Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Betrunkener Radfahrer

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 28-jähriger Radfahrer rechnen, der am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr betrunken im Stadtgebiet unterwegs war. Die Beamten waren auf den Radler aufmerksam geworden, da dieser Schlangenlinien fuhr. In der folgenden Kontrolle deutlichen Alkoholgeruch wahr. Da die Messung einen Wert von über 2,2 Promille ergab, musste der 28-Jährige die Polizisten in eine Klinik begleiten. Dort wurde dem 28-Jährigen Blut entnommen. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein und untersagten ihm die Weiterfahrt.

Friedrichshafen

Betrunken auf E-Scooter unterwegs

Rund 2,4 Promille pustete ein 28-jähriger E-Scooter-Fahrer, der am Sonntag gegen 1.30 Uhr im Stadtgebiet von der Polizei kontrolliert worden war und einen Atemalkoholtest machen durfte. Für ihn folgte die Entnahme einer Blutprobe in einem Krankenhaus. Des Weiteren droht ihm nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Friedrichshafen

Auseinandersetzung in Kneipe

Nach einer Auseinandersetzung in einer Kneipe in der Meersburger Straße am Sonntagmorgen gegen 1.45 Uhr hat die Polizei Friedrichshafen Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Laut Angaben von Zeugen war ein 28-Jähriger mit dem Wirt und mit mehreren Gästen in Streit geraten. In dessen Verlauf habe der 28-Jährige zu einem Bierkrug gegriffen und diesen durch den Schankraum gegen den Kopf eines 33-Jährigen geworfen. Darüber hinaus soll er sein Opfer zu Boden gerissen und mehrmals mit Fäusten auf den Mann eingeschlagen haben. Der 33-Jährige musste zur Versorgung seiner Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Auf den 28-Jährigen kommt ein Strafverfahren zu.

Friedrichshafen

Messer auf Skateranlage vergraben - Zeugen gesucht

Nachdem ein Passant am Samstagmittag auf ein teilweise vergrabenes Messer im Bereich der Skateranlage aufmerksam wurde, ermittelt die Polizei Friedrichshafen und bittet um Hinweise. Dass Messer, dessen Klinge mehrere Zentimeter aus dem Boden ragte, stellte eine potentielle Verletzungsgefahr für spielende Kinder dar. Bislang ist nicht bekannt, ob die Waffe absichtlich in dieser Art und Weise vergraben wurde. Personen, die in den vergangenen Tagen Verdächtiges im Bereich des Spielplatzes beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Versuchter Einbruch

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmorgen versucht, gewaltsam in das Vereinsheim des Ruderclubs am Manzeller Hölzle einzubrechen. Durch Hebeln an der Eingangstüre richteten die Täter mehrere hundert Euro Sachschaden an. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Immenstaad

Ermittlungen wegen Drogenhandels

Das Polizeirevier Friedrichshafen hat Ermittlungen gegen einen 17-Jährigen aufgenommen, der im Verdacht steht, mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben. Eine Streifenwagenbesatzung war am Samstagabend gegen 21.30 Uhr auf den jungen Mann aufmerksam geworden, als dieser ohne Fahrradbeleuchtung, mit seinem Handy in der Hand, zwischen Markdorf und Immenstaad radelte. Auf Anhaltesignale beschleunigte er seine Fahrt und versuchte kurz darauf zu Fuß in den Wald zu flüchten. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und holten den 17-Jährigen kurze Zeit später ein. Im Rahmen der Kontrolle ergab sich der konkrete Verdacht, dass der Jugendliche unter der Wirkung von illegalem Rauschgift stand und auch mit Drogen Handel getrieben haben könnte. Bei einer von der Staatsanwaltschaft angeregten und richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchungen fanden die Ermittler kleine Mengen Marihuana. Dem 17-Jährigen droht eine Anzeige. Die Ermittlungen dauern aktuell noch an.

Meckenbeuren

Laternen und Wegweiser beschädigt

Nachdem Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Käsbachweg zwei Laternen und einen Wegweiser teilweise zerstört haben, ermittelt die Polizei Friedrichshafen. Die Täter beschädigten die Verankerung einer Straßenlaterne und brachen eine weitere Laterne komplett ab. Den Wegweiser rissen sie aus dem Boden und warfen ihn auf den Fußweg. Der angerichtete Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Langenargen

Lackschaden

Sachschaden entstand am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz bei der Skateranlage in der Friedrichshafener Straße. Eine 38-jährige Skoda-Lenkerin touchierte beim Ausparken den danebenstehenden Ford Focus. Dabei entstanden großflächig Kratzer im Lack. Der Sachschaden wird am Wagen der Unfallverursacherin auf 3.000 Euro, am Ford auf etwa 8.000 Euro beziffert.

Uhldingen-Mühlhofen

Sachbeschädigung

Unbekannte haben zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen in der Linzgaustraße und der Straße "In den Auen" Sachschaden angerichtet. Die Täter zündeten eine Mülltonne im Hinterhof einer Schule an und versuchten offensichtlich darüber hinaus in der Linzgaustraße eine Straßenlaterne, eine Nissenleuchte einer dortigen Baustelle und ein Zaunelement eines Kindergartens in Brand zu setzen. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich den ersten Erkenntnissen zufolge auf mehrere hundert Euro. Die Beamten des Polizeireviers Überlingen haben die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bitten unter Tel. 07551/803-0 um sachdienliche Hinweise.

Heiligenberg

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Sachschaden im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich entstand am Sonntag gegen 16.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der K 7767 Höhe Moos. Ein 31-Jähriger war mit seiner landwirtschaftlichen Zugmaschine in Richtung Heiligenberg unterwegs, als sein Fahrzeug mit dem Anhänger des landwirtschaftlichen Gespanns eines entgegenkommenden 23-Jährigen kollidierte. Durch den Unfall entstand den ersten Einschätzungen zufolge am Traktor des 31-Jährigen rund 45.000 Euro, am Anhänger des 23-Jährigen rund 15.000 Euro Sachschaden. Die Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Beide Fahrer, die sich jeweils den Vorwurf machen müssen, mit ihren sehr breiten Fahrzeugen nicht angehalten zu haben, blieben glücklicherweise unverletzt.

Salem - Weildorf

Baumaschinen und Werkzeuge gestohlen - Zeugen gesucht

Nachdem Unbekannte zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen auf einer Baustelle im Keltenring zwei Container aufgebrochen und zahlreiche Maschinen sowie Werkzeuge entwendet haben, ermittelt der Polizeiposten Salem und bittet um Hinwiese. Die Täter nahmen hauptsächlich hochwertige Handbaumaschinen der Marken "Hilti" und "Stihl" samt den dazugehörenden Ladegeräten mit. Darunter waren beispielsweise Akku-Winkelschleifer, Schlagschrauber, Lasermessgeräte und Sägen. Der Diebstahlschaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf über 25.000 Euro. Personen, die im fraglichen Zeitraum im Bereich des dortigen Neubaugebiets Verdächtiges wahrgenommen haben oder sonst sachdienliche Hinweise zu Tatverdächtigen oder zum Verbleib der Werkzeuge geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07553/82690 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Markdorf

Streit zwischen Jugendlichen eskaliert - Zeugen gesucht

Strafrechtliche Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung hat der Polizeiposten Immenstaad gegen einen 17-Jährigen aufgenommen, nachdem dieser am Sonntagmorgen gegen 0.45 Uhr im Bereich des Rathausplatzes offensichtlich mit seinem gleichaltrigen Kontrahenten aneinandergeraten war. Im Laufe des Streits soll der Tatverdächtige sein ihm bekanntes Gegenüber mit einem Bierglas an Kopf und Hals verletzt haben und daraufhin geflüchtet sein. Das Opfer musste zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Den ersten Ermittlungen zufolge waren beide Beteiligten nicht unerheblich alkoholisiert. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zum Tathergang geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07545/1700 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell