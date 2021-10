Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen / Meckenbeuren

Polizei ermittelt Tatverdächtige nach unerlaubter Spritztour

Nach einer unerlaubten Spritztour mit dem Fahrzeug eines Lieferdienstes am vergangenen Mittwoch (wir berichteten) hat die Polizei nun eine 53-jährige Tatverdächtige ermittelt. Die Frau ist den Beamten am Sonntag wegen ihres auffälligen psychischen Zustands am Bodensee-Airport aufgefallen und daraufhin kontrolliert worden. Im Gespräch äußerte die 53-Jährige, die Tat begangen zu haben. Auf sie kommt nun eine Strafanzeige zu.

Hier unsere Pressemeldung vom 07.10.2021:

Friedrichshafen

Spritztour mit Fahrzeug eines Pizzaboten

Am Mittwochabend gegen 21 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter in der Allmandstraße den Pkw eines Lieferdienstes. Der Pkw war kurzzeitig unverschlossen und mit Schlüssel im Zündschloss vor der Gaststätte abgestellt worden. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung durch mehrere Polizeistreifen konnte das Fahrzeug eine halbe Stunde später am Stadtbahnhof in Friedrichhafen verlassen aufgefunden werden. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt nun wegen der unbefugten Ingebrauchnahme eines Fahrzeugs und bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Diebe entwenden Fahrzeugteile

Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Samstagmittag und Sonntagmorgen an mehreren Pkw Fahrzeugteile entwendet. Die Wagen waren in verschiedenen Wohngebieten im Stadtgebiet abgestellt. Die Täter hatten es offensichtlich auf Fahrzeugembleme, Spiegelglas und Scheinwerfer sowie die dazugehörige Elektronik abgesehen. Der Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden. Personen, die im Tatzeitraum Verdächtiges wahrgenommen haben oder die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

Tettnang

Geparktes Fahrzeug touchiert und das Weite gesucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat im Zeitraum zwischen Samstag, 17.30 Uhr, und Sonntag, 12.30 Uhr, auf einem Parkplatz in der Hopfensteige einen Audi A3 gestreift und Sachschaden von rund 4.000 Euro hinterlassen. Nach der Kollision entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Tettnang

Gefährliches Überholmanöver - Polizei beschlagnahmt Führerschein

Strafrechtliche Konsequenzen dürfte das Überholmanöver eines 34-jährigen Verkehrsteilnehmers auf der K 7717 am Sonntag nach sich ziehen. Der Mann überholte gegen 13 Uhr kurz vor Obereisenbach mit seinem Pkw ein vorausfahrendes Fahrzeug. Eine entgegenkommende Streifenwagenbesatzung musste das Polizeifahrzeug bis zum Stillstand abbremsen, um eine Frontalkollision zu vermeiden. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des 34-jährigen Ausländers und erhoben eine Sicherheitsleistung im vierstelligen Euro-Bereich. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass es sich bei dem angeblichen Führerschein des Mannes um eine Totalfälschung handelt. Der 34-Jährige gelangt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis zur Anzeige.

Kressbronn

Betrunken am Steuer

Gut drei Promille Alkohol hatte ein 38-jähriger Autofahrer intus, als er von einer Polizeistreife am Sonntag kurz nach 14 Uhr in der Hauptstraße gestoppt wurde. Bei der Kontrolle stellten die Beamten darüber hinaus fest, dass der 38-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Eine Blutentnahme in einer Klinik war die Folge. Seinen Wagen musste der Mann stehen lassen. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Auch auf die Halterin des Fahrzeugs kommt eine Strafanzeige zu, weil sie die Fahrt zugelassen hat.

Eriskirch

Mit Stuhl zugeschlagen

Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung haben Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen gegen einen bislang unbekannten Täter eingeleitet, nachdem dieser am frühen Sonntagmorgen in Schlatt mit einem Stuhl auf einen 20-Jährigen eingeschlagen haben soll. Angaben des Opfers zufolge war ein Bekannter nach einer Geburtstagsfeier auf einem Parkplatz im Aspenweg mit mehreren Männern in Streit geraten. Als der 20-Jährige schlichten wollte, soll der Unbekannte ihm unvermittelt mit dem Möbelstück gegen den Kopf geschlagen haben. Das Opfer erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Die Personengruppe, aus der der Täter stammte, suchte nach dem Vorfall das Weite. Der Angreifer soll etwa 20 bis 25 Jahre alt, etwa 185 cm groß und blond gewesen sein. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07543/9316-0 beim Polizeiposten Langenargen zu melden.

Überlingen

Polizei beschlagnahmt Pkw nach mehreren Straftaten

Wegen mehrerer Delikte muss sich ein 57-Jähriger verantworten, dessen Wagen am Sonntag nach einem Zeugenhinweis von einer Polizeistreife überprüft wurde. An dem Mercedes waren zwei verschiedene Kennzeichen angebracht, weshalb der Zeuge die Polizei verständigte. Als die Beamten das Fahrzeug genauer unter die Lupe nahmen, kam zutage, dass dieses nicht zugelassen ist und die beiden unterschiedlichen Kennzeichen gestohlen waren. Weil der 57-Jährige eines der Kennzeichen am Morgen bei einem Verkehrsunfall in einem Parkhaus in der Mühlenstraße verloren hatte, konnten die Polizisten ihm auch diese Tat zuordnen. Eine Fahrerlaubnis besitzt der Mann darüber hinaus auch nicht. Die Beamten beschlagnahmten den Mercedes und zeigten den 57-Jährigen unter anderem wegen Unfallflucht, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, Diebstahls und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz an.

Überlingen

Motorroller beschädigt

Unbekannte haben im Zeitraum der vergangenen zwei Wochen einen Motorroller beschädigt, der auf einem Fußgängerweg hinter dem Parkhaus in der Wiestorstraße abgestellt war. Die Täter montierten das Kennzeichen ab, beschädigten einen Blinker und öffneten gewaltsam das Topcase. Den Inhalt beschädigten die Unbekannten und entsorgten ihn im angrenzenden Gebüsch. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Überlingen

Gullideckel entwendet

Einen Gullideckel haben Unbekannte am Sonntagmorgen in der Spitalgasse auf Höhe eines Kaffeegeschäfts entwendet. Das Polizeirevier Überlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07551/804-0 um sachdienliche Hinweise.

Markdorf

Unfallflucht

Ermittlungen wegen Unfallflucht haben Beamte des Polizeireviers Überlingen gegen den bislang unbekannten Fahrer eines weißen Lieferwagens eingeleitet. Der Unbekannte fuhr am Sonntag gegen 21.30 Uhr ohne anzuhalten in den Kreisverkehr in der Zeppelinstraße ein. Dabei streifte er den VW einer 19-Jährigen, die zu diesem Zeitpunkt den Kreisverkehr ordnungsgemäß befuhr. Nach der Kollision entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 1.400 Euro zu kümmern. Hinweise zu dem weißen Lieferwagen oder dessen Fahrer nimmt das Polizeirevier Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Markdorf

Schmierfinken auf frischer Tat ertappt

Ein aufmerksamer Zeuge hat am Samstagabend zwei Männer im Alter von 48 und 42 Jahren am Skaterplatz bei den Vorbereitungen zu Farbschmierereien ertappt und die Polizei verständigt. Das Duo hatte eine Schablone an einer Betonmauer angebracht und war im Begriff, diese mit Farbe auszusprühen. Durch das beherzte Eingreifen des Zeugen konnte eine Beschädigung verhindert werden. Die beiden Männer erwartet nun eine Strafanzeige.

Hagnau

Vorfahrt missachtet - Unfall

Rund 12.000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntag kurz nach 17 Uhr auf der Ortsdurchgangsstraße entstanden. Ein 39-jähriger Audi-Lenker fuhr aus der Kapellenstraße auf die B 31 ein und missachtete dabei die Vorfahrt einer 34-jährigen Daimler-Fahrerin. Bei der Kollision wurde niemand verletzt.

