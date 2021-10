Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Mengen

Gewahrsam

Die Nacht von Donnerstag auf Freitag in einer Gewahrsamszelle des Polizeireviers Sigmaringen verbrachte ein 37-jähriger Mann, der mit über 3 Promille stark alkoholisiert gewesen ist. Zuvor hatte er gegen 22 Uhr vor einem Lebensmittelgeschäft in der Reiserstraße mehrere Personen angepöbelt und mit einer Bierflasche nach einem Auto geworfen. Als die verständigten Beamten einschritten, beleidigte und bedrohte er diese, weshalb er sich nun strafrechtlich verantworten muss.

Inzigkofen

Einbruchsversuch

Erfolglos blieben nach aktuellem Sachstand Einbrecher, die sich im Zeitraum zwischen Sonntag und Donnerstag über eine Terrassentüre Zugang zu einem Haus in der Altbergstraße verschaffen wollten. Bei dem Aufbruchsversuch, den die Eigentümer am Donnerstag feststellten, entstand an der Türe ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Tel. 07571/104-0 sachdienliche Hinweise entgegen.

Neufra

Fahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich der 48-jährige Fahrer eines Toyota bei einem Verkehrsunfall zu, der sich am Donnerstag gegen 12 Uhr auf der B 32 zwischen Gauselfingen und Neufra ereignete. Nach derzeitigem Kenntnisstand geriet der Fahrzeuglenker aufgrund von Unachtsamkeit auf das Bankett und streifte an einer Leitplanke entlang. Bei dem Versuch, den Pkw zurück zu lenken, übersteuerte der 48-Jährige offenbar nach links, sodass das Fahrzeug gegen eine Böschung geriet und sich in Folge dessen überschlug. Der Unfallverursacher wurde mit schweren Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Neben dem Rettungsdienst samt Notarzt befanden sich auch die Freiwilligen Feuerwehren Neufra und Burladingen im Einsatz.

Sigmaringen

Fehlalarm

Eine Brandmeldeanlage, die in einem Seniorenheim in der Josefinenstraße ausgelöst hat, rief am Donnerstag gegen 10.30 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Sigmaringen und den Rettungsdienst auf den Plan. Bei einer Überprüfung vor Ort stellte sich heraus, dass Rauch, der bei der Zubereitung von Mittagessen entstand, ursächlich für den Fehlalarm war.

Ostrach

Gefährdung des Straßenverkehrs

Weil sie eigenen Angaben zufolge in einen Sekundenschlaf verfiel, kam am Donnerstag gegen 18.30 Uhr die 69-jährige Fahrerin eines Renault auf der L 286 auf Höhe der Kreuzung Jettkofen kurzzeitig von der Fahrbahn ab. Hierbei fuhr die Fahrzeuglenkerin knapp an einem Verkehrsteiler vorbei und überfuhr ein Verkehrsschild sowie einen Straßenpfosten. Da der Pkw nach den Kollisionen nicht mehr fahrbereit war, musste dieser abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und hat nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Ravensburg den Führerschein der 69-Jährigen beschlagnahmt.

Ostrach

Betrug durch SMS-Link

Weil vermeintlich der Zugang zu ihrem Online-Banking-Konto ablaufen sollte, erhielt eine 46-Jährige am Donnerstagnachmittag eine SMS-Nachricht auf ihr Handy mit einem gefälschten Link. Die Frau klickte den Link unbedarft an und loggte sich auf der vermeintlichen Internetseite ihrer Bank ein. In der Folge meldete sich telefonisch ein Betrüger, der sich als Mitarbeiter ihrer Bank ausgab. Dieser wies die 46-Jährige an, dass sie zwei TAN-Nummern in ihre Banking-App eingeben müsse, um den Zugang zu verlängern. Im Nachgang bemerkte die 46-Jährige, dass die Täter mittels Echtzeit-Überweisung insgesamt etwa 19.000 Euro von ihrem Konto abgebucht hatten. Die Polizei ermittelt wegen eines Betrugsdelikts.

Bad Saulgau

Verkehrsunfall - die Polizei sucht Zeugen

Ein Verkehrsunfall, an dem drei Pkw beteiligt waren, ereignete sich am Donnerstag gegen 11 Uhr auf der Kaiserstraße. Nach derzeitigem Kenntnisstand wollten die 43-jährige Fahrerin eines roten BMW und der 19-jährige Fahrer eines braunen VW von der Kaiserstraße nach links in die Buchauer Straße abbiegen. Beim versetzten Einordnen auf die dortige Abbiegespur kam es zur seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge, sodass Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro entstand. In Folge der Kollision wurde der BMW gegen ein weiteres Fahrzeug gedrückt, das neben der Abbiegespur an einer roten Ampel stand. Da der exakte Unfallhergang aufgrund unterschiedlicher Angaben noch nicht abschließend geklärt werden konnte, bittet das Polizeirevier Bad Saulgau Zeugen des Unfalls, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell