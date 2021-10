Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 09.10.21 aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

10jähriger Radler wird bei Unfall verletzt.

Am Freitag um 20.15 radelte ein 10jähriger auf dem Radweg in der Colsmannstraße. Er wurde dann von einem Pkw überholt, der unmittelbar vor ihm nach rechts in Richtung Sportbad abbog. Es kam zur Kollision und das Kind stürzte. Die Autofahrerin stieg aus und notierte sich die Personalien des Jungen und fuhr dann weg. Dem Kind übergab sie ihre Personalien nicht. Der Radfahrer wurde leicht verletzt. Die Unfallverursacherin bzw. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen (Tel. 07541/7010) in Verbindung zu setzen.

Friedrichshafen

Renitente Ladendiebin beleidigt Polizisten

Beim Ladendiebstahl erwischt wurde am Freitag gegen 11.30 Uhr eine 31jährige Frau im Bodenseecenter in Friedrichshafen. Sie steckte Waren im Wert von 54 Euro in ihre mitgeführte Tasche. Gegenüber dem dortigen Personal war sie verbal aggressiv und aufbrausend. Auch die hinzugerufenen Polizeibeamten wurden von ihr aufs Unflätigste beleidigt. Auf die Dame kommt nun neben einer Anzeige wegen Diebstahl auch noch eine wegen Beleidigung hinzu.

Kressbronn

Pkw-Lenkerin missachtet Vorfahrt von Radfahrerin.

Eine verletzte Radfahrerin ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag gegen 14.50 Uhr in Kressbronn an der Kreuzung "Am Dorfbach" / "Sebastiansweg". Die 38jährige Lenkerin eines Pkw Honda missachtete die Vorfahrt einer 58jährigen Radfahrerin. Es kam zu Kollision und die Radfahrerin stürzte. Dabei zog sie sich wohl mehrere Frakturen zu und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro.

