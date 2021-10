Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch gegen 13.30 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Sigmaringen und Unterschmeien ereignete. Nach aktuellem Stand wollte der 65-jährige Fahrer eines VW von der Kreisstraße nach links in einen Feldweg abbiegen und ordnete sich hierzu zur Fahrbahnmitte hin ein. Der hinter ihm befindliche, 30-jährige Lenker eines Skoda wollte links an dem VW vorbeifahren, zeitgleich begann jedoch der 65-Jährige mit seinem Abbiegevorgang. In der Folge kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, in deren Verlauf der Skoda von der Fahrbahn abkam und einen Leitpfosten überfuhr. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Sigmaringen

Trunkenheitsfahrt

Nach dem Hinweis eines Verkehrsteilnehmers, der am Mittwoch gegen 19 Uhr einen Kastenwagen mitteilte, der Schlangenlinien fahren würde und mehrfach gegen den Bordstein gefahren sei, konnten Polizisten des Polizeireviers Sigmaringen den Fahrzeuglenker kurze Zeit später feststellen und kontrollieren. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der 51-jährige Fahrer deutliche Anzeichen eines vorangegangenen Alkoholkonsums zeigte und zudem nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Der Fahrzeuglenker muss nun mit Anzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen.

Sigmaringen

Fahren unter Drogeneinfluss

Bei einer Verkehrskontrolle, die Polizisten des Polizeireviers Sigmaringen am Mittwochvormittag in der Binger Straße durchführten, zeigte der 22-jährige Fahrer eines Opel deutliche Anzeichen, die auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung hindeuteten. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis. Nach einer ärztlichen Blutentnahme wurde dem Fahrzeuglenker die Weiterfahrt untersagt. Sollte sich der Verdacht bei der Untersuchung der entnommenen Blutprobe bestätigen, muss der 22-Jährige mit einer Anzeige und mehreren Monaten Fahrverbot rechnen.

Veringenstadt

Einbrüche

Bislang unbekannte Personen sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Straße "Im Städle" in eine Büroräumlichkeit sowie in ein Ladengeschäft eingebrochen. Die Täter durchsuchten die beiden Objekte und entwendeten insgesamt Bargeld in Höhe eines vierstelligen Euro-Betrags. Der Polizeiposten Gammertingen hat die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen und nimmt Hinweise unter Tel. 07574/921687 entgegen.

Krauchenwies

Fehlalarm

Aufgrund von Wasserdampf löste am Mittwoch gegen 6.45 Uhr ein Brandmelder in einem Seniorenheim in der Hausener Straße aus. Die Freiwillige Feuerwehr Krauchenwies konnte den Fehlalarm nach kurzer Überprüfung der Umkleideräumlichkeiten bestätigen und zeitnah wieder abrücken.

Sigmaringen

Verkehrsunfall mit Linienbus

Beim Anfahren vom Fahrbahnrand übersah am Mittwoch gegen 9.30 Uhr der 40-jährige Fahrer eines Fiat in der Achbergstraße offensichtlich einen vorbeifahrenden Linienbus. Bei der seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5.500 Euro. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

Herbertingen

Verkehrsunfallflucht

Im Zeitraum zwischen Montag, 18.30 Uhr, und Dienstag, 5 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Wenden einen Zaun in der Oberen Bergenstraße. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern. Das Polizeirevier Bad Saulgau bittet mögliche Zeugen unter Tel. 07581/482-0 um sachdienliche Hinweise.

Pfullendorf

Nötigung im Straßenverkehr

Wegen Nötigung im Straßenverkehr ermittelt der Polizeiposten Pfullendorf gegen einen 29-Jährigen, der am Mittwochnachmittag am Litzelbacher Weg mit seinem Audi mehrfach dicht auf den Skoda eines vorausfahrenden 37-Jährigen aufgefahren sein soll. Zudem soll der Audi-Fahrer nach Angaben des 37-Jährigen permanent die sogenannte Lichthupe betätigt haben, sodass er sich dazu genötigt gefühlt hätte, die Fahrbahn frei zu machen.

Pfullendorf

Verkehrsunfall

Ein Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden in Höhe von etwa 6.500 Euro entstand, ereignete sich am Mittwoch gegen 13.15 Uhr im Kreuzungsbereich der Schloßbühlstraße zwischen Kleinstadelhofen und Großstadelhofen, auf Höhe Furtmühle. Der 26-jährige Fahrer eines Opel übersah beim Queren der Kreuzung die von rechts kommende vorfahrtsberechtigte Fahrerin eines Dacia, sodass es zur Kollision kam. Hierbei wurde glücklicherweise niemand verletzt.

