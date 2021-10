Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Meßkirch

Auffahrunfall

Glücklicherweise unverletzt blieben die Beteiligten eines Verkehrsunfalls am Samstag kurz nach 17 Uhr in der Tuttlinger Straße. Eine 23 Jahre alte Opel-Fahrerin erkannte zu spät, dass ein vorausfahrender 21-Jähriger mit seinem Mitsubishi zum Abbiegen abgebremste fuhr auf diesen auf. Bei der Kollision entstand Sachschaden von insgesamt etwa 4.500 Euro.

Mengen

Dreister Gast

Strafrechtliche Konsequenzen erwarten einen 22-Jährigen nach einem Kneipenaufenthalt in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Der junge Mann war von der Bedienung einer Gaststätte in der Fabrikstraße dabei ertappt worden, wie er sich unerlaubt an ihrem Essen hinter der Theke bediente. Im weiteren Verlauf stellte die Frau fest, dass der 22-Jährige zwei Flaschen Schnaps entwendet und diese bereits teilweise getrunken hatte. Daraufhin verwies die Angestellte den dreisten Gast der Gaststätte. Dies ließ der junge Mann jedoch nicht auf sich sitzen und brach einen steckenden Schlüssel in der Zugangstüre zu der Kneipe ab. Der deutlich alkoholisierte 22-Jährige gelangt nun wegen Diebstahls und Sachbeschädigung zur Anzeige.

Mengen

Unfall mit Sachschaden

Etwa 10.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag kurz nach 14 Uhr an der Einmündung zur B 32 ereignet hat. Ein 18-jähriger VW-Lenker wollte aus Richtung Blochingen auf die Bundesstraße auffahren und erkannte hierbei zu spät, dass ein 49 Jahre alter Autofahrer vor ihm verkehrsbedingt wartete. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurde niemand verletzt.

Sigmaringendorf

E-Scooter ohne Betriebserlaubnis

Bei der Kontrolle eines 13-jährigen E-Scooter-Fahrers stellten Beamte der Verkehrsdienst-Außenstelle Sigmaringen am Samstag kurz nach 18 Uhr in der Hauptstraße mehrere Ungereimtheiten fest. So besaß der Elektroroller keine Betriebserlaubnis, weil er nicht den deutschen Normen entsprach und war daher auch nicht versichert. Die Fahrt des Jungen endete an Ort und Stelle. Den Vater des 13-Jährigen erwartet nun unter anderem eine Strafanzeige wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Bad Saulgau

Am Steuer von Schlaf übermannt - Unfall

Rund 6.000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Montag kurz vor 3 Uhr auf der L 280 entstanden. Eigenen Angaben zufolge nickte eine 21-Jährige zwischen Bolstern und Sießen am Steuer ihres Daewoo kurz ein und kam dabei nach links von der Fahrbahn ab. Beim Gegenlenken geriet der Wagen ins Schleudern, sodass die junge Frau schlussendlich rechts von der Straße abkam. Dabei touchierte das Fahrzeug zwei Leitpfosten und ein Verkehrszeichen. Die 21-Jährige blieb unverletzt. Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau beschlagnahmten den Führerschein der Frau und zeigten sie wegen Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung an.

Bad Saulgau

Betrunken Unfall verursacht und das Weite gesucht

Ein 38 Jahre alter VW-Lenker hat am frühen Sonntagmorgen gegen 2.30 Uhr auf dem Parkplatz einer Diskothek in der Martin-Staud-Straße einen geparkten Wagen beschädigt und sich im Anschluss unerlaubt entfernt. Zeugen des Unfalls alarmierten die Polizei. Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau trafen den Unfallverursacher deutlich alkoholisiert zuhause an. Der 38-Jährige musste die Polizisten daher zur Entnahme zweier Blutproben in eine Klinik begleiten. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des Mannes und zeigten ihn bei der Staatsanwaltschaft an.

Pfullendorf

Pkw beim Öffnen der Türe beschädigt

Ermittlungen wegen Unfallflucht haben Beamte des Polizeipostens Pfullendorf gegen einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer eingeleitet, nachdem dieser am Sonntag vermutlich beim Öffnen der Fahrzeugtüre einen Audi A4 Avant beschädigt hat. Im Anschluss entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Der Audi war in der Zeit von 15.30 bis 17.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarkts im Äußeren Mühlweg abgestellt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Tel. 07552/2016-0 bei der Polizei zu melden.

Pfullendorf

20-Jähriger beschädigt Fahrzeug

Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich hat ein 20 Jahre alter Tatverdächtiger am Sonntagvormittag in der Sankt Katharinenstraße an einem Ford Transit verursacht. Der junge Mann hatte sich zunächst gewaltsam Zutritt zum Laderaum des Fahrzeugs verschafft, um dort zu nächtigen. Gegen 10.30 Uhr wurde ein Zeuge auf Geräusche aufmerksam und ertappte den 20-Jährigen dabei, wie dieser versuchte, die Türschlösser der beiden Vordertüren mit einer Bohrmaschine aufzubohren. Eine alarmierte Polizeistreife nahm den deutlich alkoholisierten Tatverdächtigen fest und zeigte ihn unter anderem wegen Sachbeschädigung an.

