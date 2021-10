Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Ravensburg

Jeep geklaut

Am Samstag etwa gegen 04.30 Uhr wurde in der Federburgstaße in Ravensburg ein schwarzer Jeep Renegade gestohlen. Der Täter fuhr zunächst in ortsauswärtiger Richtung. Nach wenigen Metern wendete er das Fahrzeug und fuhr wieder stadteinwärts. Hierbei überfuhr eine Straßenlaterne, welche komplett zerstört wurde. An der Unfallstelle blieb das vordere Kennzeichen zurück. Durch den Knall wurde der Besitzer des Jeeps aus dem Schlaf gerissen. Der Wert des entwendeten Fahrzeuges beträgt etwa 50.000.- Euro. Hinweise können beim Polizeirevier in Ravensburg unter Tel.: 0751/803-3333 gegeben werden.

Leutkirch

Bedrohung mit Messer

Zwei Männer wurden am Freitag, etwa gegen 14.52 Uhr am Bahnhof in Leutkirch von einem ca. 24-jährigen Mann, ca. 175 cm groß, blonde Haare mit einem Messer bedroht. Kurz vor Eintreffen der Polizei konnte der Mann, welcher komplett schwarz bekleidet war und ein auffälliges Tattoo (Kreuze auf den Jochbeinen) hatte, mit einem E-Roller flüchten. Begleitet wurde er von einer weiblichen jüngeren Person die eine weiße Jacke und einen Rucksack trug. Der Hintergrund für die Streitigkeiten ist noch völlig unklar. Hinweis nimmt das Polizeirevier Leutkirch unter Tel.: 07561 84880 entgegen.

Vogt

Geschädigte Autofahrerin gesucht

Die Polizei in Wangen sucht eine Geschädigte Pkw-Lenkerin, welche am Freitag etwa gegen 13.45 Uhr von Karsee in Richtung Vogt unterwegs war. Hier wurde beobachtet, wie ein Lkw in entgegenkommender Richtung einen Fahrradfahrer überholte. Die Geschädigte welche angeblich einen schwarzen Kleinwagen fuhr, musste komplett abbremsen und mit der gesamten Fahrzeugbreite ins Gras ausweichen. Auch der Fahrradfahrer, welcher als Zeuge gesucht wird, hat sich bislang bei der Polizei nicht gemeldet. Hinweise werden beim Polizeirevier in Wangen unter Tel.: 07522/984-0 entgegengenommen.

Isny

Verkehrskontrollen

Am Freitag in der Zeit zwischen 08.00 Uhr und 16.00 Uhr führten Beamte des Verkehrsdienstes Kisslegg auf der B12 bei Isny im Rahmen der angekündigten Gurtkontrollwochen zwei größere Kontrollen durch. In dieser Zeit kamen insgesamt 4 Straftaten zur Anzeige. Darunter waren ein illegaler Aufenthalt und ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Bei den festgestellten Ordnungswidrigkeiten wurden neben 2 Verstößen gegen die Sozialvorschriften auch 9 Verstöße gegen die Ladungssicherung, 4 technische Mängel an Fahrzeugen und 2 Verstöße gegen die Gurtanlegepflicht festgestellt.

Weingarten

Betrunkener Fahrradfahrer

Am Freitag gegen 18.00 Uhr wurde ein 35-jähriger Fahrradfahrer beim Telefonieren mit einem Handy von der Polizei in der Boschstraße in Weingarten beobachtet und anschließend kontrolliert. Nachdem die Beamten zusätzlich erheblichen Atemalkohol festgestellt hatten, ergab der anschließende Atemalkoholtest umgerechnet 1,98 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr

