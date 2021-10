Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Kennzeichenhalterung beschädigt

In der Nacht zum Dienstag beschädigte eine 53-Jährige die Kennzeichenhalterung eines geparkten Pkw am Riedlepark. Eine Zeugin beobachtete die Tat und verständigte die Polizei. Die Tatverdächtige, die sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wollte nach eigenen Angaben herausfinden, wie leicht das Kennzeichen zu entfernen ist. Auf die 53-Jährige kommt nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung zu. Sie wurde aufgrund ihres psychischen Zustands in eine Spezialklinik gebracht.

Friedrichshafen

Betrunkener Fahrradfahrer

Schlangenlinien fuhr ein 44-jähriger Fahrradfahrer, den Polizeibeamte am Montagnachmittag gegen 15 Uhr kontrollierten. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten eindeutigen Atemalkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert von 2,6 Promille. Die Beamten veranlassten die Entnahme einer Blutprobe in einem Krankenhaus und zeigten den 44-Jährigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr an. Sein Fahrrad musste der Mann stehen lassen.

Friedrichshafen

Vorfahrt missachtet - Radfahrer erfasst

Leichte Verletzungen erlitt ein 58-jähriger Rennradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montag kurz nach 16.30 Uhr. Eine 46-jährige Fahrzeuglenkerin übersah den vorfahrtsberechtigten Radler auf der Blankenrieder Straße, als sie diese mit ihrem VW queren wollte. Die Frau erfasste den 58-jährigen Radfahrer mit ihrem VW, wodurch dieser Verletzungen am Arm, an der Hüfte und im Rückenbereich davontrug. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw und am Fahrrad entstand ein Sachschaden von rund 750 Euro.

Friedrichshafen

Verkehrsunfall

Ein 20-Jähriger Klein-Lkw-Lenker wollte am Montag gegen 16 Uhr auf der Friedrichstraße in eine Grundstückseinfahrt einbiegen und übersah eine Fahrradfahrerin, die in gleicher Richtung unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß zog sich die 22-Jährige leichte Verletzungen zu. Während am Rennrad der Frau Sachschaden von rund 200 Euro entstand, blieb der Klein-Lkw unbeschädigt.

Friedrichshafen

Polizei löscht brennenden Mülleimer

Eine Polizeistreife bemerkte am Montag gegen 13 Uhr in der Fußgängerzone in der Friedrichstraße einen rauchenden Mülleimer. Die Beamten griffen kurzerhand zum Feuerlöscher und löschten den kokelnden Inhalt. Sachschaden entstand nicht.

Immenstaad am Bodensee

6-Jähriger löst Feuerwehreinsatz aus

Einen Feuerwehreinsatz löste am späten Sonntagnachmittag ein 6-jähriger Junge aus, der für eine Rauchentwicklung in einem Wohnhaus im Tobelweg gesorgt hat. Der Bub schaltete in einem unbeobachteten Moment den Herd in der Küche ein, auf dem sich ein Plastikteller befand. Beim Erkennen des Rauches rief der 6-Jährige selbstständig die Feuerwehr.

Meckenbeuren

Fahren unter Drogenbeeinflussung

Bei der Kontrolle eines 29-jährigen Autofahrers am Montag gegen 23 Uhr in der Hauptstraße stellte eine Polizeistreife beim Fahrer deutliche Anzeichen auf den Einfluss von Betäubungsmitteln fest. Ein Drogenvortest verlief positiv, weshalb die Polizeibeamten die Entnahme einer Blutprobe veranlassten. Sollte die Blutuntersuchung den Verdacht bestätigen, muss der Fahrer mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung, einem Punkt im Verkehrssünderregister sowie einem Fahrverbot und einem Bußgeld rechnen. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

Oberteuringen

Auffahrunfall

Ein 55-jähriger Fahrzeuglenker hat am Montag gegen 19 Uhr auf der Landesstraße zwischen Fuchstobel und Ramsenbühl auf Höhe von Urbanstobel zu spät bemerkt, dass eine 35-jährige Mazda-Fahrerin vor ihm nach links abbiegen wollte. Er fuhr mit seinem Nissan auf. Die Mazda-Lenkerin und ihre 13-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mussten zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Stetten

Verkehrsunfall

Sachschaden von rund 5.500 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 19.45 Uhr in der Mareaustraße. Beim Rückwärtsfahren aus einer Garageneinfahrt übersah ein 70-jähriger Toyota-Lenker einen geparkten Skoda auf der gegenüberliegenden Straßenseite und prallte gegen dessen hintere linke Seite.

Überlingen

Unfallflucht

Rund 6.000 Euro Sachschaden hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Montag zwischen 13 und 13.45 Uhr an einem geparkten Mercedes in der Lippertsreuter Straße hinterlassen. Der Unbekannte touchierte den Wagen, der auf Höhe eines Frisörgeschäfts stand, an dessen rechter Fahrzeugseite und entfernte sich im Anschluss, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte der Unfallverursacher mit einem schwarzen Fahrzeug unterwegs gewesen sein. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 beim Polizeirevier Überlingen zu melden.

Salem

Einbruch in Baucontainer

Bislang unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende in einen Container auf einer Baustelle in der Markdorfer Straße eingebrochen. Über ein Fenster gelangten die Einbrecher in den Innenraum und entwendeten dort Bargeld sowie mehrere Akkus des Herstellers Hilti mit den zugehörigen Ladegeräten. An einem weiteren Baucontainer entfernten mutmaßlich dieselben Täter das Vorhängeschloss gewaltsam, entwendeten jedoch nichts. Der Polizeiposten Salem hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07553/8269-0 um sachdienliche Hinweise.

Salem

Dunstabzugshaube gerät in Brand

Zu einer brennenden Dunstabzugshaube mussten Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei am Sonntag gegen 14.40 Uhr in die Leustetter Straße ausrücken. Beim Zubereiten von Essen geriet der Kochtopf einer 33-jährigen Bewohnerin in Brand. Das Feuer griff rasch auf die Dunstabzughaube über. Die alarmierten Wehrleute konnten die Flammen zügig löschen, sodass die Wohnung weiterhin bewohnbar ist. Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro beziffert, Personen wurden nicht verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell