Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Körperverletzung - Beteiligte stark alkoholisiert

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei alkoholisierten Männern wurde eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Friedrichshafen am Donnerstagabend in die Keplerstraße gerufen. Aus nicht näher bekannten Gründen soll ein 43-jähriger Tatverdächtiger seinem 38 Jahre alten Kontrahenten ins Gesicht geschlagen haben. Die Atemalkoholmessung beim 38-Jährigen ergab einen Wert von rund 3,8 Promille. Den Angreifer, der etwa 3,2 Promille pustete, erwartet eine Anzeige wegen Körperverletzung.

Friedrichshafen

Gefährliche Körperverletzung

Nach einer Auseinandersetzung am Donnerstagnachmittag an einer Schule im Zeisigweg ermittelt die Polizei Friedrichshafen wegen gefährlicher Körperverletzung gegen einen Jugendlichen. Der 14-Jährige soll aus nicht näher bekannten Gründen auf seinen 13 Jahre alten Mitschüler eingeschlagen und diesen im weiteren Verlauf gewürgt haben. Zeugen des Vorfalls kamen dem Jüngeren, der bereits Atemnot und Schwindel verspürte, zu Hilfe und trennten die Jungen. Der 13-Jährige musste zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Den Tatverdächtigen, der von einer Polizeistreife zuhause angetroffen werden konnte, erwartet eine Anzeige.

Friedrichshafen

Alkoholisiert hinterm Steuer

Deutlich alkoholisiert war ein 48-jähriger Autofahrer, den eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Friedrichshafen am Donnerstagabend im Stadtgebiet kontrolliert hat. Die Polizeibeamten wurden auf den Verkehrsteilnehmer aufmerksam, als dieser seinen Wagen von einem Parkplatz mehrere Meter zurücksetzte und plötzlich abrupt anhielt. Bei der Überprüfung vernahmen die Polizisten Alkoholgeruch aus dem Wagen. Da die Atemalkoholmessung beim 48-jährigen Fahrer über 1,8 Promille ergab, musste er die Streife zur Entnahme einer Blutprobe in eine Klinik begleiten. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gegen ihn ein.

Friedrichshafen

Auffahrunfall

Hoher Sachschaden und eine verletzte Person war die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmorgen gegen 8.15 Uhr auf der Bundesstraße 31 zwischen dem Riedleparktunnel und der Abfahrt Messe ereignete. Eine 20-Jährige war mit ihrer Mercedes-A-Klasse in Richtung Lindau unterwegs und erkannte zu spät, dass der 58-jährige Vorausfahrende seinen BMW verkehrsbedingt abbremsen musste. Durch die Kollision löste der Airbag im Wagen der Unfallverursacherin aus. Sie erlitt leichte Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Die vier Insassen im BMW blieben unverletzt. Am Mercedes, der nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand etwa 10.000 Euro Sachschaden. Dieser beläuft sich am BMW auf rund 15.000 Euro.

Friedrichshafen

Verkehrsunfall

Sachschaden verursachte eine deutlich alkoholisierte Autofahrerin am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr in der Friedrichstraße. Die 70-jährige BMW-Lenkerin entschied sich auf Höhe der Werastraße zu einem spontanen Fahrstreifenwechsel und übersah dabei den BMW einer 24-Jährigen. Der bei der Kollision entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 8.000 Euro. Die Beamten stellten bei der Unfallaufnahme alkoholtypische Auffälligkeiten bei der Unfallverursacherin fest und veranlassten eine Atemalkoholmessung. Da die 70-Jährige rund 1,4 Promille pustete, musste sie die Beamten in eine Klinik begleiten, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Die Ermittler leiteten ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein, beschlagnahmten ihren Führerschein und untersagten die Weiterfahrt.

Tettnang

Motorschaden - Geglückte Notlandung auf Wiese

Glück im Unglück hatte ein 63-jähriger Pilot eines Ultraleichtflugzeugs, als er am Donnerstagabend im Bereich Wolfratz notlanden musste. Gegen 18.20 Uhr startete er bei guten Witterungsverhältnissen mit seinem Flugzeug "Sky Ranger SW" vom Flugplatz Wildberg bei Weißensberg zu einer Platzrunde. Bereits wenige Minuten nach dem Start traten akute Motorprobleme auf und der Propeller blockierte. Dem erfahrenen 63-Jährigen, der allein im Flugzeug saß, gelang es, seine Maschine auf einer freien Wiese nahe der L 331 zwischen Wolfratz und Degersee sicher zu Boden zu bringen und verständigte die Polizei. Bei dem Not-Manöver entstand kein Sachschaden und niemand wurde gefährdet. Wie hoch der Sachschaden am Ultraleichtflugzeug durch den Motorschaden ausfällt, kann aktuell nicht beziffert werden.

Überlingen

Hilflose Lage

Stark unterkühlt musste ein 82-jähriger Mann am Donnerstagmorgen unter notärztlicher Begleitung vom Rettungsdienst in eine Spezialklinik gebracht werden. Eine Anwohnerin der Straße "Sonnenberg" war gegen 7.45 Uhr auf den im Gras vor einem Mehrfamilienhaus liegenden Mann aufmerksam geworden und wählte umgehend den Notruf. Den ersten Ermittlungen zufolge war der Senior bereits am Abend zu einem Abendspaziergang aufgebrochen, stürzte, und blieb in hilfloser Lage liegen. Aufgrund der im Laufe der kalten Nacht abgefallenen Körpertemperatur wurde der Gesundheitszustand des Mannes als kritisch beschrieben.

Überlingen

Vorfahrt missachtet

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag kurz nach 9.30 Uhr in der Straße "Barbelgängle". Ein 55-jähriger Lenker eines Müllentsorgungs-Fahrzeugs übersah beim Linksabbiegen einen 83-jährigen Vorfahrtsberechtigten und kollidierte in der Folge mit dessen Mercedes. Es entstand Sachschaden von jeweils rund 4.000 Euro. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Überlingen

Sachbeschädigung

Ein Unbekannter hat am Donnerstag zwischen 6 Uhr und 12 Uhr auf dem Mitarbeiterparkplatz einer Firma in der Straße "Zum Degenhardt" einen Audi beschädigt. Der Täter zerkratzte mit einem spitzen Gegenstand die Fahrerseite, die Beifahrerseite und die Motorhaube. Der Schaden am Pkw beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Die Polizei Überlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Uhldingen-Mühlhofen

Verkehrsunfall

Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich entstand am Donnerstag gegen 11 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Straße "Weiheracker". Eine 70-jährige VW-Lenkerin wollte an einem am Fahrbahnrand stehenden Lastwagen vorbeifahren. Dabei streifte sie aus Unachtsamkeit dessen Anhänger. Während am VW Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro entstand, fiel dieser am Hänger eher gering aus.

Deggenhausertal

Verkehrsunfall

Ein Verkehrsunfall, bei dem eine 50 Jahre alte Fußgängerin schwere Verletzungen erlitt, ereignete sich am Mittwoch gegen 17 Uhr auf dem Gelände einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung in der Straße "Lehenhof". Ein 58-jähriger Lkw-Fahrer hatte sein Fahrzeug zum Entladen zunächst am Fahrbahnrand abgestellt. Beim Anfahren übersah er die 50-jährige Bewohnerin der Einrichtung, die rechts am Lkw vorbeilief. Aus noch nicht näher bekannter Ursache stürzte die Fußgängerin, zog sich Brüche im Bein zu und musste am Folgetag in einer Klinik operiert werden.

