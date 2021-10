Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 13.10.2021

Wolfegg (Landkreis Ravensburg) (ots)

Bürgermeister verunglimpft

Ermittlungen wegen Übler Nachrede und Verleumdung gegen Personen des politischen Lebens haben die Staatsanwaltschaft Ravensburg und die Kriminalpolizei Friedrichshafen gegen einen 62-jährigen Tatverdächtigen eingeleitet. Der Mann steht im Verdacht, im Juli 2021 mehrere Schreiben mit verunglimpfendem Inhalt in der Region verteilt zu haben. In dem mehrseitigen Dokument sprach er unter anderem den Bürgermeistern mehrerer Gemeinden im Landkreis Ravensburg deren Legitimität ab und untermauerte dies mit falschen Fakten. Den Politikern unterstellte er zudem die Begehung diverser Straftaten. Auch die Leitungen der Finanzämter Ravensburg, Sigmaringen und Konstanz griff der Tatverdächtige in seinen Schreiben an. Bei einer richterlich angeordneten Durchsuchung der Wohnung des 62-Jährigen fanden die Ermittler umfangreiches Beweismaterial, unter anderem weitere vorbereitete Briefsendungen. Der Tatverdächtige, welcher der Selbstverwalter- und Reichsbürgerszene zuzurechnen sein dürfte, gelangt nun entsprechend zur Anzeige.

Oberstaatsanwalt Wolfgang Angster, Tel. 0751/806-1350

Polizeihauptkommissarin Daniela Baier, Tel. 0751/803-1010

