Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Vorfahrt genommen

Auf rund 4.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der am Montag gegen 16.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Werastraße entstanden ist. Eine 59-jährige Renault-Lenkerin nahm einem von rechts kommenden 46 Jahre alten Citroen-Fahrer die Vorfahrt. Verletzt wurde niemand.

Friedrichshafen

Fußgängerin unsittlich berührt

Nachdem ein unbekannter Radfahrer am Montag gegen 21.15 Uhr in der Uferstraße im Bereich der Strandbar versucht haben soll, eine 31-jährige Fußgängerin unsittlich zu berühren, ermittelt die Kriminalpolizei Friedrichshafen und bittet um Hinweise. Den Angaben der Frau zufolge, habe der vorbeiradelnde Mann ihr an den Oberschenkel gegriffen. Nachdem sie schnell reagierte und die Hand wegschlug, ergriff der Tatverdächtige die Flucht. Der Radler wird als 175 - 180cm groß beschrieben. Er trug einen Hoodie und eine Basecap mit geradem Schild. Personen, die im fraglichen Zeitraum auf den Vorfall aufmerksam geworden sind oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Ermittler zu wenden.

Friedrichshafen

Frau nach zahlreichen Straftaten in Gewahrsam genommen

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss eine 31-Jährige rechnen, die am Dienstag und Mittwochvormittag mehrmals negativ in Erscheinung getreten ist. Aufgefallen war die Frau, indem sie am Dienstag offensichtlich mehrere Taxifahrten nicht bezahlte, Unterwäsche und Zigaretten aus Geschäften klaute und die Zeche in einem Restaurant prellte. Nachdem sie am Dienstagnachmittag aufgrund der Vielzahl an Delikten bis zum Abend in Polizeigewahrsam genommen wurde, stahl die Frau am Mittwochmorgen gleich wieder Zigaretten in einem Einkaufsgeschäft in Manzell. Eine hinzugerufene Streifenwagenbesatzung beleidigte und bespuckte die 31-Jährige. Die Tatverdächtige musste die Beamten erneut auf das Polizeirevier begleiten und soll zeitnah einem Richter vorgeführt werden, der über einen abermaligen Gewahrsam entscheidet. Auf sie kommen zahlreiche Strafanzeigen zu.

Friedrichshafen

Beim Aussteigen den Verkehr nicht beachtet

Weil ein 58-jähriger Mercedes-Fahrer am Dienstag gegen 14 Uhr in der Dorfwiesenstraße aus seinem Wagen ausgestiegen ist ohne dabei den Verkehr zu beachten, hat er einen Verkehrsunfall verursacht. Beim Öffnen der Fahrertür stieß er diese gegen den Ford eines von hinten vorbeifahrenden 82-Jährigen, wobei an dessen Pkw Dellen und Kratzer an der kompletten Beifahrerseite entstanden. Der Sachschaden am Ford wird auf etwa 5.000 Euro beziffert, am Wagen des Unfallverursachers beläuft sich dieser auf rund 1.000 Euro.

Friedrichshafen

Werkzeugkoffer gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Nachdem Unbekannte am Dienstag gegen 14.30 Uhr in der Prielmayerstraße einen vor einer Haustür abgestellten Werkzeugkoffer eines Handwerkers gestohlen haben, ermittelt die Polizei Friedrichshafen und sucht Zeugen. Die beiden jungen Männer, die bei der Tat beobachtet werden konnten, nahmen den im Koffer aufbewahrten Winkelschleifer der Marke Bosch und mehrere hochwertige Spezialbohrer an sich und flüchteten auf ihren Fahrrädern. Auf der Flucht ließen sie den leeren Koffer in der Keplerstraße zurück. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf nahezu 800 Euro. Ein Zeuge schätzt die Täter auf etwa 17 - 19 Jahre alt, einer von ihnen habe gelbe Oberbekleidung getragen. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Friedrichshafen

Fahrer bei Unfall verletzt

Eine verletzte Person und Sachschaden im mittleren vierstelligen Euro-Bereich hat ein Verkehrsunfall gefordert, der sich am Dienstag gegen 11.45 Uhr in der Messestraße ereignet hat. Ein 43-jähriger Lastwagenfahrer wollte vom Messegelände nach links auf die Messestraße einfahren und übersah dabei den Mercedes-Vito eines von rechts kommenden Vorfahrtsberechtigten. Infolge der wuchtigen Kollision im Einmündungsbereich erlitt der 30-jährige Pkw-Fahrer leichte Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Sein Beifahrer sowie der 43-jährige Unfallverursacher blieben unverletzt. Am Mercedes-Vito, der nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand rund 3.000 Euro Sachschaden. Der Schaden wird am Lastwagen des Verursachers auf etwa 2.000 Euro beziffert.

Tettnang

Sachschaden beim Rangieren verursacht

Beim Rangieren einen geparkten BMW touchiert und dabei Sachschaden verursacht hat eine 59-jährige Renault-Fahrerin am Montag gegen 16.15 Uhr in der Uhlandstraße. Am BMW entstand dabei rund 5.000 Euro Sachschaden, am Wagen der Unfallverursacherin fiel dieser mit etwa 500 Euro geringer aus.

Oberteuringen

Radfahrer von Pkw gestreift

Mit leichten Verletzungen musste ein 83-jähriger Radfahrer in eine Klinik gebracht werden, nachdem er am Montag gegen 14.15 Uhr in der Lupinenstraße von einem Pkw touchiert wurde. Ein 85-jähriger Mercedes-Fahrer war von Fuchstobel in Richtung Hefigkofen unterwegs und überholte den am Fahrbahnrand fahrenden Radler. Dabei streifte der Außenspiegel des Wagens den 83-jährigen Zweiradfahrer, worauf der Mann von seinem Rad stürzte. Am Mercedes entstand mehrere hundert Euro Sachschaden. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt und bittet Zeugen des Unfalls sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Sipplingen

Auffahrunfall mit Sachschaden

Kurzzeitige Unaufmerksamkeit dürfte die Ursache für einen Auffahrunfall gewesen sein, der sich am Dienstagmorgen gegen 9.45 Uhr in der Seestraße ereignet hat. Ein 47-jähriger Lkw-Fahrer war in Richtung Ludwigshafen unterwegs und hatte zu spät erkannt, dass der vorausfahrende 56-jährige Pkw-Lenker bei zähfließendem Verkehr anhalten musste. Infolge der Kollision entstand am Suzuki rund 4.000 Euro Sachschaden. Am Lastwagen war kein Schaden erkennbar. Verletzt wurde niemand.

Sipplingen

Auffahrunfall mit verletztem Autofahrer

Eine verletzte Person und Sachschaden war die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 14 Uhr auf der Bundesstraße 31 zwischen Sipplingen und Goldbach ereignet hat. Ein 44-jähriger Ford-Lenker musste aufgrund stockenden Verkehrs bis zum Stillstand abbremsen. Dies erkannte der nachfolgende 35-jährige Audi-Fahrer zu spät und konnte ein Auffahrunfall nicht mehr verhindern. Durch die Wucht des Aufpralls erlitt der 44-Jährige leichte Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Sein Wagen, an dem 500 Euro Sachschaden entstand, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Audi beläuft sich der Sachschaden auf rund 2.500 Euro.

