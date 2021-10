Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Vermisster Jugendlicher wohlbehalten aufgefunden

Hagnau / Bodenseekreis (ots)

Nachdem die Polizei mit Unterstützung weiterer Rettungskräfte seit Montagabend nach einem vermissten 17-Jährigen gesucht hat und zuletzt auch die Bevölkerung um Mithilfe bat, konnte der Jugendliche am späten Dienstagnachmittag wohlbehalten gefunden werden. Ein in die Suche eingebundener Polizeihubschrauber entdeckte den 17-Jährigen im Raum Oberuhldingen. Er wurde von Polizeibeamten in die Obhut seiner Eltern übergeben.

Unsere Meldung vom 19.10.:

Seit Montagabend wird ein 17-Jähriger aus Hagnau vermisst. Umfangreiche Suchmaßnahmen blieben bislang ohne Erfolg. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich der Jugendliche selbst etwas antut oder er sich in einer hilflosen Lage befindet, bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe.

Der Vermisste verließ am Montag gegen 21 Uhr sein Zuhause in Hagnau, seither fehlt von ihm jede Spur.

Der Jugendliche ist etwa 180 cm groß, wird als schlank beschrieben und hat kurzes blondes Haar. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war er mit einer grau-bläulichen Winterjacke und einer schwarzen Jogginghose bekleidet. Des Weiteren trug er graue Sneakers.

Personen, denen der 17-Jährige aufgefallen ist oder die Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 mit der Kriminalpolizei Friedrichshafen in Verbindung zu setzen.

Ein Lichtbild von dem Vermissten ist im Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg unter folgendem Link abrufbar:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/hagnau-am-bodensee-vermisstenfahndung/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell