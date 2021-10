Polizeipräsidium Ravensburg

Sigmaringen

Diebstahl aus Pkw

Aus einem Kleintransporter, den ein 58-Jähriger am Samstag zwischen 12.15 Uhr und 14.30 Uhr unverschlossen in einer Hofeinfahrt in der Unterdorfstraße abgestellt hatte, entwendete ein bislang unbekannter Täter unter anderem eine Geldbörse und einen Fotoapparat im Gesamtwert eines dreistelligen Euro-Betrags. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt nun wegen Diebstahls und nimmt Hinweise unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Sigmaringen

Verkehrsunfallflucht

Unerlaubt von der Unfallstelle entfernte sich ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, der am Sonntag im Zeitraum von 16.30 Uhr bis 16.45 Uhr einen geparkten Ford auf einem Parkplatz am Leopoldplatz beschädigt hat. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Sigmaringen bittet mögliche Zeugen des Unfalls, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Sigmaringen

Verkehrsunfall beim Abbiegen

Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntag gegen 15.15 Uhr in der Schwabstraße ereignet hat. Die 30-jährige Fahrerin eines VW orientierte sich beim Abbiegen von der Antonstraße in die Schwabstraße offensichtlich zu weit nach links und streifte dort einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes-Benz.

Bad Saulgau

Gewahrsam

Nachdem ein mit etwa 2,8 Promille stark alkoholisierter Mann auf dem Gelände einer Klinik am Sonnenhof mehrere Mitarbeiter angepöbelt und ein bestehendes Hausverbot ignoriert hat, musste er die Nacht von Sonntag auf Montag in einer Gewahrsamszelle auf dem Polizeirevier Bad Saulgau verbringen. Bereits zuvor kam es auf dem Gelände zu einem Polizeieinsatz, weil der 38-Jährige mit seiner Partnerin auf einer Parkbank in einen lautstarken Streit geraten war, der geschlichtet werden musste.

