Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Unfall an Ampelanlage

Beim Abbiegen an einer Ampelanlage sind am Donnerstagmorgen zwei Autos aufeinandergeprallt. Der 30 Jahre alte Fahrer eines Toyota fuhr von der B 313 in Richtung Burgwiesen, als er an der Ampelanlage mit grünem Rechtsabbieger-Pfeil nach rechts abbiegen wollte. Eine vor ihm fahrende 66-jährige VW-Lenkerin fuhr an der Einmündung erst an, bremste dann aber ab. Dies übersah der Toyota-Fahrer und fuhr auf. Insgesamt entstand an den Pkw ein Schaden, der sich auf etwa 4.000 Euro belaufen wird.

Sigmaringen

Feuerwehreinsatz

Zu einem Brandalarm ist die freiwillige Feuerwehr Sigmaringen am Donnerstagabend in die Zeppelinstraße ausgerückt. Angebranntes Fett hatte in einer Küche für eine Rauchentwicklung gesorgt und den Alarmgeber ausgelöst. Die Wehrleute, die mit vier Fahrzeugen ausgerückt waren, mussten nicht löschen.

Gammertingen

Dieb unterwegs

Ein Dieb hat in der Nacht zum Donnerstag mehrere Gegenstände aus Autos gestohlen. Die Wagen waren offensichtlich unverschlossen, was dem Täter in die Karten spielte. In der Chemnitzer Straße stahl er aus einem Opel ein Handy, in der Hochbergstraße durchwühlte er einen Ford sowie einen Mitsubishi und nahm eine Geldbörse mit. Das Diebesgut dürfte insgesamt einen vierstelligen Wert gehabt haben. Der Polizeiposten Gammertingen ermittelt, sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07574/921687 erbeten.

Ostrach

Mit Anhänger kollidiert

Hoher Sachschaden ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße zwischen Ostrach und Pfullendorf entstanden, als ein 63 Jahre alter Autofahrer samt Anhänger einem Mercedes Lenker die Vorfahrt genommen hat. Der 63-Jährige wollte die Landesstraße von Magenbuch in Richtung Kalkreute überqueren, als der 60 Jahre alte Mercedes-Fahrer auf der L194 aus Richtung Ostrach angefahren kam. Dieser versuchte noch auszuweichen, streifte mit seinem Wagen aber den Anhänger. Der entstandene Schaden wird auf etwa 11.000 Euro geschätzt. Der Mercedes musste abgeschleppt werden.

Mengen

Betrunkener beschädigt Auto

Deutlich alkoholisiert war ein 36-Jähriger, der am späten Donnerstagabend in der Krauchenwieser Straße einen geparkten Pkw beschädigt hat. Der Mann trat mutwillig einen Spiegel an dem Auto ab und kickte mehrere gelbe Restmüllsäcke auf die Straße. Da er von Zeugen beobachtet wurde, gelang es der Polizei, den 36-Jährigen schnell zu identifizieren. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung zu.

Mengen

Unfall in Meßkircher Straße

Einer vorausfahrenden Autofahrerin aufgefahren ist am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr ein 77 Jahre alter Opel-Lenker in der Meßkircher Straße. Der Senior erkannte das Bremsen der 23-Jährigen im VW zu spät. Bei der Kollision der Wagen entstand ein Schaden, der auf etwa 8.000 Euro geschätzt wird.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell