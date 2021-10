Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: 15-jähriger Vermisster aus Weitnau gefunden

Weitnau (ots)

Der seit Mittwochnachmittag aus Weitnau abgängige Jugendliche wurde von Beamten des Polizeireviers Wangen angetroffen und zurückgebracht.

Nach einem Streit mit seiner Erziehungsberechtigten war der Jugendliche am Mittwochabend nicht nach Hause gekommen und war seither vermisst. Die Ermittlungen ergaben, dass sich der Junge über Nacht bei einer Bekannten in Wangen im Allgäu aufgehalten hatte. Er konnte letztlich auch in Wangen angetroffen werden.

Zur Wahrung des Persönlichkeitsrechts der Vermissten bittet das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West darum, die persönlichen Daten - insbesondere das veröffentlichte Bild der Person - zu löschen! Die Polizei bedankt sich bei den Medien und der Öffentlichkeit für die Unterstützung bei der Fahndung. (PP Schwaben Süd/West)

