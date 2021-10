Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Verkehrsunfallflucht

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken aus einer Parklücke beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Montag im Zeitraum zwischen 10 Uhr und 10.30 Uhr einen Renault in der Hohenzollernstraße. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern. Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Sigmaringen

Schulkind leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat ein 11-jähriges Schulkind bei einem Verkehrsunfall davongetragen, der sich am Montag gegen 7.45 Uhr in der Heidinger Straße ereignet hat. Mehrere Kinder befanden sich gemeinsam auf dem Schulweg und nutzten hierfür den Gehweg. Ein 84-jähriger Autofahrer registrierte die Gruppe zwar, konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig abbremsen, als der 11-Jährige unbedarft auf die Fahrbahn trat, um die Straße zu überqueren. Von der Kollision mit dem Kotflügel und dem Seitenspiegel des Fahrzeugs erlitt der Junge einen leichten Schock.

Gammertingen

Sachbeschädigung

Durch eine angezündete Sprühdose und rote Farbe, die auf die Fassade gesprüht wurde, entstand am Jugendhaus in der Steinbeisstraße in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die Ermittlungen des Polizeiposten Gammertingen zum Verursacher dauern derzeit an.

Krauchenwies

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch gegen 8.45 Uhr auf der B 311 ereignete. Der 27-jährige Fahrer eines Kia erkannte offensichtlich zu spät, dass im Bereich der Serpentinen ein vor ihm befindlicher Lkw verkehrsbedingt anhalten musste und fuhr diesem auf. Beide Unfallbeteiligten blieben bei der Kollision unverletzt.

Heudorf

Tödlicher Arbeitsunfall

Bei Forstarbeiten verunfallte am heutigen Dienstag gegen 9.45 Uhr ein 65-Jähriger in einem Waldstück zwischen Thalheim und Heudorf tödlich. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte eine Vollerntemaschine einen Baum gefällt und abgelegt. Hierbei wurde der Arbeiter, der sich offenbar unter dem Baum befunden hatte, eingeklemmt, und erlag seinen schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle. Während der Rettungsmaßnahmen, in die neben dem Rettungsdienst samt Notarzt auch die Freiwillige Feuerwehr Meßkirch eingebunden war, wurde die Kreisstraße zwischen Thalheim und Heudorf in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Zur Betreuung der anwesenden Personen wurde zudem ein Kriseninterventionsteam verständigt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet.

Scheer

Autofahrer bei Unfall schwer verletzt

Beim Ausscheren zum Überholen eines anderen Fahrzeugs geriet am heutigen Dienstag gegen 12.30 Uhr der 20-jährige Fahrer eines Fiat auf der Kreisstraße zwischen Scheer und Blochingen auf das Bankett. Nach derzeitigem Kenntnisstand überschlug sich der Pkw bei dem Versuch, entgegen zu lenken und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Nachdem er sich mit Unterstützung einer Ersthelferin aus dem Unfallwagen befreien konnte, musste der 20-Jährige mit schweren Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. Der Fiat, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, wurde von der Unfallstelle abgeschleppt. Die K 8262 war während der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Neben dem Rettungsdienst mit Notarzt befand sich auch die Freiwillige Feuerwehr Scheer an der Unfallörtlichkeit im Einsatz.

Bad Saulgau

Herbertingen

Aus bislang ungeklärter Ursache streifte am Montag gegen 21.45 Uhr der 21-jährige Fahrer eines VW eine Leitplanke an der B 32 zwischen Mengen und Herbertingen auf etwa 17 Metern Länge. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro, der Fahrzeuglenker blieb unverletzt. Zum Unfallzeitpunkt herrschte dichter Nebel.

Mengen

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Mit einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis muss der 35-jährige Fahrer eines VW rechnen, den Polizisten des Verkehrsdienstes Sigmaringen am Montagvormittag auf einem Parkplatz im Mittleren Weg kontrollierten. Wie sich herausstellte, war der Fahrzeuglenker nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis, die er für den genutzten Anhänger benötigt hätte. Neben dem 35-Jährigen gelangt auch der Fahrzeughalter des Anhängers wegen Zulassens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis zur Anzeige.

Mengen

Gefälschte Impfausweise

Wegen des Verdachts der Urkundenfälschung hat der Polizeiposten Mengen Ermittlungen gegen zwei 29- und 34-Jährige aufgenommen. Die beiden Tatverdächtigen legten den aktuellen Erkenntnissen zufolge ihre Impfbücher bei einer Apotheke vor, um sich dort den QR-Code für ein digitales COVID-Impfzertifikat erstellen zu lassen. An der Echtheit der Eintragungen in den Impfbüchern bestehen erhebliche Zweifel, da die eingetragene Charge in dem genannten Impfzentrum gar nicht geimpft wurde. Das Duo muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Wald

Versuchter Einbruch

In der Nacht von Sonntag auf Montag versuchten bislang unbekannte Personen, die Türe eines Geschäfts in der Hohenzollernstraße aufzuhebeln. Hierbei gelangten die Täter nicht in das Gebäude, richteten jedoch einen Sachschaden in Höhe eines dreistelligen Euro-Betrags an. Der Polizeiposten Pfullendorf hat Ermittlungen wegen versuchten Einbruchs aufgenommen und bittet mögliche Zeugen unter Tel. 07552/2016-0 um Hinweise.

Wald

Einbruch

Bei einem Einbruch in ein Autohaus in den Geißwiesen wurden nach bisherigem Kenntnisstand hauptsächlich im Bereich der Kfz-Werkstatt mehrere Gegenstände im Gesamtwert eines mittleren vierstelligen Euro-Betrags entwendet. Unbekannte Täter hatten sich im Zeitraum von Sonntag bis Montag Zugang zum Gebäude verschafft und dabei unter anderem einen Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro angerichtet. Hinweise zu den Tätern und bezüglich anderer auffälliger Wahrnehmungen nimmt der Polizeiposten Pfullendorf unter Tel. 07552/2016-0 entgegen.

