße weiterfahren, als er mit der entgegenkommenden 24 Jahre alter Fahrerin des Motorrollers zusammenstieß. Diese war dabei, nach links abzubiegen. Durch den Zusammenstoß stürzte die Zweiradlenkerin. Wer die Ursache für den Zusammenstoß gesetzt hat, versucht nun das Polizeirevier Leutkirch zu klären. Wie hoch der entstandene Sachschaden an den Fahrzeugen ist, kann noch nicht gesagt werden.

