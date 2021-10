Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 13.10.2021

Tettnang/Bodenseekreis (ots)

Tatverdächtige nach Überfall auf Lebensmitteldiscounter festgenommen

Nach intensiven Ermittlungen ist es den Ermittlern der Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen zwischenzeitlich gelungen, zwei Tatverdächtige zum Raub auf die Filiale eines Lebensmitteldiscounters in Tettnang am 02.10.2021 zu identifizieren (wir berichteten). Die beiden jeweils 19 Jahre alten Heranwachsenden konnten am gestrigen Dienstagabend von den Kriminalbeamten vorläufig festgenommen werden. Die Festgenommenen wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg am heutigen Tag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, welcher die Untersuchungshaft anordnete.

Oberstaatsanwalt Wolfgang Angster, Tel. 0751/806-1350,

Erster Polizeihauptkommissar Oliver Weißflog, Tel. 0751/803-1010.

Unsere Bezugsmeldung vom 03.10.2021, 14.30 Uhr:

Tettnang

Zwei Maskierte überfallen Lebensmittelmarkt

Ein Discounter in der Grabenstraße in Tettnang wurde am Samstag um 20.15 Uhr von zwei maskierten Männern überfallen. Zwei anwesende Angestellte wurden von den Maskierten mit Messern bedroht und in einer Toilette eingesperrt. Nach 20 Minuten konnten sich die Gefangenen befreien und die Polizei verständigen. Die beiden Täter waren bis dahin aber mit einem Teil der Tageseinnahmen entkommen. Die Kriminalpolizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell