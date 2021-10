Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Veringenstadt

Einbruch in Metzgerei

In eine Metzgerei in der Straße "Im Städtle" sind in der Nacht von Dienstag auf den heutigen Mittwoch bislang unbekannte Täter eingebrochen. Über eine aufgebrochene Tür gelangten die Unbekannten in das Innere des Geschäfts und entwendeten dort gezielt Bargeld. Zeugen, die in der Tatnacht im Bereich der Metzgerei verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 bei den Ermittlern des Polizeireviers Sigmaringen zu melden.

Neufra

Auffahrunfall

Glücklicherweise unverletzt blieb der 17-jährige Fahrer eines Leichtkraftrads bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 19 Uhr in der Rathausstraße. Der Jugendliche erkannte zu spät, dass ein vorausfahrender 49-jähriger Audi-Lenker verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr auf. Vorsorglich wurde der Notarzt und ein Rettungswagen an die Unfallstelle beordert, Verletzungen wurden bei dem 17-Jährigen jedoch nicht festgestellt. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 3.000 Euro beziffert.

Bingen

Fahrzeug beschädigt

Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro hat ein bislang unbekannter Täter an einem silbernen Audi verursacht, der im Zeitraum von Montag, 18 Uhr, bis Dienstag, 17 Uhr, in der Hauptstraße abgestellt war. Mutmaßlich mit einem spitzen Gegenstand zerkratzte der Unbekannte beide Seiten des Wagens. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Gammertingen

Betrug

Ermittlungen wegen Bandenbetrugs haben Beamte des Polizeipostens Gammertingen aufgenommen, nachdem bislang unbekannte Täter in den letzten Monaten einen 53-Jährigen um einen niedrigen vierstelligen Geldbetrag betrogen haben. Die Unbekannten stellten ihrem Opfer ein Erbe von mehreren hunderttausend Euro in Aussicht. Um diesen Betrag zu erhalten, musste der 53-Jährige im Vorfeld mehrmals Geld für vorgetäuschte Anwalts-, Gerichtskosten und Gebühren bezahlen. Um die Ernsthaftigkeit zu untermauern, meldeten sich ein falscher Anwalt und ein angeblicher Bankdirektor bei dem 53-Jährigen. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut vor dieser Betrugsmasche. Betrügerbanden, die oftmals aus dem Ausland agieren, blenden ihre Opfer mit der Aussicht auf hohe Erbschaften oder Gewinne. Sie üben dadurch Druck aus, dass eine angebliche Auszahlung erst nach der Begleichung diverser Rechnungen und Gebühren erfolgen kann. Seien Sie misstrauisch und überweisen Sie keinesfalls Geld! Verständigen Sie umgehend Ihre nächstgelegene Polizeidienststelle, wenn ein Anruf dieser Art bei Ihnen eingeht oder Sie bereits Opfer eines Betrugs geworden sind. Weitere Informationen finden Sie auf www.polizei-beratung.de oder erhalten Sie bei Ihrer Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter Tel. 07571/104-302.

Gammertingen

Vorfahrt missachtet - Unfall

Rund 2.500 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstag kurz nach 7.30 Uhr auf dem Tregueuxplatz entstanden. Ein 50-jähriger Mercedes-Lenker wollte von dort aus auf die Alte Steige einbiegen und übersah dabei einen 23-Jährigen mit dessen Opel. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurde niemand verletzt.

Bad Saulgau

Mit Kastanien auf Autos geworfen

Weil am Samstag zwischen 18 und 18.30 Uhr Jugendliche in der Paradiesstraße mit Kastanien auf vorbeifahrende Fahrzeuge geworfen haben, ist Sachschaden entstanden. Nach der Tat flüchteten die bislang unbekannten Teenager mit Fahrrädern in Richtung Berufsschule. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt unter anderem wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07582/482-0 um Hinweise zu den Tätern.

Bad Saulgau

Unfallflucht

Mehrere hundert Euro Sachschaden hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer an einem Blumenbeet in der Straße "Am oberen Weg" hinterlassen. Der Unfallverursacher bog mutmaßlich mit seinem Sattelzug oder Lkw mit Anhänger von dem Gemeindeverbindungsweg in Richtung Steinbronnen ab und touchierte dabei einen Findling. Dieser wurde in das angrenzende Blumenbeet an einem Feldkreuz geschoben und beschädigte dort die Beeteinfassung. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel. 07582/482-0 entgegen.

Bad Saulgau

Ohne Führerschein am Steuer

Mit strafrechtlichen Konsequenzen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis muss ein 32-jähriger Autofahrer rechnen, den eine Polizeistreife am Dienstag gegen Mitternacht gestoppt hat. Bei der Kontrolle kam zutage, dass dem Mann die Fahrerlaubnis behördlich entzogen worden war. Die Beamten untersagten dem 32-Jährigen die Weiterfahrt und zeigten ihn wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis an.

Ostrach

Fahrzeug übersehen - Unfall

Beim Einbiegen von der Sigmaringer Straße in die Hauptstraße hat am Dienstag gegen 13.45 Uhr eine 23 Jahre alte Opel-Lenkerin den Renault einer 41-Jährigen übersehen. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge entstand Sachschaden von rund 1.500 Euro, verletzt wurde niemand.

Wald

Einbruch in Gaststätte

Offensichtlich auf Bargeld abgesehen hatten es bislang unbekannte Täter, die im Zeitraum zwischen Sonntagabend und Dienstagfrüh in eine Gaststätte in der Sankertsweiler Straße eingebrochen sind. Über ein gekipptes Fenster gelangten die Einbrecher in die Gaststätte und entwendeten aus dem Gastraum einen geringen Bargeldbetrag. Der Polizeiposten Pfullendorf hat die Ermittlungen aufgenommen und schließt einen Zusammenhang zu weiteren Einbrüchen im gleichen Zeitraum nicht aus. Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittler unter Tel. 07552/2016-0 entgegen.

