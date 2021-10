Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: 15-Jähriger aus Weitnau vermisst

Weitnau / Wangen im Allgäu (ots)

Seit Mittwochnachmittag (13.10.2021) ist der 15-jährige Nils Arnold aus Weitnau abgängig.

Nach einem Streit mit seiner Erziehungsberechtigten kam der Jugendliche am Mittwochabend nicht nach Hause und wird seither vermisst

Die Ermittlungen ergaben, dass sich Nils über Nacht bei einer Bekannten in Wangen im Allgäu aufgehalten hatte. Am Donnerstag (14.10. 2021) war er dann nicht in der Schule in Isny erschienen.

Fahndungsmaßnahmen im Ortsbereich Weitnau, Isny und Wangen im Allgäu verliefen bisher negativ.

Link zur Öffentlichkeitsfahndung:

https://www.polizei.bayern.de/schwaben_sw/fahndung/personen/vermisste/index.html/333596

