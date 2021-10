Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Kind verletzt durch Roller-Sturz

Eine Gehirnerschütterung und Gesichtsverletzungen hat ein 13 Jahre alter Junge erlitten, als er am Dienstagabend im Emmy-Ebstein-Weg mit seinem Tretroller gestürzt ist. Der Junge wollte in eine Tiefgarage fahren und übersah dabei wohl ein nicht richtig im Boden eingesetztes Schutzgitter. Durch das Hindernis kam er zu Fall. Ein Angehöriger brachte den Buben zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus.

Ravensburg

Radfahrerin überschlagt sich

Schwere Verletzungen hat eine 23-jährige Radfahrerin davongetragen, die am Dienstagabend gegen 19 Uhr in der Schmalegger Straße gestürzt ist. Die Radlerin war in Richtung Ravensburg unterwegs, als sie auf Höhe der Straße "Im Egert" zu stark bremste und sich mit ihrem Fahrrad mehrfach überschlug. Ein verständigter Rettungsdienst brachte die Verletzte in ein Krankenhaus.

Ravensburg

Rave-Party aufgelöst

Bereits in der Nacht zum Samstag hat die Polizei eine nicht genehmigte Elektro-Party, die unter einer Unterführung der B 32 im Bereich Eckwald stattgefunden hat, aufgelöst. Mehr als 50 Personen hielten sich dort auf und hörten laute Musik, über die sich Anwohner beschwerten. Nach mehrmaliger Ansprache der Polizei gingen die Partybesucher nach Hause. Derzeit wird geprüft, ob das Fest Konsequenzen für den Veranstalter zur Folge hat, da der Verdacht im Raum steht, dass ohne Genehmigung Getränke an Gäste verkauft wurden.

Horgenzell

Reifen gestohlen

Alle vier Reifen samt Alufelgen hat ein Dieb in der Nacht zum Dienstag von einem abgestellten Audi in Unterholz gestohlen. Der Täter bockte den Q5, der während der Zeit auf einem Werkstattgelände abgestellt war, auf, und demontierte die Reifen. Der Diebstahlschaden dürfte bei etwa 2.000 Euro liegen. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Diebstahls, sachdienliche Hinweise können unter Tel. 0751/803-3333 gemeldet werden.

Wangen

Unfall beim Ausparken

Schaden in Höhe von rund 18.000 Euro dürfte am Dienstagnachmittag kurz nach 16 Uhr auf einem Parkplatz am Vogelherd entstanden sein, als eine Autofahrerin beim rückwärts Ausparken einen vorbeifahrenden Pkw übersah. Die 23-jährige BMW-Fahrerin stieß seitlich mit dem Audi des vorbeifahrenden 32-Jährigen zusammen. Dadurch wurde ihr Wagen gegen einen links neben ihr parkenden Audi A 3 geschoben. Der Pkw des 32-Jährigen wurde durch die Kollision so beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

Kißlegg

Fahrzeug bleibt an Hausdach hängen

Mit einem Hausdach in Grünbühl ist ein Fahrzeuglenker in der Zeit zwischen Sonntagnachmittag und Dienstagmorgen zusammengestoßen. Der Fahrer, der wahrscheinlich mit einem Lkw oder Kastenwagen unterwegs war, kam während der Fahrt auf dem Gemeindeverbindungsweg nach Dettishofen vermutlich zu weit nach rechts und streifte das Dach, bevor er ohne Anzuhalten weiterfuhr. Der entstandene Schaden beläuft sich auf einige hundert Euro. Hinweise zum Verursacher nimmt der Polizeiposten Vogt unter Tel. 07529/97156-0 entgegen.

Weingarten

Drogenfund nach Anzeigeerstattung

Anzeige erstatten wollte ein 54 Jahre alter Mann, der am Dienstagnachmittag das Polizeirevier Weingarten aufsuchte. Er sei von einem 27-Jährigen seit Montagnachmittag mehrfach geschlagen, bedroht und beleidigt worden. Da die weiteren Ermittlungen der Polizei ergaben, dass beide Männer regelmäßig zusammen Rauschgift konsumieren und der 54-Jährige mit seinem Auto zur Anzeigenerstattung gekommen war, hat dies nun auch für ihn empfindliche Folgen. Ein Drogenvortest war positiv, sodass er in einem Krankenhaus Blut abgeben musste und nun mit einer Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss zu rechnen hat. Eine Durchsuchung in der Wohnung der beiden Männer förderte auch diverse Kleinmengen an Rauschgift zutage, sodass auf beide Strafanzeigen wegen Drogenbesitzes zukommen. Der 27-Jährige muss zudem mit Ermittlungen wegen Körperverletzung rechnen.

Bad Waldsee

Streitigkeiten bei Bezirksliga-Fußballspiel

Bei einem Bezirksliga-Fußballspiel am Dienstagabend in Bad Waldsee musste die Polizei mit zwei Streifenwagen anfahren, nachdem es am Rande des Spiels zu Streitereien gekommen war. Beteiligt an dem Streit, der sich wohl nach dem Spiel ereignet haben soll, waren nach derzeitigen Erkenntnissen ein 15 Jahre alte Spieler sowie ein 37 Jahre alter Zuschauer. Ob eine Straftat im Raum steht, überprüft nun das Polizeirevier Weingarten.

Bad Waldsee

Erneut Graffiti

Mit Graffiti verunstaltet worden sind am vergangenen Wochenende die Außenwände der Turn- und Schwimmhalle im Dochtbühlweg. Der Schmierfink verursachte einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Bereits zu Beginn letzter Woche war der unbekannte Täter am Werk und hatte die Fassade des Gymnasiums und der Werkrealschule beschädigt (wir berichteten). Der Polizeiposten Bad Waldsee ermittelt wegen Sachbeschädigung. Personen, die in diesem Zusammenhang Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07524/4043-0 zu melden.

Leutkirch

Fahrer unter Drogen am Steuer

Beamte des Verkehrsdienstes Kißlegg haben am Dienstagabend im Stadtgebiet einen 33-jährigen Roller-Fahrer gestoppt, der deutliche Anzeichen auf Einfluss von Betäubungsmitteln aufwies. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht der Beamten. Bei einer Durchsuchung kam bei dem 33-Jährigen zudem eine Kleinmenge Marihuana zum Vorschein. Die Polizisten veranlassten bei dem Zweiradlenker eine Blutentnahme in einem Krankenhaus und untersagten ihm die Weiterfahrt. Sollte das Ergebnis der Blutuntersuchung den Konsum bestätigen, drohen dem 33-Jährigen ein Bußgeld, Punkte in Flensburg sowie ein Fahrverbot. Des Weiteren gelangt der Mann wegen unerlaubten Besitzes von Drogen zur Anzeige bei der Staatsanwaltschaft.

Leutkirch

Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat am Dienstag zwischen 8 Uhr und 17 Uhr einen Seat Ibiza, der in der "Kurzen Straße" auf einem Parkplatz abgestellt war, angefahren und im Anschluss das Weite gesucht. Der entstandene Schaden wird auf etwa 600 Euro geschätzt. Zeugen des Unfalls oder Personen, die in dem Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 beim Polizeirevier Leutkirch zu melden.

Leutkirch

Hauswand durch Flaschenwurf beschädigt

Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt aktuell wegen Sachbeschädigung an einer Hauswand in der Furtenbachstraße. Ein bislang unbekannter Jugendlicher wurde am Dienstag kurz nach 13.30 Uhr von einer Zeugin dabei beobachtet, wie er eine Glasflasche gegen die Wand warf und im Anschluss mit zwei weiteren Jugendlichen flüchtete. Der Täter wird als ca. 17 bis 18 Jahre alt und mit einer hellen Jacke bekleidet beschrieben. An der Hauswand entstand eine Beschädigung am Putz der Außenfassade in Höhe von etwa 400 Euro. Personen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 bei der Polizei zu melden.

Leutkirch

Außenspiegel angefahren - Fahrerflucht

Den linken Außenspiegel eines Ford Tourneo Custom hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Montag zwischen 15 und 16 Uhr in der Ottmannshofer Straße angefahren. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 150 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter 07561/8488-0 beim Polizeirevier Leutkirch zu melden.

Bad Wurzach

Unfall mit Traktor

Mit einem mit Mais beladenen Traktorengespann ist ein Lastwagenfahrer am Dienstagmorgen kurz vor 8 Uhr auf der Landesstraße zwischen Dietmanns und Bad Wurzach zusammengestoßen. Die 29 Jahre alte Fahrerin des Traktors wollte nach links in eine Parkbucht abbiegen und übersah dabei, dass sie in diesem Moment von dem 35-jährigen Lastwagenfahrer überholt wurde. Derzeit besteht Uneinigkeit darüber, ob die Fahrerin der Landmaschine den Blinker gesetzt hat. Bei der Kollision entstand ein Schaden in Höhe von etwa 22.000 Euro.

Bad Wurzach

Vorfahrt missachtet - Unfall

Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro sowie eine leicht verletzte Person sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag kurz nach 14.30 Uhr im Kreisverkehr auf der B 465 ereignet hat. Eine 46-jährige Opel Corsa-Fahrerin übersah beim Einfahren aus der Dr.-Harry-Wiegand-Straße in den Kreisel, dass sich dort bereits eine 37-jährige Opel Astra-Lenkerin befand. Die Verursacherin erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell