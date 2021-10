Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 09.10.21 aus dem Landkreis Sigamringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Meßkirch

Pkw erfasst zwei Fußgänger

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Fußgängern kam es am Freitag um 16.20 Uhr in Meßkirch. Der 20jährige Fahrer eines Pkw Peugeot befuhr die Messostraße in Fahrtrichtung Schubertstraße. Auf Höhe Gebäude 10 kam der Peugeot aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr mehrere Meter über den dortigen Gehweg, wo sich zu diesem Zeitpunkt drei junge Männer aufhielten. Ein 15jähriger und ein 19jähriger wurden von dem Pkw erfasst und schwer verletzt. Der Dritte konnte sich durch einen Sprung über einen Gartenzaun in Sicherheit bringen. Die Verletzten wurden vom Rettungsdienst in umliegende Kliniken verbracht. Die Beamten stellten beim Autofahrer Drogenbeeinflussung fest. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hechingen wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein einbehalten. Ebenfalls kam ein Gutachter zur Ermittlung der Unfallursache an die Unfallstelle. Der Schaden an dem Peugeot ist momentan nicht bekannt. Gegen den Unfallverursacher wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

Sigmaringen

Angetrunkener versucht Polizisten zu ohrfeigen

Zu einem medizinischen Notfall wurden Rettungsdienst und Polizei am Freitag gegen 22.00 Uhr in die Landeserstaufnahmestelle gerufen. Ein angetrunkener 21jähriger Mann tunesischer Herkunft störte massiv die Rettungskräfte und die Polizei. Er mischte sich laufend in die Erste-Hilfe-Maßnahmen und die polizeilichen Ermittlungen ein, so dass ihm schließlich ein Platzverweis erteilt wurde. Als der Mann von der Örtlichkeit von einem Beamten weggeschoben wurde, versuchte er plötzlich dem Beamten mit der flachen Hand ins Gesicht zu schlagen. Der Beamte konnte jedoch ausweichen und den Mann zu Boden bringen. Der renitente Mann verbrachte anschließend die Nacht in der Arrestzelle. Gegen ihn wird nun wegen tätlichem Angriff auf einen Polizeibeamten ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell