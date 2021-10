Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Meßkirch - Schwere Körperverletzung

Zu einer nach aktuellem Ermittlungsstand schweren Körperverletzung kam es am Samstagabend gegen 19:30 Uhr vor einer Gaststätte in der Hauptstraße in Meßkirch. Nach den momentanen Erkenntnissen schlug der 32-jährige Tatverdächtige unvermittelt mit der Faust auf den 56-jährigen Geschädigten ein, wodurch dieser zu Boden geht. Der Tatverdächtige schlug in der Folge dann bis zu dessen Bewusstlosigkeit auf den Geschädigten ein. Der Geschädigte musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Sigmaringen unter der Telefonnummer 07571 1040 zu melden.

