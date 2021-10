PP Ravensburg: Meldugnen aus dem Landkreis Sigmaringen

Polizeipräsidium Ravensburg

Mengen

Vandalismus auf dem Friedhof

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag zerstörten bislang unbekannte Täter zwei Gräber und Teile des Kriegerdenkmals auf dem Friedhof in Mengen. An einem Kindergrab wurde der Grabstein umgeworfen, welcher auch die Bepflanzung beschädigte. Mindestens an einem weiteren Grab wurde ein Keramikengel zerbrochen und ein Blumentopf umgeworfen. Am Kriegerdenkmal wurde eine eingepflanzte Eibe herausgerissen und ein Weihwasserstein umgeworfen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 200.- Euro. Hinweise können beim Polizeiposten Mengen unter Tel.: 07527 5071 gegeben werden.

Bad Saulgau

Steinewerfer auf Brücke

Hinweise sucht die Polizei in Bad Saulgau zu zwei ungekannten Personen die einen Stein von der Brücke beim Schützenheim an der Umgehungsstraße B 32 auf ein Auto geworfen haben. Zur Tatzeit am Freitag gegen 13.25 Uhr befuhr einen 23-jährige Toyota-Fahrerin die B32 von der Abzweigung Aulendorf kommend in Richtung Tankstelle. Beim Passieren der Brücke traf ein Gegenstand die Frontscheibe, welche beschädigt wurde. Im Rückspiegel erkannte die Geschädigte noch zwei männliche Personen, mit schwarzer Bekleidung. Am Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 500.- Euro. Sachdienliche Hinweise können beim Polizeirevier in Bad Saulgau unter Tel.: 07581-4820 gegeben werden.

Bad Saulgau

In Reihenhaus eingebrochen

In der Zeit von Freitag 18:30 bis Samstag 00.00 Uhr verschaffte sich unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt in ein Reihenhaus in der Eberhardstraße in Bad Saulgau. Mit einem Werkzeug wurden zunächst zwei Scheiben beschädigt. Schließlich gelang es der Täterschaft durch brachiales Aufhebeln der Terrassentüre in das Wohnhaus zu gelangen. Bei der anschließenden Durchsuchung des Hauses fiel der Täterschaft Wertgegenstände in Höhe von etwa 500.- Euro in die Hände. Der entstandene Schaden an den Scheiben und an der Terrassentüre wird auf ca. 10.000.- Euro geschätzt. Hinweise werden beim Polizeirevier in Bad Saulgau unter Tel.: 07581-4820 erbeten.

