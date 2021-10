Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Friedrichshafen

19-jähriger tätlich angegriffen und ausgeraubt

Am Sonntagmorgen gegen 04:15 Uhr griffen drei Täter den 19-jährigen Geschädigten tätlich an. Die drei Täter passten den Geschädigten in der Eugenstraße ab, bedrohten ihn mit einem Messer und forderten Geld von ihm. Eine ebenfalls 19-jährige Begleiterin des 19-jährigen Geschädigten konnte sich aus der Situation einige Meter entfernen und die Polizei verständigen. Noch vor Eintreffen der ersten Polizeistreife entfernten sich die Täter in Richtung Werastraße. Während der Tatausführung hatten sie sich mit medizinischen MNS maskiert. Sie waren schwarz bekleidet, einer trug eine weiße Base-Cap und eine Goldene Halskette. Zeugen, die nähere Hinweise zu den Tätern machen können oder die Tat beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Friedrichshafen unter Telefon 07541/701-0 in Verbindung zu setzen.

Uhldingen-Mühlhofen

Ungebetener Partygast muss in Polizeigewahrsam

Gäste einer privaten Feier im Reismühlenweg riefen am Sonntagmorgen, um 03:30 Uhr die Polizei. Hintergrund war, dass ein nicht eingeladener 27-jähriger Mann auf der Feier erschienen war, dort Flaschen umschmiss und sich aggressiv gegenüber den Gästen verhielt. Der alkoholisierte Mann ließ sich nicht zur Ruhe bringen, so dass die Polizei ihn zunächst zur Personalienfeststellung und zur Verhinderung weiterer Störungen in Gewahrsam beim Polizeirevier Überlingen mitnehmen musste. Der Mann hat in der Folge mit einer Gebührenrechnung für die polizeilichen Maßnahmen zu rechnen.

Überlingen

Fahrradfahrer kontrolliert - Blutentnahme veranlasst

Bei Verkehrskontrollen in der Mühlenstraße hielten Polizeibeamten des Polizeireviers Überlingen am Samstagabend, um 22:30 Uhr unter anderen auch einen Fahrradfahrer an. Die Beamten stellten bei der Kontrolle des 59-jährigen Überlingers mehrere Auffälligkeiten fest, welche auf den übermäßigen Konsum von Alkohol hinwiesen. Unter anderem hatte er zwar einen Fahrradhelm getragen, diesen aber falschherum aufgesetzt. Da sich bei einem Atemalkoholtest der Verdacht der Beamten bestätigte, ließen die Beamten bei dem Fahrradfahrer eine Blutprobe entnehmen. Wenn die Blutuntersuchung den gemessenen Atemalkoholwert bestätig, hat er mit einer Geldstrafe zum Abschluss des Strafverfahrens zu rechnen.

