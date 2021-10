Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Sigmaringen

Zwei maskierte Täter stehlen Bargeld

Nachträglich bei der Polizei wurde ein Raub von Bargeld angezeigt. Demnach sollen am Samstagnachmittag, zwischen 14:30 - 15:00 Uhr zwei dunkel gekleidete und maskierte Täter den 21-jährigen Geschädigten in der Bahnunterführung in der Bahnhofstraße festgehalten und Bargeld in Höhe eines hohen einstelligen Euro Betrages aus dessen Geldbeutel entnommen haben. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Zeugen, die den Vorgang beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Sigmaringen unter Telefon 07571/104-0 in Verbindung zu setzen.

Herdwangen-Schönach

Diebstahl von Baugerüst

Bisher unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Freitag auf Samstag Gerüstteile eines Baugerüstes von einem Anhänger, der in der Gewerbestraße abgestellt war. Der Diebstahlsschaden wird auf ca. 600 Euro beziffert. Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Pfullendorf unter Telefon 07552/2016-0 in Verbindung zu setzen.

Mengen

Zeugenaufruf zu randalierender Person

In der Zeit von Montag bis Freitag stellte eine 19-jährige Frau aus Sigmaringen ihr dunkelgrünes Damenfahrrad am Bahnsteig des Bahnhofs Mengen verschlossen ab. In dieser Zeit trat ein bislang unbekannter Täter sinnlos und mit solcher Gewalt auf das Fahrrad ein, dass dieses aufgrund der verursachten Beschädigungen nicht mehr zu gebrauchen ist. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Bad Saulgau unter Telefon 07581/482-0 in Verbindung zu setzen.

Bad Saulgau

Autos mit Kastanien beworfen

Am Samstagabend gegen 19:40 Uhr warfen bislang unbekannte junge Personen Kastanien auf die Straße. Hierbei trafen sie in der Hauptstraße, Einmündung Bachstraße auch zwei vorbeifahrende Autos. Ob hierdurch ein Sachschaden entstand, bedarf der weiteren Abklärung. Bei den Kastanienwerfern soll es sich nach bisherigen Erkenntnissen um sechs jüngere Personen handeln, welche mit Fahrrädern unterwegs waren. Alle trugen Fahrradhelme und verließen die Örtlichkeit vor Eintreffen der Polizei in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Bad Saulgau unter Telefon 07581/482-0 in Verbindung zu setzen.

Mengen

Diebstahl aus Einkaufswagen

Bisher unbekannte Täter entwendeten den Geldbeutel einer 67-jährigen Kundin eines Discounters in der Dammstraße. Die Geschädigte hatte ihren Geldbeutel während des Einkaufs in einer Tasche im Einkaufswagen liegen. Die Geschädigte bemerkte zwei Frauen, die sich auffällig in der Nähe ihres Einkaufswagens aufhielten und sie ablenkten. Kurz darauf bemerkte die Geschädigte das Fehlen ihres Geldbeutels, konnte die zwei Frauen aber nicht mehr sehen. Eine der Frauen soll Mitte Zwanzig, schlank, 170 cm groß sein und dunkle, lange, zusammengebundene Haare haben. Die andere war im selben Alter, ca. 10 cm kleiner und soll eine kräftige Figur haben. Zeugen, die weitere Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Bad Saulgau unter Telefon 07581/482-0 in Verbindung zu setzen.

